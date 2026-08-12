ढिंग टांग : गतहारीचे व्रत...!

आज गतहारी अमावस्येचा पवित्र दिवस. उद्यापासून श्रावण मासारंभ होत आहे. ‘श्रावणमासी हर्ष मानसी हिर्वळ दाटे चोहीकडे, क्षणात येते सरसर शिरवें, क्षणात फिरुनी ऊन पडे’ असे वर्णन बालकवींनी करून ठेवलेच आहे. आपणही तसाच श्रावण मनीमानसी अनुभवावा. रस्त्यातून जाताना खड्ड्यात पाय गेला तरी हर्ष मानसी बाळगावा. श्रावण मास हा व्रतवैकल्यांचा मास. या मासात मांसमच्छर न खाल्यास खासे पुण्य लागते. तथापि, हे पुण्य पदरी बांधावयाचे असेल तर त्याआधी गतहारीचे व्रत अंगिकारावे लागते. हे फार्फार कठोर असे व्रत आहे. ज्याला जमले, त्याचा बेडा पार झालाच म्हणून समजावे. .गतहारी अमावस्येस दीप अमावस्या असेही म्हणतात. आपल्या अभूतपूर्व वर्तनाने दीप अमावस्येस दिवे लावणे आणि उजेड पाडण्याचे हे व्रत आहे. गतहारी म्हणजे गत आहारी! जो आहार गतकाळात जमा करून श्रावणातील घासपुसात तोंड घालावयाचे, त्या आहाराचे भक्षण म्हणजेच गतहारीचे व्रत होय. कालौघात या गतहारीचेच अपभ्रष्ट रुप गटारी असे झाले. वास्तविक याचा प्रत्यक्ष गटाराशी अन्योन्य संबंध आहे. गटाराचा स्थायीभाव तुंबणे हा असतो. गटारीचे व्रत हे तुंबलेपण वाहाते करते, म्हणून ते महत्त्वाचे. असो..यामागील कहाणी अशी : आटपाटनगरात एक सुधाकर नावाचा निष्णात वकील सहकुटुंब राहात असे. शिंधू असे त्याच्या सुविद्य पत्नीचे नाव असे. वकील निष्णात असल्याने तो एका सुनवाईचे लाखो रुपये आकारत असे. परंतु, अमाप पैका जमा झाला तरी बिचारा सुधाकर सुखी नव्हता. अखेर त्यास श्रीतळीरामाचार्य नावाच्या दिव्यपुरुषाने अनुग्रह दिला, व गटारीव्रताचे महत्व पटवून दिले..तळीराम : दादासाहेब, तुम्ही थोडी दारू घेऊन स्वस्थ पडून राहा!सुधाकर : काय दारू? तळीराम-तळीराम : हो दारूच! इतकं दचकण्याचं काही कारण नाही! व्यसन म्हणून दारू अति भयंकर आणि निंद्य आहे हे मलाही कबूल आहे. पण आपणाला ती केवळ औषधाकरता म्हणून घ्यायची आहे आणि तीसुद्धा अगदी किती अगदी थोडी! एवढीशी घेतल्याने सवय लागेल अशी नादानपणाची धास्ती आपल्याला वाटायचं काही कारण नाही....उभयतांमध्ये उपरिनिर्दिष्ट संवाद झाला. (संदर्भ : सं. एकच प्याला. नाटककार : रा. ग. गडकरी) ज्याप्रमाणे गावातील सूकर नाल्यात लोळूनही सुखात असते, त्याप्रमाणे आपणही लोळावे, आणि सुख प्राप्त करावे, असा उपदेश श्रीतळीरामाचार्यांनी केला. तथापि, गटारनाल्यात लोळणे हे अवघड कर्म होते. अखेर अच्छेर, पाव, नवटाक, कॉटर असे टप्पे पार करत करत सुधाकर ऊर्फ दादासाहेबांनी गटारात झेप घेतली. तत्क्षणी त्यांस अनिर्वचनीय आनंदाचा लाभ झाला.हेच ते गटारीचे व्रत. ज्यामुळे सर्व प्राणिमात्रांविषयी समभाव उत्पन्न होऊन जगताप्रति एकप्रकारचा निरिच्छ भाव दाटून येतो, एणेप्रमाणे सुखप्राप्ती होते. आधुनिक काळात शिंधूचे पात्र ऐशा सुधाकरास फुलपात्र फेकून मारेल किंवा कंबरड्यात लत्ताप्रहार करून घराबाहेर काढेल. जनलोक छीथू करतील. परंतु, गटारीच्या व्रतस्थांना ही अवहेलना भोगावीच लागते. म्हणूनच म्हटले, हे अतिअवघड जोखमीचे व्रत आहे..गटारीचे व्रत हे एका दिवशीचे व्रत आहे, हे विसरुन काही महाभाग वर्षभर किंवा वर्षानुवर्षे पाळतात. त्यांच्यासाठी ड्राय डेची योजना सरकारनेच आखून दिली आहे. गटारीच्या दिवशी मूगडाळ, चणाडाळ, (तळलेली), टुकडा चकली, बॉइल्ड अंडा, चिकन लॉलीपॉप असा माफक सात्विक आहार ठेवावा. अगदीच वाटले तर कोंबडीवड्यांना तोंड लावावे. व्रतपश्चात (नच जमल्यास) घरी येऊ नये. पुढे श्रावणात घासफूस कोणाला चुकले आहे? चांग भलं!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.