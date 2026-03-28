अग्रलेख : आभासी आनंद, खऱ्या वेदना!

सोशल मीडिया' हे साधन आहे; साध्य नव्हे. आणि जेव्हा साधन आपल्या मनावर राज्य करू लागते, तेव्हा थांबून विचार करण्याची वेळ येते.डोळ्यांसमोर उजळणारा स्क्रीन, अंगठ्याच्या हलक्याशा स्पर्शाने उघडणारे आभासी जग आणि त्या जगात हरवत जाणारे बालपण, हे आजच्या जगाचे वास्तव आहे. संवादाच्या नावाखाली उभ्या राहिलेल्या या 'आभासी विश्वा'ने मानवी मनाला वेढून टाकले आहे. हा वेढा मुलांना व्यसनाधीनतेकडे घेऊन चालला आहे. यातून जे आयुष्यभराचे नुकसान होते, त्याला जबाबदार कोण, या प्रश्नाचे एक उत्तर नुकतेच मिळाले..लॉस एंजलिसमधील न्यायालयाने हे कठोर वास्तव स्वीकारत 'मेटा' आणि 'यूट्यूब' या कंपन्यांना दंड ठोठावला आहे. व्यसन लागेल अशी उत्पादने तयार केल्याचा या दोन्ही कंपन्यांवर आरोप होता. या उत्पादनांमुळे लहान मुले व तरुणाईच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. ही उत्पादने तयार करताना निष्काळजीपणा करण्यात आला आणि त्याचा वापर करताना काय काळजी घ्यावी, चुकीचा वापर केल्यास काय दुष्परिणाम होतात हे वापरकर्त्यांना सांगण्यास या कंपन्या अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले..हा खटला दाखल केला होता एका वीसवर्षीय केली नावाच्या तरुणीने. तिने वयाच्या सहाव्या वर्षी 'यूट्यूब'चा, तर नवव्या वर्षी 'इन्स्टाग्राम'चा वापर सुरू केला. ती या माध्यमांच्या व्यसनात बुडाली. तिला नैराश्य आले. 'बॉडी डिसमॉर्फिया' झाला. हा एक मानसिक आजार आहे, ज्यात व्यक्ती आपल्या शरीरातील एखाद्या काल्पनिक वा किरकोळ त्रुटीबद्दल (उदा. नाक, त्वचा, केस) सतत चिंतेत असते. ज्यावर समुपदेशन आवश्यक ठरते..या समाजमाध्यमांनी तयार केलेल्या डिझाईनमुळे जेव्हा तुम्हाला आनंद मिळतो, तेव्हा मेंदू 'डोपामाइन' हे संप्रेरक सोडतो. तो आनंद पुन्हा पुन्हा घेण्याची इच्छा होते. ही समाजमाध्यमे 'डिजिटल कॅसिनो'प्रमाणे काम करत आहेत. त्यांच्या 'एंडलेस स्क्रोल' या सुविधेमुळे वापरकर्त्यांना त्याचे व्यसन लागते. हे सर्व सिद्ध करण्यासाठी केलीला मदत झाली ती 'मेटा'मधील एका माजी अभियंत्याची. त्याने ही तांत्रिक पद्धत न्यायालयात उलगडली. न्यायालयाने मेटा व यूट्यूबला ६० लाख डॉलरचा दंड ठोठावून संबंधितांना भरपाई देण्यासही फर्मावले..जगभरात सुमारे पाच अब्ज लोक समाजमाध्यमांशी जोडले आहेत. भारतातही हा आकडा ८० कोटींपेक्षा जास्त आहे. इन्स्टाग्राम रील्स, फेसबुक पोस्ट, आणि व्हॉटसअॅपवरील सततचे संदेश यांनी निर्माण केलेले जग केवळ माहितीचे नाही, तर ती एक वेगळी अर्थव्यवस्था आहे. अमेरिकेतील १३ ते १७ वयोगटातील दर दहा मुलांपैकी नऊ जण 'यूट्यूब'च्या आहारी गेली आहेत, असा 'प्यू रिसर्च सेंटर'चा अहवाल आहे. 'युनिसेफ'चा अहवालही डिजिटल दरी आणि डिजिटल अतिरेक या गोष्टींवर बोट ठेवतो..