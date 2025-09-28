पाकमधील खऱ्या सत्ताधीशांच्या नेमके मनात काय?

राष्ट्रहिताच्या नजरेतून, - शेखर गुप्तामध्यभागी डोनाल्ड ट्रम्प, त्याच्या उजव्या हाताला शाहबाज शरीफ आणि पाकिस्तानचे सैन्यप्रमुख मुनीर हे त्यांच्या डाव्या बाजूला असे एक छायाचित्र नुकतेच आपल्याला पाहायला मिळाले आहे. भारताच्या दृष्टीने पाहायचे झाल्यास यातून स्पष्ट होणारे भूराजकीय समीकरण आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे. मला हे छायाचित्र पाहिल्यानंतर १९५०मधील नर्गीस आणि दिलीपकुमार यांच्यावर चित्रित झालेले एक गाणे गुणगुणायची खूप इच्छा होत आहे; दुनिया बदल गई, मेरी दुनिया बदल गई.... पण मी असे करणार नाही. याचे कारण ही रचना गुणगुणायला लागल्यावर मनात खेदाची भावना निर्माण करेल एवढ्यापुरतेच मर्यादित नसून; भूराजकीय समीकरणे आणि त्यातही भारत आणि अमेरिका या दोन सामर्थ्यसंपन्न देशांच्या संबंधांचे अवलोकन करताना ते बॉलिवूडमधल्या कथानकातील प्रेमाच्या त्रिकोणापेक्षाही गुंतागुंतीचे आहेत. त्यामुळे एवढ्या एकाच गोष्टीने खेद वाटून घेण्यात अर्थ नाही, कारण याला अनेक आयाम आहेत. पहिला म्हणजे अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील औपचारिक द्विपक्षीय संबंध हे भारताशी असलेल्या संबंधांपेक्षा अधिक जुने आणि अधिक घट्ट आहेत. अमेरिकेने अबोटाबादमध्ये ओसामा बिन लादेनचा शोध घेऊन त्याचा खातमा केल्यानंतर या दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला असला तरी त्यांच्यातील नैसर्गिक नाते मात्र टिकून राहिले..नाटो देशांव्यतिरिक्त अमेरिकेचे जे महत्त्वाचे मित्रदेश आहेत त्यांच्या यादीतून अमेरिकेने कधीच पाकिस्तानचे नाव वगळले नाही. भारत मात्र त्या यादीत कधीच नव्हता, नाही आणि भविष्यात त्यासाठी प्रयत्न करेल अशीही शक्यता नाही. होईल असंही नाही.भारताचे आकारमान, आंतरराष्ट्रीय पत, विकास , स्थैर्य आणि वाढत्या सर्वंकष राष्ट्रीय शक्तीमुळे अमेरिकेचे सर्वच अध्यक्ष भारताचे महत्त्व ओळखून असतात. मात्र जगातील एकमेव सर्व शक्तिमान राष्ट्र राहण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या अमेरिकेला इतर राष्ट्रांनी त्यांचे आश्रित होणे अपेक्षित असते आणि तसा भारत त्यांच्या आश्रयाला कधीच जाणार नाही हे त्यांना चांगलेच ठाऊक आहे. मात्र पाकिस्तानने जेव्हापासून अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील आग्नेय आशिया करार संघटनेत(सीटो) प्रवेश केला तेव्हापासून म्हणजे सुमारे १९५४ पासून पाकिस्तान हे अमेरिकेचे आश्रित राष्ट्र झाले आहे. आता या अनुषंगाने पाहायचे झाल्यास मुनीर यांनी ट्रम्प यांच्याशी संबंध सुधारून काय साध्य केले आहे, तर अबोटाबाद कारवाईनंतर जी दरी निर्माण झाली होती, ती भरून काढत परिस्थिती पुन्हा सामान्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळेच ‘दुनिया बदल गई…’ हे रूपकही इथे लागू होत नाही..