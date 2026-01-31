अग्रलेख : सामाजिक न्यायाचे ‘शिक्षण’

अग्रलेखसमता, सर्वांना समान प्रतिष्ठा ही राज्यघटनेने स्वीकारलेली मूल्ये देशातील प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात, घराघरांत रुजायला हवीत, अशी अपेक्षा आहे. सध्याचे समाजवास्तव पाहता ती आदर्शवादी वाटू शकेल. पण एक नक्की की, तिथपर्यंत पोचण्यासाठी सार्वजनिक जीवनात तसे वातावरण निर्माण होणे ही निकडीची बाब ठरते. ‘सामाजिक न्याया’ची प्रस्थापना करण्यासाठी केवळ आवाहने करून भागत नाही, संस्थांच्या पातळीवर नियमांची चौकट तयार करून उत्तरदायित्व निश्चित करावे लागते. सर्वोच्च न्यायालयाने याच दृष्टिकोनातून ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ला (यूजीसी) शिक्षणसंस्थांतील जातीय कारणांवरून होणारा भेदभाव थांबावा म्हणून नियमावली तयार करण्याचा आदेश दिला होता. पण आयोगाने ज्याप्रकारे ती केली त्यातून एका नव्या वादाचा उद्रेक झाला आणि ज्या न्यायालयाने नियमावली तयार करण्याची सूचना केली होती, त्याच न्यायालयावर नव्या नियमावलीला स्थगिती देण्याची वेळ आली. एखाद्या ज्वलंत विषयाला राजकीय तडका देऊन तो पेटवणे, हे आपल्याकडे बऱ्याचदा घडते. त्यातून सामाजिक तेढ वाढत जाते. या प्रश्नाला तसे वळण मिळता कामा नये, याची काळजी घ्यायला हवी. .रोहित वेमुला आणि पायल तडवी या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमागे उच्च शिक्षणसंस्थांतील भेदभावाची वागणूक होती, हे वास्तव समोर आल्यानंतर अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजनांची गरज निर्माण झाली होती. कोणतीही व्यवस्था तयार करताना ती पारदर्शी, न्याय्य, समतोल असायला हवी. सामाजिक प्रवाहांचे, वर्तमानाचे भान त्यात असायला हवे. सरसकटीकरण करणे, लंबक दुसऱ्या बाजूला खेचणे वा प्रतीकात्मक बाबींवर भर देणे यातून सामाजिक न्यायाचे उद्दिष्ट साध्य होईलच असे नाही. ‘समान संधी केंद्र’, ‘समतासमिती’, ‘समतापथक’, ‘समता दूत’ आणि २४ तास कार्यरत असलेली ‘समता हेल्पलाइन’ असे काही उपाय ‘यूजीसी’ने नव्या नियमावलीच्या अंतर्गत आणले. जातीच्या आधारे भेदभाव झाल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास २४ तासांत बैठक घेऊन दोषीला तत्काळ शिक्षा व्हायला हवी, असे नव्या नियमात नमूद केले गेले. .Premium|Gen Z Behavioral Traits : तंत्रज्ञानाच्या युगात जेन-झीची मानसिकता; पालकांसाठी संवादाचे नवे मार्ग.परंतु या सगळ्या तरतुदींचा गैरवापर होऊ शकतो आणि वैयक्तिक वैमनस्यातून वचपा काढण्याचे प्रकार घडू शकतात, असे या तरतुदींना विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. खरे तर गैरवापर होतो म्हणून कायदाच करू नये, असे नाही. तरीदेखील नियम वा कायदे करण्यापूर्वी सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून त्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते.तसे झालेले दिसत नाही. दुसरे म्हणजे वंचित, दलित समाजातील विद्यार्थ्यांना भेदभावापासून संरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र वसतिगृहाची कल्पना मांडणे म्हणजे समाजाला पुन्हा शंभर वर्षे मागे नेण्यासारखे नाही का? जातविहीन समाजाचे स्वप्न आपण पाहात असू तर असे उपाय विपरित परिणाम घडवू शकतील. एकूणच नियमांची चौकट तयार करताना अधिक काळजी घ्यायला हवी होती. ती न घेतल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यातील संदिग्धतेवर बोट ठेवले आणि ‘यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थांमधील समानतेला प्रोत्साहन) अधिनियम-२०२६’ ला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली..त्याआधी देशभरातील सवर्ण संघटनांनी या नियमांना आक्षेप घेत रस्त्यांवर उतरून आंदोलने केली. न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी अधिनियम ‘३ (क)’ ला विशेष आक्षेप घेतला होता. भेदभावाची व्याख्या जातिनिरपेक्ष असायला हवी, असे त्यांचे म्हणणे. वरकरणी हा युक्तिवाद योग्य वाटत असला तरी आतापर्यंत जातीय अत्याचाराची बहुतांश प्रकरणे पाहिली तर त्यात कथित सवर्णांकडून वंचित घटकांवर होणारे अत्याचार जास्त प्रमाणात दिसतात.जातिनिर्मूलनाचा मुद्दा येतो तेव्हा ‘ते आणि आपण’ असा वाद घालण्यात अर्थ नसतो. प्रस्थापित आणि वंचित अशा दोन्ही घटकांनी जातीला मूठमाती देण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. याचिकाकर्त्यांचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी सामाजिक भेदभावाच्या मुद्याचा विचार करताना केवळ अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी या घटकांचाच विचार करणे अपुरे असल्याचे म्हटले आहे. पण जातीय शोषणाचा इतिहास पाहिला तर कोणत्या समाजघटकाला सर्वाधिक लक्ष्य करण्यात आले, किंवा केले जाते हे सहज लक्षात येते. याच सुनावणीदरम्यान रॅगिंगचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला होता..सध्या विविध उच्च शिक्षणसंस्थांमध्ये ही समस्या गंभीर रूप धारण करताना दिसते. सिनिअर विद्यार्थ्यांकडून ज्युनिअरची होणारी छळवणूक, त्यावरून परस्परांच्या विरोधात दाखल होणाऱ्या तक्रारी ‘कॅम्पस’मधील अराजक दर्शवितात. अनेक प्रकरणांमध्ये जुना हिशोब चुकता करण्याकडे कल दिसतो. त्यामुळे निर्माण होणारे ताण-तणाव सामाजिक अस्वस्थतेत भरच घालतात. केवळ कायदा केल्याने या सगळ्या समस्या चुटकीसरशी संपणार नाहीत, हे खरेच. त्यासाठी शैक्षणिक परिसंस्था (इकोसिस्टिम) दोषमुक्त असणे गरजेचे आहे. तिथे निकोप वातावरण निर्माण व्हायला हवे. व्यापक सामाजिक परिवर्तनाचा मार्ग ‘शिक्षणा’च्या माध्यमातून जातो, हे लक्षात घेतले तर शिक्षणसंस्थांतील सुधारणा किती महत्त्वाच्या आहेत हे कळू शकते. त्यामुळेच ‘यूजीसी’च्या नियमांच्या निमित्ताने याबाबत सुरू झालेली चर्चा भविष्यात निर्णायक पातळीवर पोचावी एवढीच अपेक्षा. ‘सारे भारतीय माझे बांधव आहेत,’ अशी केवळ प्रतिज्ञा करून चालणार नाही, तर त्यासाठी तशी पावलेही टाकावी लागतील, हेच या वादाच्या निमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 