मुलांना माहिती पडताळून पाहण्याची सवय, सायबर सुरक्षिततेचे भान आणि जबाबदार वर्तन शिकवणे अत्यावश्यक झाले आहे. अन्यथा, समाजमाध्यमांच्या अतिरेकातून निर्माण होणारे मानसिक परिणाम त्यांच्या वाढीवर दीर्घकालीन दुष्परिणाम करतात. विशेषतः लहान वयात वाढणारा 'स्क्रीन संपर्क' ही नव्या संकटाची नांदी आहे. बालवयातच डिजिटल उपकरणे हातात आल्याने वास्तविक जगाशी असलेला संवाद कमी होतो. खेळाची मैदाने रिकामी होतात आणि आभासी जगातली 'परिपूर्णता' खरी वाटू लागते..या वाढत्या संकटाची दखल घेत अनेक देशांनी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. फ्रान्समध्ये शालेय विद्यार्थ्यांना मोबाईल वापरण्यास निर्बंध आहेत. चीननेही 'स्क्रिन टाइम'वर निर्बंध आणले आहेत. ऑस्ट्रेलियाही समाजमाध्यम कंपन्यांना जबाबदार धरण्याच्या तयारीत आहे. भारतातही 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अॅक्ट- २०२३' नुसार १८ वर्षांखालील वापरकर्त्यांकडील माहिती गोळा करण्यापूर्वी संबंधित कंपन्यांनी त्यांच्या पालकांची परवानगी घेणे आवश्यक ठरविण्यात आले आहे..या मुलांच्या वर्तणुकीची, समाजमाध्यमे वापरण्याची पद्धत सेवा पुरवठा कंपन्या ट्रॅक करू शकत नाहीत, इतकेच नव्हे तर मुलांना उद्देशून जाहिराती प्रसारित करू शकत नाहीत. शेजारील कर्नाटकाने १६ वर्षांखालील सर्व मुलांच्या समाजमाध्यमांच्या वापरावर बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. त्यापाठोपाठ आंध्र प्रदेशही १३ वर्षांखालील मुलांना समाजमाध्यमे वापरण्यावर बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे. पुढील तीन महिन्यांत तशा प्रकारचा कायदा ते करणार आहेत.या सगळ्या प्रयत्नांमागे एकच उद्देश आहे, डिजिटल जगावर मानवी नियंत्रण टिकवून ठेवणे. या जागतिक चिंतेच्या छायेत महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्यातील पिंपळखुटा, सोलापूरमधील अनगर, सांगलीतील मोहित्यांचे वडगाव, सातारा जिल्ह्यातील आंधळी आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी यांसारख्या गावांनी / नगरपंचायतींनी दररोज संध्याकाळी ठरावीक वेळेत (साधारणपणे सायं. सात ते रात्री नऊ) मोबाईल आणि टीव्ही बंद ठेवण्याचा आदर्श निर्णय घेतला आहे..या 'डिजिटल उपवासा'मुळे खऱ्याखुऱ्या संवादाला वाव मिळू लागला. या प्रयत्नांमुळे नाती घट्ट होतात आणि बालपणाला स्क्रीनऐवजी मोकळे आकाश मिळते. सोशल मीडियाच्या व्यसनाचे परिणाम केवळ वैयक्तिक नाहीत; ते सामाजिक संरचनेलाही हादरवतात. दिशाभूल करणारी माहिती, वाढते ध्रुवीकरण, आणि 'व्हर्च्युअल मान्यता'च्या शोधात हरवलेली ओळख, हे या व्यसनाचे व्यापक परिणाम आहेत..या सगळ्या पार्श्वभूमीवर एक प्रश्न ठामपणे उभा राहतो, आपण तंत्रज्ञानाचा वापर करतो आहोत, की तंत्रज्ञान आपल्याला वापरत आहे? 'सोशल मीडिया' हे साधन आहे; साध्य नव्हे. आणि जेव्हा साधन आपल्या मनावर राज्य करू लागते, तेव्हा थांबून विचार करण्याची वेळ येते. कदाचित, कधीतरी स्क्रीन बंद करून स्वतःकडे पाहणे, स्व-तंत्र होणे ही डिजिटल युगातील सर्वांत मोठी क्रांती ठरू शकते. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.