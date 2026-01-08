editorial-articles

अग्रलेख - पुढचे पाऊल

मतदारांना वाटते की, आपण राजकीय पक्षांचे समीक्षण करून कौल देत असतो. प्रत्यक्षात पक्षच मतदारवर्गाचा अभ्यास करताहेत. त्यांच्या राजकारणात मतदार निव्वळ साधन बनतो आहे.
Municipal Elections and the Return of Local Democracy

Municipal Elections and the Return of Local Democracy

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

निवडणुकांच्या निमित्ताने सध्या लोकशाहीचे जे दर्शन घडते आहे, त्याने या संपूर्ण व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणांशिवाय पर्याय नाही, हे ,स्पष्ट होते. राजेशाहीचा काळ मागे पडून बरीच वर्षे झाली. पण ‘राजदरबारां’त साकळलेल्या राजकीय सत्तेचे पाट वाहते झाले नाहीत; उलट राजकारणाचे वाढते दरबारीकरण नवनवी रूपे दाखवित आहे. त्यातले अलीकडच्या काळात दिसलेले रूप म्हणजे महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत आढळलेली ‘बिनविरोधा’ची लाट.

Loading content, please wait...
political
election
Voting
Democracy
political alliances in Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com