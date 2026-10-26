SIR Protest: ‘एसआयआर’विरोधी आंदोलन निर्णायक वळणावर

सुनील चावके, ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्युरोचे प्रमुख‘एसआयआर’विरोधी आंदोलनाला आधार उरला आहे तो केवळ काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील विरोधी पक्षांचा. दसरा-दिवाळी-छठपूजेच्या मोसमात आंदोलकांचाही अजिबात मूड नसतो, हे यापूर्वी दिल्लीच्या राजकारणाने अनेकदा अनुभवले आहे. पण लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आंदोलनावर ठाम आहेत. त्यांचा हा प्रयोग त्यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता दाट आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापासून राजधानी दिल्लीत सुरू असलेले मोदी सरकारविरोधातील आंदोलन आता ‘निर्णायक’ वळणावर पोहोचत आहे. ‘नीट-यूजी’ पेपरफुटीमुळे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी ‘जंतरमंतर’वर उसळलेल्या आंदोलनापाठोपाठ निवडणूक आयोगाच्या ‘एसआयआर’ मोहिमेत साडेतेरा कोटी मतदारांची नावे वगळताना बेकायदा मार्गांचा अवलंब झाल्याचे उघड झाल्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलक पुन्हा रस्त्यांवर उतरले होते. या आंदोलनाची तीव्रता आणि विरोधकांचा आंदोलनाच्या सातत्यातील दबाव पूर्वीपेक्षा जास्त होता. त्यामुळे ज्ञानेशकुमार यांच्याविरोधातील आंदोलनाला भरती आली. पण महिन्याभरानंतर सणासुदीच्या ब्रेकला सामोरे जावे लागत असल्यामुळे आंदोलनाला ओहोटी लागली आहे.‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिते’च्या अजून अंगवळणी न पडलेल्या कलमांच्या माध्यमातून मोदी सरकारने चोहोबाजूंनी कॉक्रोच जनता पार्टी, डाव्या विद्यार्थी संघटना आणि नागरी समाजाच्या विरोधाची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे ज्ञानेशकुमार यांचा जीव भांड्यात पडला आहे. आंदोलनासाठी हवामान अनुकूल असले तरी तूर्तास फेस्टिव्हल मूडमध्ये असलेल्या तरुणांपाशी आणि मध्यमवर्गापाशी सक्रिय सहभागासाठी वेळ नाही. त्यामुळे आंदोलनाची तीव्रता कमी झाली आहे. आता आंदोलनाला आधार उरला आहे तो केवळ काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील विरोधी पक्षांचा. दसरा-दिवाळी-छठपूजेच्या मोसमात आंदोलकांचाही अजिबात मूड नसतो, हे यापूर्वी दिल्लीच्या राजकारणाने अनेकदा अनुभवले आहे. त्यामुळे सणासुदीचा मोसम शिगेला पोहोचत असताना विरोधक आंदोलनाचा नाद करीत नाहीत. पण राहुल गांधींसाठी हा प्रयोग नवा असून तो त्यांच्या अंगलट येण्याचीच शक्यता दाट आहे..तिखट प्रतिक्रियाराहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस-इंडिया आघाडीने सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांना निवेदन देण्यासाठी कॅनॉट प्लेसचा भाग असलेल्या बाराखंबा रोडपासून सर्वोच्च न्यायालयावर काढलेल्या प्रचंड संख्येच्या मोर्चावर गृहमंत्री अमित शहा यांनी आसपासच्या परिसरातून आंदोलनासाठी गोळा केलेले लोक भारताचे प्रतिनिधित्व करीत नाहीत, अशा शब्दांत आतापर्यंत दोनवेळा तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आंदोलन देशव्यापी असावे, दिल्लीत आंदोलकांची गर्दी जमविल्याने उद्देश साध्य होत नाही, असे त्यांना म्हणायचे आहे. पण दिल्लीतील पंचवीस-पन्नास हजार आंदोलकांची गर्दी अनेकदा देशाचे प्रतिनिधित्व करीत असते. या पार्श्वभूमीवर रामलीला मैदानावरील आंदोलन यशस्वी झाले तर सरकारपुढची आव्हाने वाढतील. पण तसे होण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण दिवाळी आणि छठपूजा सोडून विरोधकांची साथ द्यायला आंदोलक रस्त्यावर उतरणार नाहीत. काँग्रेस पक्ष आणि विशेषतः राहुल गांधी यांच्यासाठी हा निर्णायक टप्पा आहे. कारण ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीच्या निमित्ताने मोदी सरकारवरील दबाव कायम ठेवण्यासाठी राहुल गांधी यांचा नाईलाजच आहे..आंदोलनातील हवा निघून गेली तर सरकारचे पारडे जड व्हायला वेळ लागणार नाही. