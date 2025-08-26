editorial-articles

महाविद्यालयीन प्रवेशाचे न सुटणारे कोडे!

महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमध्ये हजारो जागा रिक्त राहतात. करिअर मार्गदर्शनाचा अभाव, पालक व विद्यार्थ्यांचे अज्ञान यामुळे ही समस्या अधिक गंभीर होत आहे.
पालकांनी आपल्या मुलांची क्षमता ओळखून, तर विद्यार्थ्यांनी आपल्याला काय करायचे आहे, याचा नेमका विचार करून आपली विद्याशाखा निवडली पाहिजे. एकीकडे प्रवेशासाठी प्रचंड गर्दी तर काही शाखांकडे अनेक जागा रिकाम्या...का होते असे? सर्वच घटकांनी यावर विचार केला पाहिजे, तर हा गुंता सुटेल.

