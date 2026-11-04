Transport Infrastructure: विकासाची सुरक्षित, गतिमान चाके!

मेट्रो ही केवळ प्रवासाचे साधन नसून शहराच्या विकासाला गती देणारी आधुनिक जीवनवाहिनी ठरत आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील हे एक महत्त्वाचे साधन. मेट्रोमुळे रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण आणि प्रदूषण कमी होते. त्याइतकेच महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय आणि उद्योगांच्या संधींना चालना मिळते. शहराच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत सहज पोहोचण्याची सुविधा देणारी मेट्रो ही विकासाचे प्रतीक बनली असून नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास मोलाचे योगदान देत आहे. पुण्यातील ‘हिंजवडी ते शिवाजीनगर’ या मेट्रोच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्याचे लोकार्पण झाले आहे. यानिमित्ताने मेट्रो अन् विकास यांच्या समीकरणाची चर्चा..देशातील झपाट्याने विकसित होत असलेल्या शहरांत पुण्याचा समावेश अग्रक्रमाने होतो. पुणे महापालिका ५०० चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका १८० चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त विस्तारलेली आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या दोन्ही शहरांतील वाहनसंख्या ६४ लाखांपेक्षा जास्त तर लोकसंख्या ८० लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. पुणे जिल्ह्याची लोकसंख्या एक कोटीच्या आसपास आणि वाहनसंख्या ८० लाखांपेक्षा जास्त झाली आहे. त्यामुळेच मेट्रो या पर्यायावर केंद्र आणि राज्य सरकारने गेल्या दहा वर्षांपासून लक्ष केंद्रित केले आहे. पिंपरी चिंचवड ते स्वारगेट आणि कोथरूड ते रामवाडी या ३२ किलोमीटरच्या कार्यान्वित झालेल्या मेट्रो मार्गाला प्रवाशांचा मोठा प्रतिसाद लाभत आहे. दररोज किमान दोन्ही शहरांतील एक लाख ६० हजारांहून अधिक प्रवासी या दोन्ही मार्गांचा वापर करीत आहेत. गणेशोत्सवादरम्यान तर ही संख्या तीन लाखांहून अधिक होते. केंद्र सरकारने पुण्यातील मेट्रो मार्गांच्या विस्तारावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी राज्य सरकार व महापालिकाही त्यांत सहभागी आहेत. त्यातून पुढच्या दहा वर्षांत पुण्यात शंभरहून अधिक किलोमीटरचे मीटरचे जाळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न वेगाने सुरू आहे. राज्यातील प्रमुख शहरांनीही शक्य आहे तिथे मेट्रोच्या मार्गाने वाटचाल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे..भविष्यातील मेट्रोभारतात सध्या १६ शहरांत मेट्रो प्रकल्प सुरू‘नॅशनल रेल पॉलिसी’नुसार २०३०पर्यंत देशातील ५० शहरांत मेट्रो प्रकल्प कार्यान्वित होतीलदेशात पुढील सुमारे किमान ३० वर्षे तरी मेट्रोप्रकल्पांची वाटचाल वेगाने होणारदेशात सध्या एक हजार किलोमीटरचे मेट्रोप्रकल्प सुरू आहेत (या प्रकारात जगात आपला देश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.)पुढील पाच वर्षांत मेट्रो प्रकल्प सर्वत्र वेगाने विस्तारणार आहेत. त्यातून प्रवासीसंख्या प्रचंड वाढणार असून मेट्रो मार्गांची लांबी दुप्पट होणार आहेविवेक गाडगीळ,माजी व्यवस्थापकीय संचालक,हेदराबाद मेट्रो (एल ॲंड टी) .पुणे शहराचा वाढता विस्तार आणि वाहतुकीवरील ताण लक्षात घेता मेट्रोचे जाळे अधिक व्यापक करण्याच्या दृष्टीने सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमांतून प्रयत्न सुरू आहेत.- माधुरी मिसाळ,नगरविकास राज्यमंत्रीभविष्यातील मेट्रोभारतात सध्या १६ शहरांत मेट्रो प्रकल्प सुरू‘नॅशनल रेल पॉलिसी’नुसार २०३०पर्यंत देशातील ५० शहरांत मेट्रो प्रकल्प कार्यान्वित होतीलदेशात पुढील सुमारे किमान ३० वर्षे तरी मेट्रोप्रकल्पांची वाटचाल वेगाने होणारदेशात सध्या एक हजार किलोमीटरचे मेट्रोप्रकल्प सुरू आहेत (या प्रकारात जगात आपला देश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.)पुढील पाच वर्षांत मेट्रो प्रकल्प सर्वत्र वेगाने विस्तारणार आहेत. त्यातून प्रवासीसंख्या प्रचंड वाढणार असून मेट्रो मार्गांची लांबी दुप्पट होणार आहे.