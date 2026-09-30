Wheat Green Revolution: गव्हाची हरित क्रांती

-डॉ. किरण गायकवाडभारतात गव्हाचे उत्पादन गेल्या दशकात सातत्याने वाढून २०२५-२६ मध्ये विक्रमी १२.०६ कोटी टनांवर पोहोचले. सुधारित आणि हवामान बदलाला तोंड देणाऱ्या गहू वाणांचा यात मोठा वाटा आहे. ‘आयएआरआय’ आणि ‘आयआयडब्ल्यूबीआर’ने विकसित केलेल्या वाणांमुळे उत्पादनक्षमता, रोगप्रतिकारकता आणि पोषणमूल्य वाढले आहे. आठ-दहा वर्षांच्या संशोधनातून विकसित होणारे हे वाण शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय होत आहेत. त्यामुळे अन्नसुरक्षा मजबूत होण्याबरोबरच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फायदा होत आहे..सुमारे सहा दशकांपूर्वी झालेल्या हरितक्रांतीने भारतातील अन्नधान्य उत्पादनाचा पूर्ण चेहरामोहरा बदलून गेला. तेव्हापासून गव्हाचे उत्पादन देशाच्या अन्नसुरक्षेचा कणा राहिले आहे. गव्हाच्या उत्पादनाने देशाला केवळ अन्नधान्याच्या उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण केले नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही मोठा आधार मिळाला आहे. देशात २०२५-२६ या हंगामात भारताने विक्रमी गहू उत्पादनाची नोंद केली असून, सुमारे ३.३ कोटी हेक्टर क्षेत्रावर गव्हाची लागवड झाली होती; तर १२ कोटी टनांहून अधिक उत्पादन साध्य केले आहे. ही ऐतिहासिक कामगिरी भारतीय शास्त्रज्ञ, सुधारित गहू वाण आणि देशातील लाखो शेतकऱ्यांच्या अथक परिश्रमांचे फलित आहे..अन्नसुरक्षेचा विचार करता, अन्नधान्याचे उत्पादनाचा आलेख सातत्याने चढताच असायला हवा. वाढत्या लोकसंख्येप्रमाणेच गव्हासारखे महत्त्वाच्या धान्याच्या उत्पादनातही वाढ व्हायला हवी. अन्नधान्याच्या उत्पादनामध्ये वाढ होत राहिली पाहिजे किंवा किमान हे उत्पादन स्थिर असायला पाहिजे, यासाठी कृषी शास्त्रज्ञांचा प्रयत्न असतो. काही वेळा नैसर्गिक आपत्तीमुळे या उत्पादनावर परिणाम होतो; मात्र ही परिस्थिती अपवादात्मक असते. काही वर्षांचा विचार करता, गव्हाचे उत्पादन सातत्याने वाढताना दिसत आहे. गेल्या वर्षी ते विक्रमी १२ कोटी टनांपर्यंत पोहोचले आहे.अन्य पिकांमध्ये एखादे वाण अनेक वर्षे वापरले जाते. मात्र, गव्हामध्ये दर तीन-चार वर्षांनंतर शेतकरी नवे वाण वापरतात आणि त्याचा उत्पादनामध्ये फायदा होताना दिसून येतो. या नव्या वाणांचा विचार करताना, काही वर्षांमध्ये संशोधकांनी विकसित केलेल्या वाणांचाही फायदा झाला आहे. नवी दिल्ली येथील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेने (आयएआरआय) एचडी २९६७, एचडी ३०८६, एचडी ३२२६ आणि एचआय ८७५९ हे वाण संपूर्णपणे स्वदेशी प्रजनन कार्यक्रमांतर्गत विकसित केले आहेत. तर, कर्नाल येथील भारतीय गहू व बार्ली संशोधन संस्थेने (आयआयडब्लूबीआर) डीबीडब्ल्यू १८७, डीबीडब्ल्यू २२२, डीबीडब्ल्यू ३०३ आणि डीबीडब्ल्यू ३२७ हे वाण विकसित केले असून, त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय संस्था सिमिट, मेक्सिको येथील जनुकसंपत्तीचा प्रभावी वापर करण्यात आला आहे. या सुधारित गहू वाणांनी भारतीय शेतीमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन घडवले आहे. या सर्व वाणांनी मिळून देशातील सुमारे २.