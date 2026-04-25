अग्रलेख : मार्ग मराठी, प्रवास मराठी

रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठीतून बोलणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. इतरही समाजघटकांपर्यंत मराठीचा जागर पोचायला हवा. मराठी भाषेच्या गौरवाचे हुंकार फक्त संमेलनांच्या मंडपांतून, काही पक्ष वा संघटनांच्या मेळाव्यांतून उमटत असले तरी कोणत्याही भाषेचे टिकणे आणि बहरणे अवलंबून असते ते दैनंदिन व्यवहारांमध्ये त्या भाषेचा वापर कसा आणि किती होतो, यावर. पण राज्याच्या राजधानीतच याबाबतीत मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. खरे तर मराठी माणसाची, भाषेची मान ताठ ठेवायची असेल तर राज्यात मराठीचा डंका कायम वाजवत ठेवण्याची आवश्यकता भासते आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयाची त्यामुळेच दखल घ्यायला हवी..एक मे २०२६, अर्थातच 'महाराष्ट्र दिना'पासून महाराष्ट्रातील रिक्षा, टॅक्सी, ओला, उबर, ई-बाइक टॅक्सीसारख्या व्यावसायिक वाहनचालकांना मराठी भाषा बोलणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. आपल्या भाषेचा अभिमान बाळगण्यात कुणाला कमीपणा वाटत असेल तर त्यांनी जरूर दिल्लीच्या तख्ताखालचे मांजर व्हावे; मात्र मराठीच्या अस्मितासंवर्धनासाठी घेतलेल्या निर्णयांच्या आड त्यांनी येऊ नये; अन्यथा पाठीत खंजीर खुपसण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अशा मराठीद्वेष्ट्या महाभागांना हा मराठी माणूस कधीही विसरणार नाही..मुंबई हे जागतिक दर्जाचे शहर आहे. जगभरातून हजारो लोक दररोज या शहरात येत असतात. कुणी कामासाठी कुठेही जावे. त्यात हरकत असण्याचे काहीच कारण नाही. कारण तो हक्क आपल्या राज्यघटनेनेच आपल्याला बहाल केला आहे; परंतु आपण ज्या राज्यात कामासाठी जातो आहोत त्या लोकांचा, त्यांच्या भाषिक अस्मितेचा आपल्याकडून अवमान होणार नाही, याची काळजीसुद्धा प्रत्येकाने घेणे गरजेचे आहे..दैनंदिन व्यवहारातील भाषेच्या बाबतीत मराठी माणसाने आजवर आग्रही भूमिका घेतली नाही; परंतु त्याचा गैरअर्थ काढून घेऊन मराठी भाषेची पत्रासही ठेवायची नाही, अशी वृत्ती वाढताना दिसते. प्रसंगी कायदेही न जुमानण्याचा पवित्रा त्याच उद्दामपणातून येतो. दुकानांच्या पाट्या मराठीतून (देवनागरी) असायला हव्यात, हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा नियम तर सर्रास पायदळी तुडवला जातो. या पाट्या इंग्रजी आणि रोमन अक्षरात लिहिलेल्या असतात आणि कोपऱ्यात मराठी अक्षरे अंग चोरून कसेबसे अस्तित्व टिकवून असतात. महाराष्ट्रातील मराठी भाषेची अवस्था काय आहे, याचे हे प्रतीकात्मक चित्र आहे, असे म्हटले तरी चालेल..मुंबईत येणाऱ्या लोकांमध्ये उत्तरेतून येणाऱ्या लोकांचा भरणा अधिक आहे. येथून येणारे बहुतेक लोक मुंबईत टॅक्सी-रिक्षा चालवतात, काही सुरक्षारक्षक म्हणून काम करतात तर अनेक जण पांढरपेशा नोकऱ्यांमध्येही आहेत. दक्षिणेतून येणाऱ्यांनी हॉटेल व्यवसायावर पकड मजबूत केली आहे. राजस्थानी, गुजराती समाजही सर्व प्रकारच्या व्यवसायांत अनेक वर्षांपासून जम बसवून आहेत. परंतु मुंबईत येऊन, इथल्या मातीत काम करूनही ही मंडळी इथल्या मातीशी एकरूप झाल्याची खूप कमी उदाहरणे आहेत..