editorial-articles

अग्रलेख - सतरंज्यांचा उठाव

सर्वसामान्य नागरिकांना सत्तेच्या खेळातला केवळ ‘प्रेक्षक’ मानले जात असेल, तर लोकांनीच जागरूक आणि सक्रिय झाले पाहिजे. आपण ‘कर्ते’ आहोत, याची जाणीवजागृती आज गरजेची आहे.
Citizens as Spectators vs. Active Participants

Citizens as Spectators vs. Active Participants

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांप्रतकाळातील लोकशाहीचे चित्र आक्रसले गेले असून ‘सत्तेसाठी सत्ता’ या उद्दिष्टाभोवती केंद्रित झालेले मूठभरांचे राजकारण हे त्याचे एक व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे. त्यामुळे मतदारांचे ‘राजेपण’ हे औटघटकेचे ठरते आहे. ते हिरावून घेणारी व्यवस्था त्याला कायमच रांगेत उभी करू पाहते. मग तीच रांग कधी यात्रांची असते, तर कधी जत्रांची असते. कधी त्याला संसारोपयोगी साहित्याचे आमिष दाखविले जाते, तर कधी पैठणीवाटपासाठी मेळे भरविले जातात.

Loading content, please wait...
political
election
Maharashtra Politics
Democracy
Voter

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com