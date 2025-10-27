editorial-articles

अग्रलेख : जीवघेणे लागेबांधे

फलटण येथील सरकारी रुग्णालयातील महिला डॉक्टरने केलेली आत्महत्या ही स्त्रियांवरील अत्याचाराची आणखी एक दुर्दैवी घटना आहे.
crime
crimesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ज्यांनी सर्वसामान्य जनतेचे संरक्षण करायचे तीच मंडळी शोषणाची भागीदार बनत असतील तर सर्वसामान्य नागरिकांनी कुणाकडे न्याय मागायचा, हा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

फलटण येथील सरकारी रुग्णालयातील महिला डॉक्टरने केलेली आत्महत्या ही स्त्रियांवरील अत्याचाराची आणखी एक दुर्दैवी घटना तर आहेच; पण या घटनेचा सगळा तपशील पाहिला तर एकूणच आपल्या व्यवस्थेतील सडलेपणाचे अस्वस्थ करणारे दर्शन त्यातून घडते.

Loading content, please wait...
crime
maharashtra
doctor
endlife
Phaltan
Atrocity
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com