दक्षिणेकडील लोक भाषिक अस्मितेविषयी आग्रही असतात. ते सहसा बाहेरून आलेल्या कुणालाही आपल्या भाषिक मुद्द्यांमध्ये नाक खुपसायला देत नाहीत. प्रसंगी अगदी केंद्रात बसलेल्या शक्तीने जरी त्यांच्या अस्मितेला नख लावण्याचा प्रयत्न केला तर ते त्या मानेवर लागलीच प्रहार करतात. मराठी माणूस मात्र या बाबतीत जरा सोशिकच आहे.तुम्ही जर मुंबई-पुण्यासारख्या महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये रोजीरोटीसाठी येत असाल आणि इथल्या लोकांसोबत काम करणार असाल, पैसे कमावणार असाल तर इथली भाषाही तुम्ही आत्मसात केलीच पाहिजे; पण केवळ असे सांगून बोलून कुणी ऐकले असते तर आज मुंबईतील प्रत्येक माणूस आपल्याशी मराठीत संवाद साधताना दिसला असता; पण तसे होत नाही. उलट मराठी माणसांशी उर्मटपणे बोलणारे अनेक जण या शहरात आहेत. अनेक परप्रांतीय वाहनचालक प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधत नाहीत, त्यामुळे प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागतो..प्रवासी मराठीत बोलत असेल तर त्याच्याशी उद्दाम वर्तन केले जाते. राज्य सरकारकडे अशा अनेक तक्रारी आल्याचे सांगण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर सरकारी हस्तक्षेपाची गरज होतीच. तसे पाऊल राज्य सरकारने उचलले ही समाधानाची बाब. वाहनचालकांप्रमाणे इतरही समाजघटकांपर्यंत मराठीचा हा जागर पोचायला हवा. मराठीप्रेमी नेत्यांनी पक्षभेद विसरून या निर्णयाच्या पाठीशी उभे राहायला हवे. विशेष म्हणजे, पहिल्यांदाच सरकारने ही कठोर; पण अत्यंत वाजवी भूमिका घेतली आहे आणि त्यासाठी राज्य सरकारचे आणि ही भूमिका घेणारे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांचे अभिनंदन करायला हवे..खरे तर राज्य सरकारने २०१९मध्येच हा निर्णय घेतला होता; मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नव्हती. सरकार नुसतेच मराठी बोलायला सांगत नाहीये, तर अमराठी वाहनचालकांना मराठी भाषेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी एक विशेष अभ्यासक्रम तयार करणार आहे. शिवाय, अमराठी चालकांत मराठी भाषेबद्दल आत्मीयता निर्माण करण्यासाठीदेखील सरकार कसोशीने प्रयत्न करणार आहे; पण तरीही कोणी मराठी बोलायला तयार होणार नसेल तर मात्र परवाना व बिल्लाच रद्द केला जाणार आहे..'ऑटो रिक्षाचालक-मालक संघटने'ने सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. खरे तर व्यावसायिकांनी ग्राहकांचा संवेदनशीलतेने विचार केला, तर उत्तम संवाद होतोच, पण व्यवसायातही त्याचा चांगला उपयोग होतो, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे संघटनेने याबाबतीत सहकार्य करणे जास्त सयुक्तिक ठरेल. राज्य सरकारच्या परिवहन खात्याचा निर्णय मराठी भाषा जगवण्याच्या प्रयत्नांतील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. आता लक्ष केंद्रित करायला हवे ते त्याच्या अंमलबजावणीवर. 