भारतीय उपखंडात सध्या जो एक शब्द लोकप्रिय ठरला आहे तो म्हणजे न्यू नॉर्मल म्हणजे नव सामान्य परिस्थिती. परंतु ट्रम्प, मुनीर आणि शरीफ यांचे जे छायाचित्र प्रसिद्ध झाले आहे त्यातून वास्तवात अमेरिकेच्या दृष्टीने पाहायचे झाल्यास भारतीय उपखंडात जुनी सामान्य परिस्थिती निर्माण होताना दिसत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी २०१६ मध्ये पाकिस्तानला धोरणात्मदृष्ट्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटे पाडण्याबाबत भूमिका मांडली होती, परंतु सध्या तरी हा प्रकल्प स्थगित असल्याचे दिसत आहे. अर्थात आपण म्हणजे भारतीयांनी, हे छायाचित्र पाहून येऊ शकणाऱ्या निराशेला बाजूला ठेवून जरा प्रगल्भपणे विचार केला, तर हे छायाचित्र आपल्याला, पाकिस्तान कशापद्धतीने तग धरून राहतो, क्वचित त्यांची भरभराट कशी होते आणि ते नेमके कसा विचार करतात याचे आकलन करून देईल..यापूर्वी देखील अगदी अलीकडच्याच काळात पाकिस्तानच्या एका सैन्यप्रमुखाने पाकच्या पंतप्रधानासह व्हाइट हाऊसला भेट दिली होती. ही घटना म्हणजे जुलै २०१९ मध्ये जनरल कमर जावेद बाजवा आणि इम्रान खान यांच्यात यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षांची घेतलेली भेट. तर, या भेटीदरम्यान एक गोष्ट स्पष्टपणे दिसत होती, ती म्हणजे पाकिस्तानचे पंतप्रधान पुढे असून सैन्यप्रमुख मागे बसले होता. मात्र, आता परिस्थिती अशी आहे की एखाद्या अधिकृत परदेश दौऱ्यासाठीदेखील पाकिस्तानचे लोकनियुक्त पंतप्रधान जाऊ शकत नाहीत. त्यांच्या बरोबर त्यांचे फील्ड मार्शल कायम असतातच. तिआनजिन येथे झालेल्या परिषदेत आपण हे पाहिले आहे, रियाध आणि दोहा येथेही हेच पाहायला मिळाले आहे. .ही परिस्थिती म्हणजेपाकिस्तानातील परिस्थिती पूर्वीसारखी होत असल्याचे द्योतक आहे आणि या छायाचित्रातून तेच अधिक अधोरेखित केले जात आहे. खरेतर यामुळे अनेक वर्षांपासून पाकिस्तानवर लक्ष ठेवणाऱ्या माझ्यासह अनेकांचे आकलन चुकीचे ठरले आहे.मी या स्तंभात मागे एकदा मुनीर यांना मिळालेल्या फिल्डमार्शल पदाबद्दल लिहिले होते. त्यात मी नवाझ शरीफ यांनी पूर्वी केलेला युक्तिवाद उधृत केला होता.‘‘पाकिस्तानाला निवडावे लागेल की देशावर सैन्य शासन करणार की निवडून आलेले सरकार. यांच्याकडे थोडी सत्ता आणि त्यांच्याकडे थोडी असे चालणार नाही,’’ असे विधान शरीफ यांनी १९९३ मध्ये धाडसाने केले होते. मात्र व्हाइट हाऊसमधील जे छायाचित्र आपण पाहत आहोत, ते आपल्याला प्रामुख्याने तीन गोष्टी सांगत आहे.पहिली, पाकिस्तानमध्ये अशीच प्रणाली आहे की, तेथील सत्ता ही सैन्याच्या नियंत्रणात असून, निवडून आलेला पंतप्रधान हा त्यांच्या अधीनच असतो. भूतकाळात, तेथील हुकूमशहांनी पक्षाचे पाठबळ नसलेल्या व्यक्तीला पंतप्रधान पदावर निवडून आणण्याचाही प्रयोग करून पाहिला आहे..दुसरी म्हणजे, नवाज शरीफ धाडसी होते मात्र, अनेक कसोट्यांचा सामना करून कधीतरी पाकिस्तानातही भारताप्रमाणे लोकशाही नांदेल अशा भ्रमात ते होते; किंबहुना त्यांना अशी आशा होती. त्यांच्या मते भारताशी परिस्थिती सुधारणे (नॉर्मलायझेशन) हाच त्यावर मार्ग आहे.