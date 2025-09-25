अग्रलेख : एक आहे झाड माझे..!

भुईमुगाच्या शेंगेप्रमाणे भैरप्पा यांच्या लेखनकृती कानडी मातीत लगटूनच भुईतून वर आल्या. तरीही त्यातल्या वैश्विक जाणीवांमुळे त्या सर्वांच्याच झाल्या.अनेक पाखरांची कोटरे, आले-गेलेले पशुपक्षी प्रतिपाळणारा, कोट्यवधी सूक्ष्म कीटकांचा पोशिंदा असलेला, स्वत:च एक परिसंस्था बनून गेलेला, शेकडो वर्षे जुना वटवृक्ष एक दिवस मूकपणाने धराशायी झाल्यावर अवघे रान पोरके होते, तशीच अवस्था भारतीय साहित्यविश्वाची झाली असेल. संतेशिवर लिंगणय्या भैरप्पा यांचे देहावसान काही अकाली म्हणता यायचे नाही..वृद्धापकाळात कधीतरी श्वास थांबणारच असतो. त्यांचे लेखनातील प्रतिभाशाली नवनवोन्मेषही थांबलेच होते. तरीही भैरप्पा यांचे जाणे पोरकेपणाची जाणीव गडद करुन जाणारे आहे. भैरप्पा जितके कानडी भाषेचे होते, तितकेच मराठीशीही त्यांचे रक्ताचे नाते होते.त्यांच्या कादंबऱ्या जवळपास सर्वच प्रादेशिक भाषांमध्ये अनुवादित स्वरुपात पोचल्या, आणि कानडी रसिकांनी त्या जितक्या डोक्यावर घेतल्या, त्यापेक्षा कदाचित कांकणभर अधिकच इतर भाषकांनी नावाजल्या. भैरप्पांच्या प्रतिभेचे उन्मेष त्यांच्या मातृभाषेतून उमटले..भुईमुगाच्या शेंगेप्रमाणे त्यांच्या लेखनकृती कानडी मातीत लगटूनच भुईतून वर आल्या. तरीही त्यातल्या वैश्विक जाणीवांमुळे त्या सर्वांच्याच झाल्या. एकाच वेळी लोकप्रिय असणे आणि अभिजातही असणे, हे साहित्यिक क्षेत्रात अभावानेच घडते. पण हे भैरप्पांच्या प्रतिभेने लीलया पेलून नेले.त्यांच्या कादंबऱ्यांची कथासूत्रे गुंतागुंतीची असत. संस्कृतीत भिनलेल्या, पेशींमध्ये घट्ट झालेल्या गुणसूत्रांसारख्या त्यांच्या भक्कम कथासूत्रांची बांधणी स्तिमित करणारी असे. काठ, तंतू, दाटु, वंशवृक्ष, आवरण, सार्थ, पर्व, उत्तरकांड अशा कितीतरी कादंबऱ्यांची नावे सांगता येतील. प्रत्येक कादंबरीचा आवाका आणि अवकाश वाचकाला अंतर्बाह्य हलवून टाकणारा असे..इतिहास, सांस्कृतिक संचित, समाजशास्त्र, तत्वज्ञान, मानवतावाद अशा कितीतरी घटकांचे अर्करुप त्यांच्या कादंबऱ्यांमध्ये उतरलेले दिसते, कारण त्यांची वैचारिक बैठकच मुळी संशोधकाची होती. पण असे असूनही भैरप्पा नेहमीच समकालीन राहिले. कथासूत्र वजनदार असूनही त्यांनी वाचकांच्या जांभयांना जन्म दिले नाहीत, याचे कारण त्यांचे चिंतन, त्यांच्या व्यक्तिरेखा.त्या इतक्या जिवंत वाटत की, वाचक त्यात गुंतून पडलाच पाहिजे. ‘गृहभंग’ ही त्यांची पहिलीच गाजलेली कादंबरी. खरे तर ही कादंबरी म्हणण्यापेक्षा त्यांच्याच जीवनातले काही अंश होते. त्यांच्याच आयुष्यातील `आप्त’ या कादंबरीत व्यक्तिरेखा आणि कथावस्तू घेऊन आल्या..दारिद्र्य, अवहेलना, परिस्थितीचे चटके खात शिक्षण घेणारे भैरप्पा तत्वज्ञानाच्या अभ्यासाकडे वळले आणि नंतर पुढे तीन दशकांहून अधिक काळ प्राध्यापकीत रमले. मूळ पिंड तत्त्वचिंतकाचा. त्यात तो घडला होता सनातनी वातावरणात.