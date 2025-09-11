अग्रलेख : शक्तिपरीक्षेचे रंग

अग्रलेख जगदीप धनकड यांनी उपराष्ट्रपतिपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे पन्नास दिवसांपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारपुढे संघ-भाजपच्या पसंतीच्या व्यक्तीला उपराष्ट्रपतिपदी निवडून आणण्याचे मोठेच आव्हान उभे झाले होते. तीन वर्षांपूर्वी या पदासाठी झालेल्या निवडणुकीत धनकड विजयी झाले तेव्हा संसदेतील मोदी सरकारच्या संख्याबळाचा सामना करण्याची विरोधी पक्षांमध्ये ताकदच नव्हती. परिणामी ते उच्चांकी म्हणजे ३४६ मतांच्या फरकाने विजयी झाले होते. पण अठराव्या लोकसभेत भाजप-रालोआचे संख्याबळच तीनशेपेक्षा कमी होऊन विरोधी बाकांवरील खासदारांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. .त्यामुळे सत्ताधारी आघाडीचा उमेदवार निवडून आणणे हे एकप्रकारे मोदी सरकारपुढे आव्हानच होते. तशातच आजी-माजी खासदार मतदार असलेल्या ‘कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया’च्या सचिवपदासाठी अमित शहा यांच्या पसंतीच्या संजीव बालियान यांचा भाजपच्याच राजीवप्रताप रुडी यांनी पराभव केला. तिथे दिसलेल्या रस्सीखेचीच्या आणि कुरघोडीच्या राजकारणाचे प्रतिबिंब उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत तर उमटणार नाहीना, अशी शंका घेतली जाण्यास वाव होता. .पण भाजप-रालोआचे उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार सी. पी. राधाकृष्णन हे संघाचे स्वयंसेवक असल्यामुळे भाजपच्या मतांमधील संभाव्य विभाजनाची शक्यता संपुष्टात आली होती. राधाकृष्णन ४२५ ते ४३० मते मिळवून विजयी होतील, अशी अपेक्षा होती. शिवाय अशा निवडणुकांमध्ये विरोधकांची अतिरिक्त मते खेचून आणणे सत्ताधारी आघाडीसाठी हातचा मळ असतो. इंडिया आघाडीकडे एकूण ३१५ खासदार होते. त्यांनी शंभर टक्के मतदान करुनही सुदर्शन रेड्डी यांना तीनशेच मते मिळाली. त्याचा लाभ होऊन राधाकृष्णन यांना प्रत्यक्षात ४५२ मते मिळाली. धक्कादायक विजय नोंदविण्याचे रेड्डी यांचे मनसुबे पूर्ण झाले नाहीत. पण त्यांना मिळालेली तीनशे मते इंडिया आघाडीचे मनोबल उंचावणारी ठरली आहेत..केंद्रात वाजपेयी सरकार असताना २००२ मध्ये झालेल्या उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत भाजप-रालोआचे उमेदवार भैरोसिंह शेखावत यांना ४५४ मते मिळाली होती, तर काँग्रेसप्रणीत विरोधी आघाडीचे उमेदवार सुशीलकुमार शिंदे यांना ३०५. राधाकृष्णन-रेड्डी लढतीत जवळपास त्याचीच पुनरावृत्ती झाली आहे. या निवडणुकीपूर्वी इंडिया आघाडीच्या संख्याबळाची प्रचिती संसदेत आणि संसदेबाहेर आली होती. वक्फ बोर्ड विधेयकाच्या विरोधात लोकसभेत २३२ तर राज्यसभेत ९५ अशी एकूण ३२७ मते नोंदविली गेली. या विधेयकावर सत्ताधारी भाजप-रालोआच्या बाजूने लोकसभेत २८८ तर राज्यसभेत १२८ अशी ४१६ मते पडली होती. त्यानंतर १३ खासदार असलेल्या आम आदमी पार्टीने इंडिया आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. मतचोरीचा आरोप तसेच बिहारमध्ये मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या निषेधार्थ निवडणूक आयोगाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या इंडिया आघाडीच्या खासदारांचीही संख्याही तीनशेच्याच घरातली होती. त्यामुळे अठराव्या लोकसभेत मोदी सरकारची गाठ दोन्ही सभागृहांमध्ये किमान तीनशे खासदार असलेल्या विरोधी आघाडीशी आहे, यावर उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीने शिक्कामोर्तब केले आहे..या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील सात खासदारांसह विरोधकांच्या १४ खासदारांनी ‘क्रॉस व्होटिंग’ केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यात एक-दोन खासदार काँग्रेसचेही असल्याचे मानले जात आहे. पण दुसरीकडे भाजपला वर्षानुवर्षे साथ देणाऱ्या बिजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिती, अकाली दलासह एकूण १३ खासदारांनी मतदानाकडेच पाठ फिरविण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजे जसा विरोधकांना १४ मतांचा धक्का बसला, तसाच सत्ताधारी आघाडीलाही काहीसा धक्का बसला. हमखास मिळणारी १३ मते त्यांना गमवावी लागली. या निवडणुकीत अवैध ठरलेल्या १५ मतांपैकी १० खासदार आमचेच समर्थक असल्याचा दावा सत्ताधारी आघाडी करीत असली तरी त्याचा हिशेब लागत नाही. आपल्या राजकीय भवितव्याविषयी चिंतेत पडलेले खासदार अशा निवडणुकांमध्ये ‘क्रॉस व्होटिंग’ची संधी साधत असतात. पुढच्या वर्षी राज्यसभेतील ६९ खासदार निवृत्त होतील. त्यातील विरोधी पक्षांचे १९ खासदार पुन्हा निवडून येतीलच, याची शाश्वती नाही..त्यांच्यापैकी काहींनी भविष्यातील लाभापोटी ‘क्रॉस व्होटिंग’ केले असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विरोधकांची मते फुटण्याचा विषय फारसा गंभीर नाही. या निवडणुकीपूर्वी अल्पमतातील मोदी सरकारवर भाजपचेच खासदार नाराज असल्याच्या राजकीय वर्तुळात कंड्या पिकविल्या जात होत्या. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना गंभीर गुन्ह्याखाली अटक झाल्यास ३१व्या दिवशी त्यांना आपोआप पदमुक्त करणारे १३०वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडल्यामुळे सरकारला लोकसभेत ५३ खासदारांचे समर्थन देणाऱ्या मित्रपक्षांचाही सरकारने रोष ओढवून घेतल्याची चर्चा होती. पण त्या सर्व बाजारगप्पाच ठरल्या आणि राधाकृष्णन यांच्या विजयामुळे संशयाचे ढग पांगले गेले. उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक जिंकून मोदी सरकारने सारे काही आलबेल असल्याचे दाखवून दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.