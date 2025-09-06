हौस ऑफ बांबू : पुस्तकं, गप्पा आणि मॅजेस्टिक अशोकराव...!

नअस्कार! गेले काही दिवस अगदी धामधुमीत गेले. उकडीच्या मोदकांची करेक्ट रेसिपी शोधण्याच्या मोहिमेवर होते. रेसिपी शोधता शोधता गेल्या दहा दिवसांत माझं वजन तेवढं सहा-सात किलोंनी वाढलं! आता थोडी फुरसत मिळाली की करीन हो वजन कमी!! या गडबडीत मराठी साहित्याच्या क्षेत्रात एक मोठ्ठी घटना घडून गेली, तिची नोंद घेणं राहूनच गेलं. इतकी हळहळ वाटली म्हणून सांगू!!.‘खर्चणाऱ्याचे खर्चते, आणि कोठावळ्याचे पोट दुखते’ अशी मराठीत म्हण आहे. पण आज मी (नव्याने) ओळख करुन देणाराय, त्या कोठावळ्याचे पोट दुखल्याचा इतिहास नाही. या कोठावळ्यांची पत्नी सुगरण आहे, आणि उकडीच्या मोदकांची ‘पर्फेक्ट रेसिपी’ त्यांच्याकडे आहेच!! हे कोठावळे म्हणजे दुसरेतिसरे कोणीही नसून आमचे परममित्र रा. अशोक केशव कोठावळे हे आहेत….गेल्या आठवड्यात कुणीतरी म्हणालं की, मॅजेस्टिकचे अशोकशेठ कोठावळे पंचाहत्तरचे झाले! माझा विश्वास बसेना. काहीत्तरीच कॅय…आमचे अशोकशेठ चिरतरुण आहेत. दादरच्या शिवाजी पार्काला फेऱ्या मारताना कुणी त्यांना बघितलं तर वाटेल, हा कोण खेळजोडे आणि टीशर्टयुक्त राजबिंडा, अबोल, नम्र तरुण? मी तरी त्यांना जेमतेम चाळीशीचे समजत होते. हा हा म्हणता ते पंचाहत्तरचे झाले? छे!!.दादरच्या शिवाजी मंदिर नाट्यगृहाच्या तळमजल्यालाच मॅजेस्टिकचं ग्रंथदालन आहे. तिथं काऊण्टरवर एक मनुष्य पुस्तकांचे गठ्ठे तपाशीत असतो. बिले करुन (न सांगता) दहा टक्के सवलत लिहून रसिक वाचकांस मॅजेस्टिकच्या पिशवीत पुस्तके भरून देत असतो. कुणी त्यांना विचारले की, ‘पुलंचं साठवण आहे का?’ तर गिऱ्हाईकाकडे न बघता, मान वर न करता ते काऊंटरवरचे गृहस्थ पुटपुटतात, ‘साठवण काढ रे’ साठवण निघते. पिशवीत जाते! पण हे गृहस्थ म्हणजे अशोकशेठ नव्हेत बरं का!.हा व्यवहार चालू असताना काऊण्टरशीच एक गिऱ्हाईक उभं असतं. ते कुठलंच पुस्तक विकत घेत नसतं. नुसतंच उभं असतं. जणू काही हा जो ग्रंथव्यापार चालला आहे, त्याच्याशी आपला काहीच अन्योन्य संबंध नाही. -हे मात्र सेंट पर्सेंट अशोकशेठ!!माझ्या माहितीप्रमाणे केशवराव कोठावळ्यांच्या पश्चात १९८३च्या सुमारास अशोकशेठ यांनी ‘मॅजेस्टिक’ची जबाबदारी आपल्या कोवळ्या खांद्यांवर घेतली. हे प्रकरण अशोकरावांना झेपणार का, अशी शंका तेव्हा अनेकांना वाटली होती..पण जयवंत दळवी, आप्पा दाण्डेकरांसारख्या दिग्गज साहित्यिकांनी हा वारसा आपुलकीनं स्वीकारला आणि ते अशोकरावांच्या पाठीशी उभे राहिले. अशोकरावांनीही वडिलांनी सुरु केलेला प्रत्येक उपक्रम सुरु ठेवला. पार्ल्यातील ‘मॅजेस्टिक गप्पा’ असोत, किंवा ‘ललित’ मासिक असो, मॅजेस्टिकची प्रतिष्ठा अबाधित ठेवली.पुण्यातही मॅजेस्टिकच्या ‘गच्चीवरल्या गप्पा’ रंगायच्या. तिथंच एकदा वि. स. वाळिंबे (मंगेश पाडगांवकर त्यांना ‘अरे ट्वेंटीऽऽ, अशी साद घालत असत!!) आणि प्रधानमास्तरांनी गोविंदराव तळवलकरांची मुलाखत घेतली होती..‘अग्रलेखांचा बादशहा’ म्हणवून घेणाऱ्या मुंबईतील एका संपादकाच्या अग्रलेखाविषयी मुलाखतीत मत विचारले, तेव्हा गोविंदरावांनी ‘मी बालवाङमय वाचीत नाही’ असं खास पुणेरी उत्तर देऊन हशा मिळवला होता. गोविंदरावांसारख्या अगदी मोजूनमापून बोलणाऱ्या संपादक-लेखकालाही मोकळं व्हायला लावणारं वातावरण निर्माण केलं होतं ते केशवराव आणि अशोकरावांनी. केशवरावांनी दांडेकर, दळवींसारखे लेखक जमवले, जपले. अशोकरावांनी रंगनाथ पठारेंपासून द्वारकानाथ संझगिरींपर्यंत लेखकांचा खूप मोठा संग्रह वाढवला..…हे सगळं ८३ नंतर घडलं, आणि हे घडवणारे अशोकशेठ कोठावळे पंचाहत्तरीचे झाले यावर कसा ठेवावा विश्वास? असो. अशोकशेठ यांना बिलेटेड शुभेच्छा, आणि हो, सध्या काय मेलं, पंचाहत्तरीत रिटायर होण्याची चर्चा चालू आहे. कोणीही पंचाहत्तरीत रिटायर व्हायचं नाहीए, असं राष्ट्रीय पातळीवर ठरलंय म्हणे. मग कसली चिंता? अशोकशेठ, लगे रहो!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.