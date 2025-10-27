अग्रलेख : जीवघेणे लागेबांधे

ज्यांनी सर्वसामान्य जनतेचे संरक्षण करायचे तीच मंडळी शोषणाची भागीदार बनत असतील तर सर्वसामान्य नागरिकांनी कुणाकडे न्याय मागायचा, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.फलटण येथील सरकारी रुग्णालयातील महिला डॉक्टरने केलेली आत्महत्या ही स्त्रियांवरील अत्याचाराची आणखी एक दुर्दैवी घटना तर आहेच; पण या घटनेचा सगळा तपशील पाहिला तर एकूणच आपल्या व्यवस्थेतील सडलेपणाचे अस्वस्थ करणारे दर्शन त्यातून घडते..नियम, कायदेकानू पायदळी तुडवायचे, त्यासाठी यंत्रणा हव्या तशा वाकवायच्या आणि साळसूदपणे समाजापुढे मात्र लोकशाहीच्या लंब्याचवड्या गप्पा मारायच्या या दांभिकतेची बाधा झालेले नेते आणि लाभासाठी त्यांच्या पुढेमागे करणारे पोलिस किंवा प्रशासनातील अधिकारी यांचे लागेबांधे हा एक विकार आपल्या व्यवस्थेला जडलेला आहे..या घटनेतील अनेक तपशिलांतून त्याचेच दुष्परिणाम दिसून आलेले आहेत. खरोखर मुळापासून जर या प्रकरणाची चौकशी झाली तर ही सगळी लक्तरे बाहेर येतील; पण त्यासाठी प्रखर इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथील शासकीय रुग्णालयामध्ये कार्यरत एका महिला डॉक्टरने पोलिस उपनिरीक्षक आणि घरमालकाच्या मुलाने केलेल्या शारीरिक आणि मानसिक छळाला कंटाळून आत्महत्येचा मार्ग पत्करला..‘संबंधित महिला डॉक्टरवर मागील वर्षभरापासून शवविच्छेदन अहवाल बदलण्यासाठी राजकीय नेते आणि पोलिस अधिकारी दबाव आणत होते. याबाबत तिने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रारदेखील केली होती; परंतु त्याबाबत कारवाई करण्यात आली नाही. कारवाईच्या अनुषंगाने माहिती अधिकारात (आरटीआय) तिने माहिती मागवूनदेखील ती नाकारण्यात आली’, ही पीडितेच्या भावाने सांगितलेली माहिती व्यवस्थेविषयी खूप काही सांगून जाते..समाजाच्या सर्वच क्षेत्रांत महिला आता जबाबदाऱ्या निभावत आहेत, अनेक अधिकारपदे भूषवत आहेत, ही समाधानाची बाब असली तरी काम करताना त्यांचे स्वातंत्र्य, त्यांची स्वायत्तता यांचा आदर केला जातो, की त्यांना दुय्यम लेखून आपले ‘अजेंडे’ राबवले जातात, हा कळीचा प्रश्न आहे.या दुदैवी घटनेत ज्यांच्या हातावर रक्ताचे डाग लागले ते तर दोषी आहेतच; पण जे अन्याय दिसत असूनदेखील शांत राहिले, त्यांचे पापदेखील नाकारता येणार नाही. बऱ्याचदा स्वतःचे काळे कृत्य दिसू लागले की व्यवस्थेतील प्रस्थापित संबंधित स्त्रीच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडविण्याचे काम करतात. या प्रकरणामध्येही त्याची पुनरावृत्ती होताना दिसते..‘कायद्याचे राज्य’ या घटनात्मक मूलतत्त्वाला मूठमाती देणारी ही घटना महाराष्ट्रावरील मध्ययुगीन मानसिकतेची जळमटे अद्यापही कशी टिकून आहेत, याचीच जाणीव करून देते. पोलिस अधिकारी हा आपले रक्षण करील, ही सुरक्षिततेची भावना समाजात निर्माण का होऊ शकलेली नाही, याचा खरेतर कसून शोध घेण्याची वेळ आलेली आहे. या घटनेत पोलिस उपनिरीक्षकावरच बलात्काराचा आरोप झाला आहे..महिला अत्याचार आणि विनयभंगाच्या गुन्ह्यांचे महाराष्ट्रातील प्रमाण चिंताजनकच म्हणावे लागेल. दररोज साधारणपणे १३२ महिलांना या अत्याचाराला सामोरे जावे लागते, असे ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या (एनसीआरबी) आकडेवारीतून दिसून येते. ही आकडेवारी २०२३ मधील आहे, तरीसुद्धा सध्या वाढत जाणाऱ्या घटना पाहिल्या की त्याचे गांभीर्य लगेचच लक्षात येते.महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येमुळे आणखी एक बाब समोर आली, ती म्हणजे रुग्णालय प्रशासन, राजकारणी आणि पोलिस यंत्रणा यांच्यातील लागेबांधे. राजकीय दबाव झुगारून पूर्णपणे निःपक्ष अशी चौकशी या प्रकरणात व्हायला हवी. केवळ वरवरच्या दिखाऊ कारवाईमुळे पीडितेला न्याय मिळणार नाही..ज्यांनी सर्वसामान्य जनतेचे संरक्षण करायचे तीच मंडळी शोषणप्रक्रियेतील भागीदार बनत असतील तर सर्वसामान्यांनी कुणाकडे न्याय मागायचा? पुण्यातील वैशाली हगवणे प्रकरणातही वर्दीवर अशाच प्रकारचा डाग लागला होता. आताही त्याचीच पुनरावृत्ती झाली आहे. पुरुषसत्ताक मानसिकतेवर आत्तापर्यंत भरपूर बोलून झाले आहे.पण त्यात वेगाने बदल होत नसेल तर पुरोगामित्वाच्या पोकळ बाता मारू नयेत. ते अतिशय हास्यास्पद वाटते. केवळ कायदे करून हा प्रश्न सुटेल, अशी आशा बाळगण्यात अर्थ नाही. ‘शक्ती कायदा’ असो अथवा नवी ‘भारतीय न्याय संहिता’; त्यात कठोर तरतुदी केल्या असल्या तरी दुर्घटना थांबत का नाहीत, याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा..अशा घटना घडूच नयेत, यासाठी समाजमनाचे प्रबोधन गरजेचे आहे. या आघाडीवर राजकीय व्यवस्था स्वतःहून काहीतरी करेल, अशी अपेक्षा कशाच्या जोरावर बाळगायची, हाच प्रश्न आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनीच याविषयी सक्रिय जागरूकता दाखवली, त्यातून प्रभावी जनरेटा तयार झाला, तरच काही बदल घडू शकतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.