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन तोंडावर आहे. राष्ट्रपतींनी पावसाळी अधिवेशनाच्या सत्रावसानाची औपचारिक घोषणा केलेली नाही. पावसाळी अधिवेशनाचा भाग ठरू शकणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना घटनादुरुस्ती (डिलिमिटेशन) विधेयक आणून विरोधकांवर बाजी उलटवण्याच्या संधीची सरकार प्रतीक्षाच करीत आहे. ‘इंडिया’ आघाडीचा घटक असलेल्या समाजवादी पक्षाला उत्तर प्रदेशात चार महिन्यांनंतर होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. समाजवादी पक्षाला ‘एसआयआर’पेक्षा योगी आदित्यनाथ सरकारची कोंडी करण्यासाठी अन्य महत्त्वाच्या मुद्यांवर मतदारांचे लक्ष वेधून घेणे क्रमप्राप्त ठरेल.डिलिमिटेशन विधेयकाला समाजवादी पक्षाचा विरोध फक्त ‘तात्विक’च आहे. उत्तर प्रदेशापुरत्या मर्यादित असलेल्या समाजवादी पक्षाची ताकद राज्यातील लोकसभेच्या जागांचा आकडा वाढल्यानंतर विस्तारेल. ही संधी ते कशाला सोडतील? लोकसभेच्या जागा मोठ्या प्रमाणात वाढणाऱ्या राज्यांमधील प्रादेशिक पक्षांना पन्नास टक्के जास्त उमेदवारांना निवडणूक लढण्याची ‘संधी’ देता येईल. त्यायोगे उखळ पांढरे करून घेता येईल. त्यामुळे त्यांची भूमिका डिलिमिटेशन विधेयकाचा विरोध करणाऱ्या काँग्रेसपेक्षा वेगळी असू शकते. सोळा-सतरा एप्रिल रोजी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात असलेली इंंडिया आघाडीतील मित्रपक्षांची भूमिका सहा महिन्यानंतर बदलली तर नवल वाटू नये. मे महिन्यात इंडिया आघाडीतून बाहेर पडलेल्या द्रमुकने तसे संकेत दिलेलेच आहेत. डिलिमिटेशनवरुन बदललेल्या राजकीय वातावरणात इंडिया आघाडीपुढे ऐक्य टिकवून ठेवण्याचे आव्हान असेल..व्यापारी संघटनांचे आवाहनअशा स्थितीत रामलीला मैदानावर काँग्रेसचे नेतृत्व आणि आग्रहाखातर इंडिया आघाडीचे एक नोव्हेंबर रोजी ज्ञानेशकुमार यांच्याविरोधात आंदोलन होऊ घातले आहे. बारा एकर क्षेत्रफळ असलेल्या रामलीला मैदानाची क्षमता ५० हजारांच्या आसपास. त्यापेक्षा जास्त आंदोलक/कार्यकर्ते आले तर आजूबाजूच्या परिसराची संपूर्ण कोंडी होऊन व्यावसायिक, वाहतूकदार आणि ग्राहकांचा दिवस वाया जातो. त्यात आता दिवाळीच्या गर्दीची भर पडणार आहे. ऐन दिवाळीच्या मोसमात आंदोलन करण्यासाठी सरसावणाऱ्या विरोधकांना रोखण्यासाठी रामलीला मैदानावर जाहीरसभा आणि आंदोलनासाठी प्रशासनाला परवानगी नाकारणे शक्य होते. पण त्यामुळे विरोधकांना कुरघोडीची संधी मिळाली असती. प्रस्तावित आंदोलनामुळे अडचण होऊन काँग्रेसविषयी व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांचा रोष वाढेल म्हणूनही कदाचित सरकारने ही खेळी केली असावी..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.दिवाळीचे दिवस लक्षात घेऊन हे आंदोलन स्थगित करावे, असे आवाहन व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी राहुल गांधी यांना पत्र लिहून केले आहे, तर एक नोव्हेंबर हा शीखविरोधी दंगलीचा दिवस असल्यामुळे या आंदोलनामुळे शीख समुदायाच्या भावनांना ठेच पोहोचेल, असा राजकीय पवित्रा भाजपने घेतला आहे. पण आंदोलनावर ठाम असलेल्या राहुल गांधींनी माघार घेण्यास नकार दिला आहे. या आंदोलनात दहा लाख लोक सहभागी होतील, असा दावा काँग्रेस पक्ष करीत असला तरी प्रत्यक्षात रामलीला मैदानावर २५ ते ५० हजार लोकांची गर्दीही कॅनॉट प्लेस, पहाडगंज, अजमेरी गेट, दर्यागंज, चांदणी चौक, आयटीओ, बाराखंबा रोड या मोठ्या उलाढाली करणाऱ्या व्यापार आणि व्यावसायिक पेठांकडे जाणारी-येणारी वाहतूक अवरुद्ध करण्यास पुरेशी ठरते.एक नोव्हेंबरलाच आंदोलन करण्यासाठी राहुल गांधी आणि अन्य विरोधी पक्ष ठाम असले तरी प्रत्यक्षात तेवढी गर्दी होईल का, हा प्रश्न आहे. समर्थकांचा अभाव आणि इंडिया आघाडीतील अंतर्गत विरोधभासामुळे भर दिवाळीतील या आंदोलनाचा बार फुसका ठरावा, याची मोदी सरकारला आतुरतेने प्रतीक्षा असेल. तसे घडल्यास ‘एसआयआर’मधील गैरव्यवहार आणि मतांच्या चोरीच्या मुद्यातील हवा निघून जाणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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