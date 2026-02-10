अग्रलेख : शहराकडून गावाकडे

ग्रामीण मतदारांनी सत्ताधारी महायुतीवर, विशेषतः भाजपवर विश्वास दाखवला आहे. एकेकाळी भाजपवर असलेला ‘शहरी पक्ष’ हा शिक्का पुसला जाण्यास हा निकाल सहाय्यभूत ठरणार आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत मिळालेल्या दणदणीत विजयाने भारतीय जनता पक्षाचे राजकीय वर्चस्व ठळकपणे अधोरेखित केले आहे. या निवडणुका केवळ स्थानिक संस्थांच्या नव्हत्या, तर राज्याचा कल कोणत्या दिशेला आहे हे ठरवणाऱ्या होत्या..विधानसभेत सर्वांत मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरांवर मुसंडी मारत सर्वाधिक जागा काबीज केल्या आहेत. महापालिकांवर आधीच झेंडा फडकविल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने आता जिल्हा परिषदांमध्येही वर्चस्व मिळवले आहे. प्रदेश भाजपच्या राजकीय इतिहासातील हा एक मोठा मैलाचा दगड ठरला आहे.एकेकाळी भाजपवर असलेला ‘शहरी पक्ष’ हा शिक्का या निकालाने पुसला जाणार आहे. भाजपचे शहरी मतदारांमधील आकर्षण आता ग्रामीण भागातही पोहोचल्याचे हे निदर्शक आहे. विशेष म्हणजे, सत्तेचा उपयोग पक्षविस्तारासाठी भाजपने अत्यंत शिताफीने केला आहे. अर्थात बऱ्याच ठिकाणी स्थानिक पातळीवरील तालेवार नेत्यांना आपल्याकडे ओढून हा विस्तार केला गेला आहे, याचीही नोंद घ्यायला हवी..पुढील २०२९ च्या विधानसभा निवडणुकीला कोणत्याही ‘कुबड्यां’शिवाय सामोरे जाण्याची भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी मिळालेला हा कौल भाजपसाठी निर्णायक ठरणार आहे. विशेष म्हणजे या निवडणुका भाजपने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आणि त्यांचा चेहरा समोर ठेवून लढल्या.जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये सभा झाल्या नसल्या तरी मागील दोन महिने फडणवीस पायाला भिंगरी बांधून निवडणुकीच्या प्रचाराच्या मैदानात उतरले होते. दुसरीकडे, विधानसभा निवडणुकीत ५० जागांच्या आतच रोखले गेलेले विरोधक या स्थानिक निवडणुकीत पूर्णपणे विखुरलेले दिसले. जिल्हा परिषदांच्या निकालांत तर विरोधकांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे..यंदा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या प्रस्थापित पक्षांच्या जागा २०१८च्या तुलनेत लक्षणीयरित्या कमी झाल्या आहेत. पुणे, सातारा, रायगड, रत्नागिरी या चार जिल्हा परिषदांमध्ये एकही जागा काँग्रेस जिंकू शकलेली नाही. शिवाय सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिवमध्ये देखील तीनपेक्षा जागा त्यांना मिळालेल्या नाहीत.लातूर, सांगली, कोल्हापूरमध्ये जेमतेम बरी कामगिरी करत काँग्रेसने लाज राखली आहे. मात्र गावाखेड्यापर्यंत पोहोचलेल्या काँग्रसच्या या विदीर्ण अवस्थेविषयी पक्षाने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. जिल्हा परिषदेच्या संपूर्ण निवडणुकीवर अजित पवारांच्या निधनामुळे निर्माण झालेल्या दुःखाची कळा होती. अजित पवार यांचा पुणे जिल्हा हा बालेकिल्ला..पुणे - पिंपरी चिंचवड महापालिकेत त्यांना यश मिळाले नाही. मात्र ग्रामीण पुणेकरांनी अजितदादांवरचे प्रेम मतदानातून व्यक्त केले आहे. केवळ पुणेच नव्हे तर सातारा, कोल्हापूर, परभणी, लातूरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला चांगले यश मिळाल्याने पक्षाला यामुळे नक्कीच उभारी मिळेल.स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निकाल हे जनतेची खरी स्पंदने ओळखणारे असतात. महानगरपालिका, नगरपालिका निवडणुकांतील निकालांत जनमताचा जो कौल पाहायला मिळाला, त्याच्याशी सुसंगत असाच निकाल जिल्हापरिषद निवडणुकांतही दिलेला दिसतो..मतदारांनी सत्ताधारी महायुतीवर, विशेषतः भाजपवर विश्वास दाखवला असला, तरी याचा अर्थ ग्रामीण जनता पूर्णपणे सुखी-समाधानी आहे असा होत नाही. अवकाळी पाऊस, शेतमालाला नसलेला भाव आणि हवामान बदलामुळे शेतकरी आजही संकटात आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची दिलेली आश्वासने ही केवळ पोकळ घोषणा ठरू नयेत.कारभाऱ्यांकडून ग्रामीण मतदारांच्या विशिष्ट अपेक्षा असतात. त्या कशा पूर्ण करता येतील, हे नवनिर्वाचित कारभाऱ्यांनी पाहायला हवे. पुढची साडेतीन वर्षे कोणतीही मोठी निवडणूक नाही. राजकीय पक्षांनी या काळात कार्यकर्त्यांना विधायक कार्यक्रम दिला पाहिजे..या निकालांनी हे स्पष्ट केले आहे की, सध्या विरोधक विखुरलेले आहेत, मतदारांना आकर्षित करेल असा त्यांच्याकडे कोणताही आश्वासक चेहरा नाही. त्यांचा राजकीय अवकाश महायुतीतील पक्षांनीच व्यापल्याचे दिसले. हा अवकाश पुन्हा कसा मिळवता येईल, हे विरोधकांनी पाहायला हवे.सत्ताधाऱ्यांनीही विजयाच्या उन्मादात न राहता तळागाळातील नेतृत्व अधिक मजबूत करण्याची आणि दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याची गरज आहे. राज्यात दीर्घकाळ रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिल्हा परिषदांच्या निकालानंतर अखेरीस मार्गी लागल्या आहेत..सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ओबीसी आरक्षणाच्या निकालामुळे उर्वरित २२ जिल्हा परिषदांचा शेवटचा टप्पा अद्याप बाकी असला, तरी तोही लवकरच पार पडेल अशी चिन्हे आहेत. २०२४ मधील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांनंतर आता या स्थानिक संस्थांच्या निकालांमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षाला पूर्णविराम मिळून प्रशासन खऱ्या अर्थाने कामाला लागेल, अशी आशा करायला हरकत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.