भोवतालच्या रुढी-परंपरा, लोककथा, पुराणे, उपनिषदे, द्वैताद्वैत, इतिहासाची विडंबना, या सर्व घटकांचा परिणाम होऊन तयार झालेला त्यांचा मानसपिंड जेव्हा निर्भीडपणे लिहू लागला, तेव्हा त्यातून ठिबकणाऱ्या सनातनवादाच्या थेंबांनी डावीकडे झुकाव असलेले समकालीन लेखक आणि काही प्रमाणात सत्ताधारीही शहारले!.मूलत: कन्नड भाषेत अनेक साहित्यलेणी कोरुन ठेवणारा हा अजोड शब्दशिल्पकार केवळ कर्नाटकी मातीचा उरलाच नव्हता. प्रांत, देशांच्या सरहद्दी ओलांडून त्यांची प्रतिभा केव्हाच वैश्विकतेला गवसणी घालती झाली होती.त्यांनी जे ‘महाभारत’ पाहिले, ती दृष्टी दिव्यच. भारतीय युद्धातले ब्रह्मास्त्र, चमत्कार, वरदान, शाप सारे काही वजा करुन निव्वळ मानववंशशास्त्र आणि सांस्कृतिक पुराव्यांवर आधारित महाभारत त्यांनी ‘पर्व’ या कादंबरीत मांडले. त्यातील भीम युद्धाच्यावेळी साठी उलटलेला आणि दाढा ढिल्या झालेला त्यांनी दाखवला आहे, यातच सारे आले..‘सत्य असत्यासी मन केले ग्वाही, मानियले नाही बहुमतां’ हा तुकोबामाऊलीचाच बाणा अंगीकारत भैरप्पांनी आपली प्रतिभासाधना केली. दार्शनिकतेकडे झुकलेला, त्यांच्या प्रतिभेचा लंबक हिंदुत्वाकडे अंमळ अधिक काळ रेंगाळतो, हे पाहून कथित पुरोगामी, डाव्या विचारसरणीचे विद्वान अस्वस्थ होणे स्वाभाविक होते. त्याची पुरेपूर किंमत भैरप्पांनी आयुष्यभर मोजली.कर्नाटकातून सात ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते आले, पण भैरप्पांना मात्र हा सन्मान मिळू शकला नाही, ही बाब दुर्लक्षणीय नक्कीच नाही. भैरप्पांच्या ‘वंशवृक्ष’वर आधारित चित्रपट गिरीश कार्नाडांनी काढला. त्यालाही अनेक पुरस्कार प्राप्त झाले. परंतु, पुढे याच गिरीश कार्नाडांच्या ‘तुघलक’प्रेमावर भैरप्पा तुटून पडले, हाही इतिहास आहेच..कार्नाड आणि अनंतमूर्ती हे दोन्ही कर्नाटकभूमीतलेच ज्ञानपीठविजेते प्रतिभावान. पण विचारसरणीचे 'डावे-उजवे' करण्यात भैरप्पांनी दोघांशीही चाळीसेक वर्षे भांडण जपले. अनंतमूर्तींनी तर 'भैरप्पांना हिंदुधर्मही कळला नाही, आणि कादंबरीलेखन म्हणजे काय हेदेखील कळलेले नाही' अशी शेलकी टीका केली.अर्थात भैरप्पांनी आपली वैचारिक बैठक त्यामुळे कधी मोडली नाही की बदलली नाही. या भांडणामुळे प्रतिभेचे आविष्कार मात्र कुणाचेच थांबले नाहीत. या तिन्ही विचारवंत लेखकांनी भारतीय साहित्याला फार उंचीवर नेऊन ठेवले, यात शंका नाही. भैरप्पांच्या जाण्यामुळे चिंतनशील ललित लेखनाचा एक देखणा धबधबा आटून गेल्याची भावना झाली आहे..पु. शि. रेगे यांच्या 'गंधरेखा' या कवितेतले एक झाड मानवी जीवनाचे आणि मानवी सर्जनशीलतेचे प्रतीक बनून येते. 'एक आहे झाड माझे, राठ माझ्या जीर्ण शाखा, साठिषण्मासि परंतु, लाख येती ज्या शलाका…झाड माझे लाखमोली, लाल ज्याला फक्त पाने, नेणता ये एक त्याला, शुभ्र काही जीवघेणे' या ओळींप्रमाणेच भैरप्पांच्या सृजनाचा वटवृक्ष फोफावला होता. तो प्रतिभेचा वड उन्मळून पडला.. 