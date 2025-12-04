अग्रलेख - जुलुमाचा ‘संचार’

देशातील सव्वाशे कोटीहून अधिक मोबाईलधारकांच्या डिजिटल सुरक्षेच्या नावाखाली ‘संचार साथी’ नावाचे ॲप अनिवार्य करण्याचा वादग्रस्त आदेश शेवटी केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाला मागे घ्यावा लागला. बारा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘एसआयआर’च्या नावाखाली सुरु असलेले मतदारयाद्यांचे ‘शुद्धिकरण’ आणि त्या दबावाखाली दोन डझनांहून अधिक मतदान केंद्र अधिकाऱ्यांनी (बीएलओ) केलेल्या आत्महत्येचा मुद्दा संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्रस्थानी आला असताना अचानक दूरसंचार विभागाने नोव्हेंबर महिन्यात काढलेल्या परिपत्रकाने वातावरण तापवले..देशात निर्मिती होत असलेल्या किंवा परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक मोबाईल उपकरणात मार्च २०२६पासून केंद्र सरकारने विकसित केलेले ‘संचार साथी’ हे ॲप हटविता येणार नाही, अशा पद्धतीने अनिवार्यपणे स्थापित करण्याच्या निर्देशामुळे अन्य ज्वलंत मुद्दे सोडून विरोधी पक्षांनी ‘संचार साथी’च्या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेतली. सर्वसामान्य मोबाईलधारकाची डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठी किंवा हरवलेला किंवा चोरीला गेलेला मोबाईल फोन परत मिळावा, या उद्देशाने भारत सरकारने ‘संचार साथी’ ॲप विकसित केले. इथपर्यंत ठीक होते. जर ते सक्तीचे केले नसते तर प्रश्न चिघळला नसता. पण ते प्रत्येक फोनमध्ये असलेच पाहिजे, अशी सक्ती करणारा आदेश दूरसंचार विभागाने हिवाळी अधिवेशनाच्या दोन दिवस आधी, २८ नोव्हेंबर रोजी काढला. .‘संचार साथी’ ॲपने मोबाइलमध्ये बस्तान बसविल्यानंतर प्रत्येक मोबाइलधारकाच्या व्हॉट्सॲप सिग्नल, टेलिग्राम, फेसबुकवरील सक्रियतेपासून त्याने कोणते संदेश पाठवले, कोणते फोटो, व्हिडिओ काढले आणि कोणाला पाठवले, कोणत्या वस्तूंची ऑनलाइन खरेदी केली, पैशाच्या देवाणघेवाणीचे कोणते व्यवहार केले, अशी इत्थंभूत व गोपनीय माहिती सरकारपाशी जमा होणार असल्याच्या चर्चेने सर्वसामान्य नागरिकच नव्हे, तर मोबाइल उपकरणांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्याही अस्वस्थ होणे स्वाभाविक होते. ॲप सुरू करण्याचा हेतू वरकरणी चांगला असला तरी यात लोकांच्या खासगीपणा जपण्याच्या मुद्याचा पुरेसा विचार झालेला नाही. सरकारला कोणाच्याही मोबाईलमध्ये अधिकृतपणे अहोरात्र डोकावण्याची संधी मिळणे, ही बाब व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिक्षेप करणारी ठरते. विरोधी पक्ष या प्रश्नावर एकत्र आले. हा मुद्दा परवडणारा नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर ‘संचार साथी’चा पर्याय ऐच्छिक असल्याचा खुलासा करणे दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांना भाग पडले..तरीही विरोधी पक्षांचा; तसेच समाजमाध्यमांवर सर्वसामान्यांचा क्षोभ कमी न झाल्याने शेवटी संसदेत दूरसंचार विभागाचा आदेश मागे घेत असल्याचे जाहीर करणे भाग पडले. मोबाइलवर ठेवली जाणारी पाळत खपवून घेण्याची मानसिकता आजच्या तरुण पिढीत नाही. त्यांच्यावर काहीतरी लादणे हे असंतोषाला निमंत्रण देण्यासारखे आहे. एकीकडे आपण खुला, उदारमतवादी, लोकशाही समाज म्हणवून घेतो. जगातील एकूण परिस्थितीचा विचार करता तुलनेने भारतातील परिस्थिती याबाबतीत चांगली आहे. विशेषतः नागरिकांच्या खासगीपणाच्या हक्कावर वरवंटा फिरविणाऱ्या चीनच्या सर्वंकष व्यवस्थेच्या तुलनेत नक्कीच चांगली आहे. त्या देशात सर्वसामान्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही, कॅमेरे आणि चेहऱ्याची ओळख पटविणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांसह अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साह्याने टिपलेल्या सर्व हालचाली व घडामोडींचे विश्लेषण केले जाते. त्यासाठी चीनच्या सरकारने देशभरात साठ ते सत्तर कोटी कॅमेरे लावल्याचे सांगण्यात येते..असले टोक भारतात गाठले जाणार नाही, हे नक्की. परंतु माहिती-तंत्रज्ञानातील एखादी गोष्ट सक्तीची करण्याचे पाऊल लोकांच्या मनात शंका निर्माण करते, हेही लक्षात घ्यावे लागते. अशाप्रकारचे पाऊल उचलताना पहिली शंका खासगीपणाच्या हक्काविषयी घेतली जाणार, याचा विचार व्हायला हवा होता.तो झाला असता तर माघार घेण्याची ही नामुष्की टळली असती. मुळात हा अव्यापारेषु व्यापार सरकारने का केला, हा प्रश्नच आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष उपस्थित करीत असलेले अन्य मुद्दे दोन दिवसांसाठी मागे पडले. पण आता ‘संचार साथी’च्या माघारीमुळे ते पुन्हा ऐरणीवर येणार आहेत..त्यामुळे या मुद्यांवरुन लक्ष उडविण्यासाठी ‘संचार साथी’चा वापर करण्यात आला, असे म्हणता येणार नाही. मुळात प्रत्येक सर्वसामान्य नागरिकाच्या अंतरंगात शिरण्याची केंद्र सरकारला गरज का पडावी, हा प्रश्न त्यामुळे अधिक ठळक झाला आहे. चिपमध्ये शिरलेला मालवेअर शोधून काढण्याचे तंत्रज्ञान सध्या अमेरिका, चीन, रशिया आणि इस्राईल यांच्यापाशीच आहे. त्यामुळे सव्वाशे कोटींहून अधिक मोबाइलधारक भारतीयांना आपल्यावर पाळत ठेवली जाते आहे की नाही, याचा संशय येणे किंवा सुगावा लागणेही शक्य होणार नाही. तरीही डिजिटल सुरक्षेच्या नावाखाली ‘संचार साथी’च्या माध्यमातून केलेला उद्योग अंगलट आला आहे. सरकारला मिळालेला हा धडा महत्त्वाचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.