नोंद घेण्याजोगे काहीमेट्रोचा एक डबा तयार करण्यासाठी सध्या किमान आठ कोटी ७० लाख रुपये खर्च येतो. तीन-चार वर्षांपूर्वी हा खर्च सुमारे १५ कोटी रुपये होता.मेट्रोचा एक डबा पूर्ण तयार होण्यासाठी किमान १०० दिवस लागतात. मल्टिपल युनिट असल्यास एक रेक (किमान ३ डबे) तयार होण्यासाठी तेवढाच वेळ लागतो.लोकलचे डबे तयार करण्यात आजही केंद्र सरकारच्या कंपन्यांची मक्तेदारी आहे.वंदे भारत आणि मेट्रोचे डबे तयार करण्यासाठी आता खासगी उत्पादकांना संधी देण्यात आली आहे.मेट्रो, वंदे भारतचे पूर्ण डबे तयार करून रेल्वे चालू शकेल, अशा फक्त चार ते पाच कंपन्या देशात आहेत.मेट्रो सुरू असलेल्या शहरांची मागणी आणि उत्पादककंपन्यांचा पुरवठा, यात आजही मोठी तफावत आहे, म्हणजेच पुढच्या काळात मेट्रो उद्योग बहरणार आहे.मेट्रोला कुशल मनुष्यबळ मिळावे म्हणून देशातील काही विद्यापीठांनी अभियांत्रिकीतील विशेष पदवी अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. त्यात ट्रान्सपोर्टेशनही समाविष्ट केले आहे.मेट्रो आणि पूरक उद्योगांशी संबंधित कंपन्यांचे शेअरचे भाव दिवसेंदिवस सध्या वाढत आहेत.झपाट्याने होत असलेल्या शहरीकरणामुळे वाहतूकव्यवस्थेवर जो प्रचंड ताण येतो, त्यावर उतारा म्हणून जे पर्याय आजवर अंमलात आले, त्यातील सर्वांत अत्याधुनिक पर्याय आहे तो ‘मेट्रो’चा. विकासप्रक्रियेत उद्योग-व्यवसायानिमित्त ग्रामीण भागातून शहरांत मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होते. शहरांत वाढणाऱ्या बेसुमार लोकसंख्येचा भार उपलब्ध रस्त्यांना झेपत नाही. वाहतूककोंडी हा नित्याचा भाग बनतो. मग बसची संख्या वाढवणे, फ्लायओव्हर बांधणे वगैरे उपाय केले जातात. पण तेही अपुरे पडतात. ‘रॅपिड ट्रान्सिट मूव्हमेंट’ साधणाऱ्या वाहनाचे महत्त्व या पार्श्वभूमीवर ठळकपणे लक्षात येते. याचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष फायदे लक्षात घेण्याजोगे आहेत..झपाट्याने होत असलेल्या शहरीकरणामुळे वाहतूकव्यवस्थेवर जो प्रचंड ताण येतो, त्यावर उतारा म्हणून जे पर्याय आजवर अंमलात आले, त्यातील सर्वांत अत्याधुनिक पर्याय आहे तो ‘मेट्रो’चा. विकासप्रक्रियेत उद्योग-व्यवसायानिमित्त ग्रामीण भागातून शहरांत मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होते. शहरांत वाढणाऱ्या बेसुमार लोकसंख्येचा भार उपलब्ध रस्त्यांना झेपत नाही. वाहतूककोंडी हा नित्याचा भाग बनतो. मग बसची संख्या वाढवणे, फ्लायओव्हर बांधणे वगैरे उपाय केले जातात. पण तेही अपुरे पडतात. ‘रॅपिड ट्रान्सिट मूव्हमेंट’ साधणाऱ्या वाहनाचे महत्त्व या पार्श्वभूमीवर ठळकपणे लक्षात येते. याचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष फायदे लक्षात घेण्याजोगे आहेत.१ सर्वांत महत्त्वाची बाब ही की मेट्रोची गती ही अन्य वाहतूकस्थितीवर अवलंबून नाही. ती ताशी सरासरी ४२ किमी वेगाने जाते आणि ठरलेल्या वेळेत पोचते.२ प्रवाशांना, नोकरदारांना, व्यावसायिकांना वेळेचे नियोजन करता येते. इच्छितस्थळी कधी पोचणार ही मानसिक उलघाल नाहीशी होते.३ उत्तम, अद्ययावत ‘सिग्नलिंग सिस्टिम’मुळे दोन मिनिटांच्या अंतरानेही मेट्रो सोडता येतात.४ वेळेची बचत होते. एक प्रकारची निश्चितता निर्माण झाल्याने मनुष्यबळाचा एरवी जो अपव्यय होतो, तो टळतो. एकूणच उत्पादकता वाढते..५ शहरे विस्तारतात. ग्रामीण भागाला शहरांशी सुलभपणे जोडून घेता येते. या कनेक्टिविटीमुळे बाजारपेठही वाढते.६ कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी होते.७ माहिती-तंत्रज्ञान व संबंधित अनेक क्षेत्रांतील कामांचे स्वरूप आता बदलले आहे. मेट्रोत बसायला जागा मिळाली तर लॅपटॉप व मोबाईलवर काही कामे हातावेगळी करणारे तरूण अनेक दिसतात. (याचाच उपयोग करून इन्फोसिस कंपनीने कर्मचाऱ्यांना मेट्रोमधूनच काम सुरू करण्याची मुभा दिली होती. )८ मानसिक उलघाल कमी झाल्याने स्वास्थ्य सुधारते. चाकरमान्यांना व इतर व्यावसायिक, विद्यार्थी यांना घरी वेळेवर पोचणे शक्य होत असल्याने घराला पुरेसा वेळ देता येतो. हा आनुषंगिक सामाजिक लाभही महत्त्वाचा आहे. विवेक गाडगीळ, माजी व्यवस्थापकीय संचालक, हेदराबाद मेट्रो (एल ॲंड टी) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.