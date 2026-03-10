अग्रलेख : ‘सूर्या’ची पिल्ले!

स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीही भारतीय संघ क्रिकेट विश्वातला अग्रणीच होता. स्पर्धेनंतर त्याचे रूपांतर महासत्तेत झाले, असे म्हणता येईल.जुन्याजाणत्यांच्या अनुपस्थितीत नुकत्याच हाताबुडी आलेल्या पिढीने घराणे, शेतीवाडी आणि वाड्याहुड्यांची निगुतीने जपणूक करावी, नव्हे, त्यावर सोन्याची कौले चढवावीत, हे बघितले की वाडवडलांना मोठे सौख्य मिळते. हे कृतकृत्यतेचे सौख्य भारतीय क्रिकेटप्रेमींना गेल्या २३ महिन्यांत पुरेपूर मिळाले आहे..जसप्रीत बुमराचा अपवाद वगळता अन्य कुणीही जुना जाणता सहकारी मैदानात नसताना न्यूझीलंडचा पराभव करून सूर्यकुमार यादवच्या भारतीय संघाने अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर इतिहास घडवला. नुसता इतिहास घडवला नाही, तर भविष्यातल्या क्रिकेटचा पायाही रचून ठेवला.‘आयसीसी टी-ट्वेंटी विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धे’च्या अंतिम लढतीत रविवारी भारताने जो अभूतपूर्व विजय मिळवला, त्याचे गोडवे दीर्घ काळ गायिले जाणार आहेत. कारण या पराक्रमामुळे अनेक हिशेब चुकते झाले आहेत. दहा नोव्हेंबर २०२३ हा दिवस भारतीय क्रिकेटमध्ये कोणीही विसरू शकणार नाही..याच नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर एक दिवसीय क्रिकेट विश्वकरंडकाच्या अंतिम लढतीत ऑस्ट्रेलियाने भारताच्या सुखस्वप्नाचा चक्काचूर केला होता. अवघा देश त्या जिव्हारी लागलेल्या पराभवाने व्याकुळ झाला होता; पण कर्णधार रोहित शर्मासह अनेक दिग्गज क्रिकेट सितारे हतबल झालेले बघितले होते.याच स्टेडियमवर फेब्रुवारीत टी-ट्वेंटी विश्वकरंडक लढतीत दक्षिण आफ्रिकेने भारताचा ७६ धावांनी दणदणीत पराभव करून भारतीय संघांची डझन-दीड डझन विजयांची मालिका खंडित करून दाखवली होती. त्या पराभवाचेही उट्टे फिटले. यजमानपदी असूनही सलग दोनदा विश्वकरंडक जिंकणारा भारतीय संघ हा पहिलाच संघ ठरला..गेल्या २३ महिन्यांत भारताने महिला विश्वकरंडक, १९ वर्षांखालील विश्वकरंडक, दोनदा टीट्वेंटी विश्वकरंडक आणि एक चॅम्पियन्स करंडक भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या कचेरीत आणून ठेवला आहे. १९ वर्षांखालील महिलांसाठीच्या स्पर्धेचा करंडक आणि दृष्टिहीनांच्या विश्वकरंडकाचे विजेतेपद यांचाही समावेश करावा लागेल.आयसीसीचे सात करंडक आज भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या मुख्यालयातल्या कपाटात आहेत. हे लक्षण आहे भारताच्या क्रिकेटमधल्या वर्चस्वाचे, ताकदीचे. आणि ही कहाणी एवढेच सांगते की पिढी बदलली तरी भारतात गुणवान क्रिकेटपटूंची वानवा कधीही नव्हती आणि नाही..आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या जगतात भारत हाच एक महासत्ता बनून राहिला असल्यावर अहमदाबादेत पुन्हा शिक्कामोर्तब झाले. या संपूर्ण स्पर्धेत सूर्यकुमार यादवच्या संघाने एखाददुसऱ्या सामन्याचा अपवाद केल्यास शुद्ध व्यावसायिक खेळ केला. या संघाने जाळ्यातला सराव मनापासून केला आहे, हे दिसून येत होते.रोहित शर्मा, विराट कोहली वगैरे तारे-सितारे टी-ट्वेंटी विश्वकरंडक मोहिमेत नव्हतेच. जसप्रीत बुमरा हा एकमेव अपवाद. बाकी सगळेच तरुण, सुवर्णसंधीच्या शोधात धडपडणारे क्रिकेटपटू होते. कुणाचा फॉर्म हरवला होता, तर कुणाला तेवढीही संधी नव्हती. अभिषेक शर्मा, संजू सॅम्सन ही नावे यापूर्वी कधीच भरवशाची नव्हती. पण या संपूर्ण स्पर्धेत त्यांनी आपला हुनर दाखवला..सूर्यकुमार यादवची बॅट तळपली नसली, तरी त्याचे नेतृत्व उजळून उठले. नवखेपणाचे दडपण न घेता सूर्याच्या पिल्लांनी प्रतिस्पर्ध्यांच्या डोळ्यांसमोर काजवे चमकवले. स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीही भारतीय संघ क्रिकेटविश्वात अग्रणी होता. स्पर्धेनंतर त्याचे रूपांतर महासत्तेत झाले, असे म्हणता येईल.भारतीय संघ पहिल्यापासून तसा फेवरिटच होता. नामिबिया, अमेरिकेसारखे नवखे संघही साखळीपुरते होते. विश्वकरंडकात सर्वांत अधिक चर्चा होते ती भारत-पाकिस्तान सामन्याची. बऱ्याच वितंडवादानंतर ही लढत सहयजमान श्रीलंकेच्या भूमीत खेळवली गेली. तिथेही ‘सूर्या’च्या पिल्लांनी विजयाला ‘चार चाँद’ लावले..पाकिस्तानला हरवले की पुढे विश्वकरंडक हासिल केला काय, किंवा नाही केला काय, असे मानणारे काही आहेत. कारण ही लढत केवळ मैदानापुरती मर्यादित उरत नाही. त्याला थेट युद्धाचा ताप चढतो. तेथेही शांतपणे लढून भारताने विजय मिळवला. ‘आयसीसी’ने या स्पर्धेसाठी एकूण बक्षीस रक्कम १२४ कोटींच्या घरातली ठेवली होती. क्रिकेट किती श्रीमंत होत चालले आहे, याचे हे द्योतक आहे.यातील विजेतेपदासाठीचे जवळपास २७ कोटी रुपये बोनस, सामनाशुल्काच्या रूपाने क्रिकेटताऱ्यांना मिळतील. स्पर्धेत उतरून पराजित होऊन घरी गेलेल्या पाकिस्तानी संघालाही सहभागाचे साडेतीन ते चार कोटी रुपये मिळणारच आहेत. एकंदरित क्रिकेट हे भारतात असे चलनी नाणे आहे की ते सगळ्यांनाच खुश करते..या क्षेत्राशी संबंधित सगळ्यांनाच धनलाभ होतो. भारतीय क्रिकेटचा हा सुवर्णकाळ आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. हे चित्र सुखद आणि हवेहवेसे वाटले तरी ‘पुढे काय?’ हा प्रश्न उरतोच. अभिजात क्रिकेटचे केव्हाच दु:खद निधन झाले आहे आणि आधुनिक क्रिकेट केवळ पैशाभोवती गोलगोल चकरा मारते आहे, असा नकारात्मक सूर नेहमी आळवला जातो..अभिजात क्रिकेटची सद्दी संपते आहे, हे तर उघड आहे. पण त्यामुळे ‘सूर्या’च्या या मंडळाचे तेज कमी होत नाही. टी-ट्वेंटी विश्वकरंडकाची धामधूम संपेतोवर २८ मार्चपासून ‘आयपीएल’चे पिपाटणे दुमदुमू लागेल. ‘आयपीएल’ हा तर टी-ट्वेंटी क्रिकेटचा वैश्विक ऊरूस! अभिजात क्रिकेटची उठाठेव करायला इथे वेळ कोणाकडे आहे?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 