६ कोटी हेक्टर क्षेत्र व्यापलेले आहे. यातून १०.४ कोटी टन गव्हाचे उत्पादन झाले असून त्याचे आर्थिक मूल्य तब्बल २,३६,६७८ कोटी रुपये असल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. भारतीय शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीबरोबरच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मिळालेल्या या योगदानाचे मूल्य अनमोल आहे..‘आयएआरआय’मध्ये विकसित केलेल्या एचडी ३०८६, एचडी ३२२६ आणि एचआय ८७५९ या वाणांच्या संशोधनामध्ये मला योगदान देता आले. त्यामुळे या सर्व वाणांचे महत्त्वही लक्षात येते. यातील ‘एचडी ३२२६’ हा गहू वाण भारतीय गहू सुधार कार्यक्रमातील एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड आहे. हा बायो-फोर्टिफाइड, उच्च उत्पादनक्षम वाण असून, त्यामध्ये १२.८ टक्के प्रथिने आहेत. उत्कृष्ट दर्जाच्या ग्लुटेनमुळे हा वाण चपाती; तसेच बेकरी उद्योगासाठी अत्यंत उपयुक्त मानला जातो. याशिवाय, या वाणामध्ये गव्हावरील अनेक प्रमुख रोगांविरुद्ध बहुविध प्रतिकारशक्ती असल्यामुळे तो शेतकऱ्यांसाठी अधिक विश्वासार्ह ठरला आहे. आज ‘आयसीएआर’च्या सुधारित गहू वाणांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला लाखो कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. सुधारित गहू वाणांमुळे भारत अन्नधान्य उत्पादनात स्वावलंबी झालाच; त्याशिवाय जागतिक संकटांच्या काळातही देशाची अन्नसुरक्षा अबाधित राहिली आहे.हे सर्वच वाण अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण असून, या संशोधनामध्ये हवामान बदलाचाही विशेष विचार करण्यात आला आहे. तापमान आणि उष्णता हा घटक गव्हाच्या उत्पादनात महत्त्वाचा असतो. गव्हाचे उत्पादन प्रामुख्याने रब्बी हंगामात घेण्यात येते. या काळात उष्णतेची लाट आली, तर त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होतो. कृषिसंशोधकांनी विकसित केलेले नवे वाण हवामान बदलाच्या परिस्थितीमध्ये तग धरणारे आहेत. तसेच, काही वाणांमध्ये प्रोटीन जास्त आहे. या वाणांचे संशोधन पाहता,.‘आयआयडब्लूबीआर’मध्ये विकसित करण्यात आलेल्या वाणांच्या संशोधनासाठी मेक्सिकोतील ‘सिमिट’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेची मदत घेण्यात आली, तर दिल्लीतील ‘आयएआरआय’ने विकसित केलेल्या वाणांचे संशोधन पूर्णपणे स्वदेशी आहे. मेक्सिकोतील ‘सिमिट’ने वाणांचे संशोधन केल्यानंतर, तेथून ते वाण भारतामध्ये आणून त्याच्या चाचण्या घेण्यात आल्या. तर, ‘आयसीएआर’च्या संशोधनामध्ये त्याच्या ब्रीडिंग प्रक्रियेपासून संशोधकांनी सात-आठ वर्षांपासून संशोधन केले आहे. त्यामध्ये स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून वाण विकसित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.