तिसरे गोष्ट म्हणजे, पाकिस्तानमधील घडामोडींचा अभ्यास करणाऱ्या माझ्यासह अनेकांचा समज चुकीचा ठरला, अगदी मूर्खपणाचा म्हणालात तरी हरकत नाही. वर मी जो शरीफ यांचे वाक्य उधृत केल्याचा उल्लेख केला आहे, त्याच वाक्यात शरीफ म्हणाले होते की पाकिस्तानातील सत्ता ही अर्धवट म्हणजे अर्धा तितर पक्षी आणि अर्धा लावा पक्षी अशी अवस्था असलेली नको. असे ते म्हणाले होते. पण मुनीर यांनी तर तिथल्या सत्तेला यापेक्षाही वेगळेच स्वरूप दिले आहे. ते स्वरूप असे आहे की खरी सत्ता आहे, अथवा कोण विश्वसनीय आहे, हेच कुणाला कळेना. या तिघांच्या छायाचित्राने दाखवले की वास्तवात पाकिस्तान कसा विचार करते..पाकिस्तान कसा विचार करतो, हे समजून घ्यायचे असेल तर एक गोष्ट लक्षात घ्या की, त्यांचे लोक वारंवार नेत्यांना निवडून देतात आणि नंतर तेथील सैन्याचे प्रमुख त्यांना पदावरून खाली खेचतात तेव्हा हेच लोक त्या निर्णयाचे स्वागत करतात. कारण या राष्ट्राची कल्पना, त्याचे अस्तित्व, त्याचा राष्ट्रीय अभिमान हे सगळेच लष्करी हुकूमशाहीसाठी अनुकूल असेच तयार करण्यात आले आहे. पाकिस्तान्यांना स्वतः निवडलेल्या नेत्याचे नेतृत्वदेखील सुरक्षित वाटत नाही. म्हणूनच लोकप्रिय नेता तुरुंगात असतानाही ते घरीच बसतात.पाकिस्तानात तेथील सैन्य लोकांचा विश्वास गमावते मग रस्त्यावर आंदोलने होतात आणि तरीही ते नाट्यमयरीत्या सत्ता ही लष्कराकडेच येते, हे चक्र आपण वारंवार पाहिले आहे. यासाठी ते फार सोपी युक्ती वापरतात. भारताशी युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करायची, मग तेथील लोकांना वाटते की त्यांचे संरक्षण कोण करेल तर फक्त सैन्यच. हेच २००८ मध्ये २६/११ घडवून केले गेले किंवा आत्ताचे पहलगामही त्याचमुळे झाले आहे. जेव्हा जेव्हा पाकिस्तानच्या सैन्याची विश्वासार्हता कमी झाली होते. तेव्हा भारताकडून धोका असल्याचे भासवून ती पुन्हा मिळवली जाते..पाकिस्तानी सैन्याला भारताशी शांतता निर्माण करणे परवडणारे नाही. भलेही ते आपल्याशी युद्ध जिंकू शकत नाही, पण भारताचे भय दाखवून तेथील नागरिकांच्या मनात कायमस्वरूपी असुरक्षितता निर्माण करून त्यांना सत्तेत राहता येते. बाजवा हे त्याचेच ताजे उदाहरण आहे. सध्याचे मुनीर हे फक्त इतरांपेक्षा अधिक टोकाचे आणि बेधडक आहेत इतकेच. थोडक्यात भारत आता अशा व्यक्तीशी सामना करत आहे ज्याला भारताचा नाश करायचा आहे. त्याने आपल्याबरोबर चीनला घेतले आहे, अरबांनाही तो भुरळ घालत आहे की त्यांच्यासाठी त्याचे एकमेव इस्लामी लष्कर उपलब्ध आहे, जे लढू शकते, आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करू शकते आणि त्यांच्या आदेशांचे पालन करू शकते. खरे तर मुनीर हे पाकिस्तानच्या मानसिकतेचे प्रतीक आहेत, फक्त ते त्यांच्या पूर्वसुरींपेक्षा अधिक उघडपणे हे सर्व करत आहेत. हीच भारतासाठी खरी कसोटी आहे. आणि व्हाइट हाऊसमधील नेतृत्व हे आपल्या अडचणीत अजून भर घालते आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.