अग्रलेख : दहा तासांचा दिवस

खासगी कर्मचारी असंघटित असल्याने त्यांच्या आर्थिक-सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न महत्त्वाचा बनतो. त्याकरीता नवे कायदे करण्याबरोबरच अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी आवश्यक आहे.सध्या जगात सुरू असलेल्या आयातशुल्काच्या संघर्षाने जगातील स्पर्धात्मकतेची तीव्रता दाखवून दिली आहे. या स्पर्धेत टिकायचे असेल तर केवळ व्यापारविषयक धोरणांवर अवलंबून राहून चालणार नाही, तर सर्वंकष प्रयत्नांची गरज आहे. त्यातील मुख्य भाग म्हणजे उत्पादकतावाढ. त्यासाठी व्यापक आर्थिक सुधारणांना गती द्यावी लागेल. त्याचा एक भाग म्हणजे कामगार कायद्यांतील सुधारणा..त्या आवश्यक असल्या तरी हा विषय आपल्याकडे राजकीयदृष्ट्या कमालीचा नाजुक बनला आहे. खरे तर कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीनेदेखील कामगार कायद्यांतील कालानुरूप बदलांची गरज आहे. परंतु त्याचे नुसते नाव जरी काढले तरी राजकीय गदारोळ उठतो.त्यामुळे होते असे की, आपण कालबाह्य कायदेच कवटाळून बसतो आणि त्या आधाराने कामगारहित साधत असल्याचा फक्त आव आणला जातो. एक दांभिकतेची स्थिती तयार होते. ती कोंडी फोडायची तर यावर खुली चर्चा व्हायला हवी..खासगी आस्थापना, संस्था, दुकाने, हॉटेल व अन्य उद्योग आदींमध्ये कामगारांचे कामाचे तास नऊऐवजी दहा करण्याच्या प्रस्तावासह विविध सुधारणा सुचविणाऱ्या नियमांचे प्रारूप राज्य सरकारकडून केंद्राकडे संमतीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. त्यानिमित्ताने ही चर्चा होणे सयुक्तिक ठरेल. या बदलाचा वास्तववादी आणि त्याचवेळी कामगारकल्याणाच्या दृष्टिकोनातूनही विचार व्हायला हवा.राज्याने तयार केलेली संहिता केंद्रीय कामगार कायद्यांना अनुरूप अशी असून यात महिला कामगारांच्या कामाचे तास आणि त्यांच्या सुरक्षेचा विचार करण्यात आल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. कामगारांसाठीची निवासव्यवस्था, निवासांची संख्या, त्यांची देखभाल-दुरुस्ती, कामगारांच्या मुलांसाठीच्या शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक सुविधा याबाबतही या प्रारूपात विचार करण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे..राज्यात उद्योगस्नेही अर्थकारण उभे राहावे, गुंतवणूक वाढून रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात, असा हेतू यामागे आहे. कामगारकायदे लवचिक असतील तर हे घडू शकते. भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील जे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, त्यात मंदावलेली खासगी गुंतवणूक हा एक प्रमुख आहे. तशी गुंतवणूक होत नसल्याने रोजगारनिर्मितीला चालना मिळत नाही.जुनाट कामगार कायदे हे त्याचे एक ठळक कारण आहे. आता नव्या प्रारूपानुसार सलग कामाचा जास्तीत जास्त कालावधी पाच तासांवरून सहा तास करण्यात येणार आहे. तर एकूण काम दिवसाला दहा तास. दहा तासांहून अधिक काम केल्यास 'ओव्हरटाइम' दिला जावा, अशीदेखील तरतूद करण्यात येणार आहे. यातून उत्पादकता वाढेल, असा विचार आहे..पण त्याच्या इतर परिणामांच्या संदर्भातही सखोल विचार व्हायला हवा. त्यात आरोग्य, कौटुंबिक-सामाजिक स्वास्थ्य असे अनेक मुद्दे विचारात घ्यावे लागतील. ओव्हरटाइम तीन महिन्यांच्या कालावधीत १४८ तासांपेक्षा जास्त नको, ही मर्यादा त्यादृष्टीने महत्त्वाची असली तरी या कामगारांना इतर सवलती-सुविधाही मिळायला हव्यात.उद्योगांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ करून राज्याच्या अर्थकारणाला बळ देण्याचा विचार या निर्णयामागे आहे. हे कागदावर चांगले, आकर्षक वाटते. पण प्रश्न असा निर्माण होतो की, जे कायदे कामगारांच्या कल्याणासाठी आत्तापर्यंत केले गेले, त्यांची अंमलबजावणी मुळात किती होते? नियम-कायद्यांचे स्वरूप आकर्षक आणि अंमलबजावणीच्या नावाने भोपळा ही विसंगती हे आपल्याकडील कामगारक्षेत्राचे सर्वांत मोठे दुखणे आहे..खरे तर सरकारने सर्वांधिक लक्ष केंद्रित करायला हवे, ते काटेकोर अंमलबजावणीवर. तसे केले तरच नव्या तरतुदी आणण्यात अर्थ आहे. खासगी कर्मचारी असंघटित असल्याने त्यांच्या आर्थिक-सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न महत्त्वाचा बनतो. त्यांचे कष्ट, जोखीम लक्षात घेता, त्यांना त्याचा पुरेसा मोबदला मिळतो का, हेही पाहायला हवे.अलीकडच्या काळात संघटित आणि असंघटित दरी भारतात मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. कंत्राटी, अर्धवेळ कामगारांची संख्या बरीच आहे. ज्या गिग अर्थव्यवस्थेचा सरकार गाजावाजा करत होते, त्यातील कामगारांची दयनीय अवस्था पाहिली की त्यांच्यासाठी सुरक्षेचे कोणते कवच आणणार आहोत, हा प्रश्न समोर येतो..आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे खासगी क्षेत्राबरोबरच संघटित कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास आणि कामाची गुणवत्ता वाढवण्याचा. उद्योगसंस्था, असंघटित कामगार यांच्याकडून अपेक्षा व्यक्त करतानाच सरकारी कर्मचारी-अधिकारी यांच्या उत्तरदायित्वाचीही चर्चा व्हायला हवी.एकीकडे उद्योग वाढायला हवेत, असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्या मार्गात लालफितीचे अडथळे उभे करायचे असे होत आल्याने औद्योगिक विकासाची चाके वेगाने धावू शकत नाहीत. हे चित्र बदलण्यासाठी राजकीय सहमती निर्माण करायला हवी. ते आव्हान मोठे आहे. विकासाचा रथ सगळ्यांनी ओढायचा आहे, ही धारणा रुजली आणि कार्यक्षमतेने निभावली तरच त्याचे चांगले परिणाम दिसतील..