एखाद्या पिकाचे वाण विकसित करायचे असेल तर ती आठ ते दहा वर्षांची प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेनंतर वाण विकसित होते, त्याच्या चाचण्या होतात. या वाणाला सरकारची मान्यता मिळाल्यानंतर ते शेतकऱ्यांना देण्यात येते. भारतात १९६४मध्ये हरित क्रांती झाली आणि त्यामध्ये ‘आयएआरआय’चा सिंहाचा वाटा होता. भारतीय कृषी संशोधनातील ही आघाडीची संस्था असून, देशातील शेतकऱ्यांनाही त्याविषयी माहिती आहे. त्यामुळे या संस्थेमध्ये विकसित झालेल्या वाणावरच शेतकरी विश्वास ठेवतात. शिवाय, शेतकऱ्यांमधील जागरूकता वाढत असून, वाणांच्या संशोधकांवर तेही लक्ष ठेवून असतात. नव्या वाणांविषयी ते चौकशीही करत असतात. त्यामुळे या वाणांच्या प्रसारासाठी मदतच होते..आठ-दहा वर्षांमध्ये विकसित झालेल्या या गव्हाचे नवे वाण वैशिष्ट्यपूर्णच आहेत. त्यामुळेच त्यांचे क्षेत्र वाढत असून, शेतकऱ्यांनीही टप्प्याटप्प्याने त्याला प्राधान्य दिले आहे. या वाणांमुळे देशातील गव्हाचे उत्पादन वाढताना, त्याचा फायदा होताना दिसत आहे.(लेखक नवी दिल्लीच्या भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आहेत.)महाराष्ट्राच्या शास्त्रज्ञाचेराष्ट्रीय योगदानमूळचे कोल्हापूरचे असलेले डॉ. किरण गायकवाड कृषी संशोधन सेवेच्या (एआरएस) २०११च्या तुकडीतील अधिकारी असून, सध्या भारतीय कृषी संशोधन संस्था (आयसीएआर-आयएआरआय), नवी दिल्ली येथे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत. गव्हाच्या सुधारित वाणांच्या निर्मिती आणि विकासामध्ये डॉ. गायकवाड यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान असून, ४५ हून अधिक गव्हाच्या वाणांच्या विकासामध्ये त्यांचा सहभाग आहे. यामध्ये देशभरात मोठ्या प्रमाणावर लागवड होणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या एचडी ३०८६, एचडी ३२२६, एचडी ३३८५ आणि एचडी ३३८८ या वाणांचा विशेष उल्लेख करता येईल. डॉ. गायकवाड यांचे संशोधन हवामान बदलाच्या आव्हानांना सक्षमपणे तोंड देणारा, उच्च पोषणमूल्य असलेला आणि विशेषतः कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स (लो जीआय) गहू विकसित करण्यावर केंद्रीत आहे..गव्हाच्या उत्पादनाचा चढता आलेखवर्ष उत्पादन(कोटी टनांमध्ये)२०१०-११ ८.६९२०११-१२ ९.३५२०१२-१३ ९.३५२०१३-१४ ९.५८२०१४-१५ ८.६५२०१५-१६ ९.२२२०१६-१७ ९.८५२०१७-१८ ९.९८२०१८-१९ १०.३६२०१९-२० १०.७८२०२०-२१ १०.९५२०२१-२२ १०.७७२०२२-२३ ११.०५२०२३-२४ ११.३२२०२४-२५ ११.७९२०२५-२६ १२.०६.गव्हाचे क्षेत्र वाढता वाढेवर्ष क्षेत्र(कोटी हेक्टर) उत्पादकता (टन प्रतिहेक्टर)२०१०-११ २.९१ २.९९२०११-१२ २.९९ ३.१३२०१२-१३ ३.०० ३.१२२०१३-१४ ३.१५ २.७५२०१४-१५ ३.०४ ३.०४२०१६-१७ ३.०८ ३.२०२०१७-१८ २.९७ ३.३६२०१८-१९ २.९३ ३.५४२०१९-२० ३.१४ ३.४४२०२०-२१ ३.११ ३.५२२०२१-२२ ३.०५ ३.५३२०२२-२३ ३.१२ ३.५२२०२३-२४ ३.१८ ३.५६२०२४-२५ ३.२८ ३.६०२०२५-२६ ३.३६ ३.५९ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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