editorial-articles

अग्रलेख : तंत्रज्ञानाचे ‘विक्रम’ संवत!

भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) पूर्णतः भारतीय बनावटीचा ‘३२-बीट मायक्रोप्रोसेसर- विक्रम’ विकसित केलेला आहे.
microprocessor

microprocessor

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोणत्याही क्षेत्रातील प्रगतीसाठी परकी देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीने टाकलेल्या प्रत्येक पावलाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. भारतीय बनावटीचा ‘३२-बीट मायक्रोप्रोसेसर- विक्रम’ हे असेच एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) पूर्णतः भारतीय बनावटीचा ‘३२-बीट मायक्रोप्रोसेसर- विक्रम’ विकसित केलेला आहे. या मायक्रोप्रोसेसरचे अनावरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले आहे. कोविड काळात सुरू झालेले ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ आणि अमेरिकी अध्यक्षांच्या बेफाम मनमानीमुळे भर दिले जात असलेले स्वदेशी अभियान या दोन्ही उपक्रमांचे हे फळ आहे, असे मानता येईल.

Loading content, please wait...
Technology
Isro
Editorial Article
Indian

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com