‘सिरप’ची घातकी उबळ

अमेरिका व युरोपसारख्या कडक नियंत्रण असलेल्या बाजारपेठांमध्येही प्रस्थापित झालेला तसेच कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना किफायतशीर किंमतीत औषधे आणि लसींचा मोठा पुरवठादार, जगातील सर्वाधिक औषधनिर्मिती आणि निर्यात करणाऱ्या देशांपैकी एक अशी औषधनिर्मिती क्षेत्रात भारताची प्रतिमा आहे. मागच्या आर्थिक वर्षात भारताने सुमारे ३० अब्ज अमेरिकन डॉलर किमतीची औषधे निर्यात केली. त्यात तयार औषधे आणि जैव-औषधांचा सर्वाधिक वाटा होता. भारताकडे औषधांच्या मूळ घटकांची निर्मितीची स्वतःची मजबूत क्षमता आहे. औषध निर्यात उत्पन्नात सातत्याने होणाऱ्या वाढीमुळे या क्षेत्रात भारतात गुंतवणुकीचा ओघ मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. जगाची औषधशाळा अशी ओळख प्रस्थापित करीत असलेल्या भारताची औषध उद्योगातील ही प्रतिमा केवळ व्यावसायिकच नव्हे तर राजनैतिक दृष्टीनेही महत्त्वाची आहे. .कमी किमतीत आणि मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन व निर्यात करण्याची क्षमता, जेनरिक औषधे व लसींच्या निर्मितीत जगात अग्रगण्य, कुशल औषधनिर्मिती प्रक्रियेला विस्तृत वितरण जाळ्याची जोड लाभल्यामुळे भारत जगातील गरीब आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना स्वस्त आणि दर्जेदार जेनरिक औषधे व लसी सातत्याने पुरविणारा विश्वासार्ह आणि किफायतशीर पुरवठादार ठरला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय औषधांवर शंभर टक्के आयात शुल्क लादून या लौकिकाला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केला असला तरी तो तात्पुरता आहे. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी एक पर्यायी आणि विश्वासार्ह पुरवठादार म्हणून भारताचे महत्त्व त्यामुळे कमी होणार नाही. पण औषधनिर्मिती क्षेत्रातील आघाडीचे स्थान टिकविण्यासाठी गुणवत्ता जपून लौकिकाला धक्का बसणार नाही, याची काळजी घेणे भारतासाठी अपरिहार्य ठरले आहे..तीन वर्षांपूर्वी याच ऑक्टोबर महिन्यात भारतीय कंपन्यांनी निर्यात केलेल्या खोकल्याच्या सिरपचे सेवन केल्यामुळे गॅम्बियामध्ये लहान मुलांमध्ये अचानक मूत्रपिंड निकामी होण्याची अनेक प्रकरणे आढळली. जागतिक आरोग्य संघटनेने केलेल्या तपासात काही सिरपमध्ये डायइथिलिन ग्लायकॉल आणि इथिलिन ग्लायकॉल ही अत्यंत विषारी रसायने आढळली. इंडोनेशिया, उझबेकिस्तान, मार्शल आयलंड्स, मायक्रोनेशियासारख्या देशांमध्येही त्यामुळे बालमृत्यूच्या शेकडो घटना घडल्या. त्यावर भारतातील औषध नियंत्रक संस्था आणि राज्य औषध नियंत्रकांनी काही कंपन्यांचे परवाने स्थगित किंवा रद्द करण्याची केलेली कारवाई तोंडदेखली आणि तकलादू ठरली. एकत्र तपास, नमुन्यांची तपासणी आणि काही कंपन्यांच्या औषधांवर बंदी घालण्यात आली. .मात्र अंमलबजावणी आणि गुन्हेगारी कारवाईच्या अभावी दूषित घटक, अस्पष्ट पुरवठा साखळी आणि कमकुवत नियंत्रणामुळे मूळ समस्या तशाच राहून आज भारतातील मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात अशा बालमृत्यूची दुर्दैवी पुनरावृत्ती घडताना दिसत आहे. अत्यंत विषारी आणि प्राणघातक डायइथिलिन ग्लायकॉलने कोवळ्या जिवांचा घास घेतला. हे घडले नियंत्रणातील सातत्य आणि कठोर कारवाईच्या अभावामुळे. संपूर्ण औषध क्षेत्रावर अविश्वास निर्माण करणाऱ्या या एका चुकीची केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय किंवा खोकल्याच्या सिरपची निर्मिती करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांनी गांभीर्याने दखल घेतली असती तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विश्वासार्हतेला तडा गेला नसता आणि मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये त्याच खोकल्याच्या सिरपच्या सेवनामुळे बालमृत्यूही टळले असते. .दूषित घटकांमुळे सिरप विषार ठरल्यास त्याची प्राथमिक जबाबदारी उत्पादक आणि त्यांच्या पुरवठादारांवर येते. उत्पादन तपासणी व परत मागणीकडे दुर्लक्ष करणारे वितरक आणि निर्यातदारही दोषी ठरतात. पुरेशी तपासणी, तत्पर अंमलबजावणी आणि गुन्हेगारी कारवाई न करणारे प्रशासन त्यासाठी जबाबदार ठरते. प्रत्येक कारखान्यात जागतिक दर्जाचे गुणवत्ता नियंत्रण आणि स्वतंत्र ऑडिट प्रणाली विकसित करणे, दूषित घटकांमुळे होणाऱ्या दुर्घटना टाळण्यासाठी सर्व कच्च्या मालाच्या पुरवठादारांची नोंदणी आणि ओळख निश्चित करणे, महत्त्वाचे रासायनिक घटक भारतातच तयार करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी गुंतवणूक वाढवणे, औषध परत मागवणे, तपासणी निकाल आणि दोषी कंपन्यांवर त्वरित कारवाई करण्यासाठी केंद्रीकृत वेगवान सतर्कता प्रणाली सुरू करणे यासारख्या उपायांनी अशा दुर्दैवी घटनांची पुनरावृत्ती टाळली जाऊ शकते. खोकल्याच्या सिरपमधील विषारी घटकांचा इशारा तीन वर्षापूर्वी मिळूनही त्याविषयी ठोस कृती करण्यात अपयशी ठरलेल्या प्रशासनाने दाखवलेली दिरंगाई मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील बालमृत्यूसाठी कारणीभूत ठरली आहे.