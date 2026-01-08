अग्रलेख - पुढचे पाऊल

निवडणुकांच्या निमित्ताने सध्या लोकशाहीचे जे दर्शन घडते आहे, त्याने या संपूर्ण व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणांशिवाय पर्याय नाही, हे ,स्पष्ट होते. राजेशाहीचा काळ मागे पडून बरीच वर्षे झाली. पण ‘राजदरबारां’त साकळलेल्या राजकीय सत्तेचे पाट वाहते झाले नाहीत; उलट राजकारणाचे वाढते दरबारीकरण नवनवी रूपे दाखवित आहे. त्यातले अलीकडच्या काळात दिसलेले रूप म्हणजे महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत आढळलेली ‘बिनविरोधा’ची लाट. .मतदारांना वळसा घालून पुढे जाण्याच्या या प्रवृत्तीचा याच स्तंभात उल्लेख करण्यात आला होता. पण आता उपायांसाठी प्रत्यक्ष कृतीची वेळ आली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी-मतदारांनीच लोकशाही मार्गाने, सनदशीर पद्धतीने आता उठाव करण्याची वेळ आली आहे. मध्यमवर्गीय समाज राजकारणावर उत्तम भाष्य करू शकतो; परंतु कृतीची वेळ आली की; किंवा राजकीय प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभाग घेण्याची वेळ आली की मागे हटतो. या धुळवडीपासून चार हात दूर राहिलेले बरे, असा विचार करून तो हा पवित्रा घेतो..परंतु त्यामुळे सगळी प्रक्रिया वेठीस धरून उखळ पांढरे करून घेणाऱ्यांचे आणि सत्तेवर मक्तेदारी निर्माण करणाऱ्यांचे फावते. मतदारांना वाटते की, विशिष्ट मुदतीनंतर आपण राजकीय पक्षांचे निरीक्षण, समीक्षण करून कौल देत असतो. प्रत्यक्षात पक्षच मतदारवर्गाचा अभ्यास करताहेत आणि त्यांच्या राजकारणात मतदार मात्र साधन बनतो आहे. त्यामुळेच नागरी प्रश्नांसाठी एकत्र येणे, समाजमाध्यमांवर आपला ‘गट’ तयार करून विचारवनिमय करणे आवश्यक आहे. काही शहरांतून असे प्रयोग होत आहेत..परंतु ते अपवादात्मक आहेत. ते मोठ्या प्रमाणावर व्हावेत. पुढचे पाऊलही उचलायला हवे. ते म्हणजे नागरिकांनी निवडणुका जाहीर होताच आपले काही उमेदवार उभे करावेत. एखाद-दुसऱ्या उमेदवाराला धमकावणे, लालूच दाखवणे त्यामानाने सोपे असते, पण मोठ्या संख्येने अर्ज आले तर तसे करणे कठीण जाईल. निवडणुकीत यश मिळेल न मिळेल; परंतु निदान निवडणूक बिनविरोध होण्याचे टळेल. विविध प्रश्नांची चर्चा उमेदवारांना, पक्षांना करावी लागेल. ‘आश्वासने किती पूर्ण केली,’ असे विचारण्याची संधी मतदारांना मिळेल. अन्यथा साम, दाम, दंड, भेद या मार्गांनी प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना खाली बसवण्याचे प्रयोग चालू राहतील आणि प्रातिनिधिक लोकशाहीचे धिंडवडे निघत राहतील..पक्षीय चौकटीत न अडकता निव्वळ नागरी प्रश्नांवर निवडणुका लढविण्याच्या आणि त्यामागे वृत्तपत्राचे पाठबळ उभे करण्याच्या ‘नागरी संघटने’च्या प्रयोगाची आठवण यावेळी प्रकर्षाने येते. ‘सकाळ’चे संस्थापक-संपादक नानासाहेब परुळेकर यांनी तो यशस्वीरीत्या पुण्यात राबवला होता. मुळातच ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ या पद्धतीत एक ठळक दोष आहे, तो म्हणजे केवळ मतविभागणीमुळे होणारा उमेदवाराचा विजय. त्यामुळे विरोधातील मतांची बेरीज विजयी उमेदवारांच्या मतांपेक्षा अधिक असूनही त्याच्याकडे सत्ता जाते..विविध पक्षांनी दिलेले उमेदवार नापसंत असूनही त्यांच्यापैकीच एक निवडला जाणे टळावे म्हणून ‘नोटा’चा पर्याय आणला गेला खरा. (नन ऑफ द अबाव्ह) पण तोही निव्वळ प्रतीकात्मकच ठरला आहे. सर्व उमेदवार नापसंत असल्याचा कौल देणाऱ्यांची बहुसंख्या असूनही तेथील निवडणूक रद्द ठरविण्याची तरतूद अद्यापही केलेली नाही..निवडणूक व्यवस्थेतील सुधारणा म्हणून मतदारयाद्यांची पुनर्रचना निवडणूक आयोगाने हाती घेतली आहे. तसा कार्यक्रम हातात घेणे हेच मुदलात गैर आहे, असे मानणे चूकच. परंतु त्याची अंमलबजावणी कशा रीतीने होत आहे, याची चिकित्सा करायलाच हवी. मतदारयादीत नाव सामील करण्यासाठी आवश्यक दस्तावेजात आधार कार्डाचा समावेश करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही निवडणूक आयोगाने त्या आदेशाचे तंतोतंत पालन केले नाही. शुद्ध झालेल्या मतदारयाद्या संगणकाद्वारे वाचता येतील, असा डेटा विरोधी पक्षांना उपलब्ध करुन देण्याचेही टाळले आहे..दुबार मतदारांना शोधणे शक्य होणार नाही, अशा पद्धतीने मतदारांची छायाचित्रे नसलेल्या ‘पीडीएफ’ याद्या आयोगाच्या संकेतस्थळावर आहेत. निवडणूक आयोगाने उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरळ, छत्तीसगढ, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप तसेच अंदमान आणि निकोबार येथे ‘एसआयआर’ची दुसरी फेरी हाती घेऊन ५० कोटी ९० लाख मतदारांचा समावेश असलेल्या जुन्या मतदारयाद्यांचे ‘शुद्धीकरण’ करुन तब्बल सहा कोटी ५० लाख मतदारांची नावे वगळली आहेत..त्यात उत्तरप्रदेशातील वगळण्यात आलेल्या दोन कोटी ८९ लाख मतदारांचा समावेश आहे. ‘एसआयआर’च्या वादग्रस्त प्रक्रियेवरुन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार आणि विरोधी पक्षांमधील संघर्ष विकोपाला जाण्याची चिन्हे आहेत. जर निवडणूक सुधारणांचा मूलभूत विषयच अशारीतीने पक्षीय संघर्षांचा, मतभेदांचा विषय बनत असेल तर त्या प्रत्यक्षात कसा साकारणार हा प्रश्न आहे. म्हणूनच खऱ्या अर्थाने प्रातिनिधिक लोकशाहीची रुजवण व्हायची असेल तर सक्रिय आणि जागरूक लोकशक्ती वाढवणे हाच उपाय आहे. हे पाऊल आता टाकायला हवे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.