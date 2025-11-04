कच्च्या तेलाच्या आयातीचे राजकारण

डॉ. अशोक कुडलेतेलाच्या आयातीच्या मुद्द्यावरून भारताला अमेरिकेने घेरले असून, आपल्या देशावर वाढीव आयात शुल्क लावले आहे. तिकडे या व्यापारात आपल्या देशाला फायदा होतोय. अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारात आपली निर्यात जास्त आहे, त्यामुळे अमेरिकेचे महत्त्व आपल्या दृष्टीने अधिक आहे. अमेरिकेला न दुखावता आणि रशियाची मैत्री कायम ठेवून आपल्याला तेलाच्या व्यापाराचे राजकारण हाताळायचे असून, त्यात आपली कसोटी लागेल..आपल्या देशाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १६१ अब्ज डॉलर (२४२.२ दशलक्ष मेट्रिक टन) इतके कच्चे तेल आयात केले आहे. सर्वात अधिक म्हणजे सुमारे ४१ टक्के कच्च्या तेलाची आयात रशियाकडून करण्यात आली आणि याच मुद्द्यावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आक्षेप घेतल्याने आंतरराष्ट्रीय वातावरण चांगलेच तापले आहे..अन्वयार्थ अमेरिकन शट(र)डाउनचा.युक्रेन युद्ध विध्वंसक टोकावर गेले असताना या आयातीद्वारे भारत एकप्रकारे रशियाला आर्थिक साहाय्य करीत आहे हे कारण देत अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या ५० टक्के आयातशुल्कामुळे भारताच्या निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम होणार आहे. भारताच्या निर्यातीपैकी १० ते ११ टक्के निर्यात एकट्या अमेरिकेस होत असून वाढीव आयातशुल्कामुळे अभियांत्रिकी व ऑटोमोबाईल उद्योगांसह कापड उद्योग, रसायने, मौल्यवान धातू, माहिती तंत्रज्ञान यांसारख्या महत्त्वाच्या उद्योगांच्या निर्यातीस फटका बसू शकतो व पुढील काळात हे नुकसान वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..आयातशुल्काचे नेमके कारण?भारताच्या बाबतीत बोलायचे तर, युक्रेन युद्ध सुरू होण्यापूर्वी भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या एकूण आयातीपैकी रशियाकडून केवळ एक टक्का आयात करीत होता. सर्वाधिक आयात इराक (२४ टक्के), सौदी अरेबिया (१६ टक्के), कुवेत, संयुक्त अरब अमिराती या देशांकडून होत होती. अमेरिकेकडून होणारी आयात केवळ १० टक्के होती, जी २०२४ मध्ये ६ टक्क्यांवर आली. अमेरिकेची २०२४-२५ मधील भारताबरोबरची अमेरिकेची व्यापारी तूट सुमारे ४५.७ अब्ज डॉलरवर पोहोचली असून यात इतर उद्योगांबरोबर कच्च्या तेलाची कमी झालेली आयात हे भारतावर आयातशुल्क लादण्यामागील महत्त्वाचे कारण असू शकते..वास्तविक, भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश अमेरिका असून सुमारे ४५ अब्ज डॉलर इतक्या व्यापारी अधिक्याचा लाभ भारताला होत आहे. मध्यपूर्व व रशिया या देशांकडून आयात करण्यात येत असलेल्या कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीचा खर्च अमेरिकेतून आयात करण्यात येणाऱ्या तेलाच्या वाहतूक खर्चापेक्षा कमी असला तरी भारताची निर्यात एक ट्रिलीयन डॉलरवर नेण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टपूर्तीच्या दृष्टीने अमेरिकेसोबतचा व्यापार भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. यांसारखे सरकारी मालकीचे व रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि., नायरा एनर्जीसारखे खासगी मालकीचे तेल शुद्धीकरण प्रकल्प भारतात कार्यरत आहेत. यामध्ये रशिया व पश्चिम आशियाकडून आयात केले जाणारे कच्चे तेल शुद्ध करून यातून पेट्रोल, डिझेल, गॅसोलिन यासारखे पेट्रोलियम पदार्थ तयार केले जातात..कच्च्या तेलामध्ये सल्फरचे प्रमाण अधिक असून यावर शुद्धीकरण प्रक्रिया हलक्या कच्या तेलाच्या तुलनेत महागडी आहे. याउलट अमेरिका हलके कच्चे तेल निर्यात करीत असून याचा पेट्रोलियम पदार्थ तयार करण्यासाठीचा शुद्धीकरण प्रक्रिया खर्च जड कच्च्या तेलाच्या तुलनेत बराचसा कमी आहे. यातून मिळणारे पेट्रोल, गॅसोलिन, डिझेल तुलनेने स्वच्छ असून डिझेलची घनता कमी आहे. पेट्रोलियम तरल पदार्थांची घनता मोजण्यासाठी ‘अमेरिकन पेट्रोलियम इन्स्टिट्यूट’ने ‘एपीआय ग्रॅव्हिटी’ (पेट्रोलियम पदार्थ पाण्याच्या तुलनेत किती जड किंवा हलका आहे हे मोजण्याचे परिमाण) हे आंतरराष्ट्रीय मान्यता असलेले प्रमाणित परिमाण विकसित केले आहे..पेट्रोलियम पदार्थांची ‘एपीआय ग्रॅव्हिटी’ ३१.१ डिग्रीपेक्षा अधिक असल्यास ते ‘हलके कच्चे तेल’ प्रकारात येते व २२.३ व १० डिग्रीपेक्षा कमी असल्यास ‘जड व अतिजड कच्च्या तेला’च्या प्रकारात मोडते. म्हणजेच हलके कच्चे तेल हे जड कच्च्या तेलाच्या तुलनेत वरच्या दर्जाचे आहे. अमेरिकेत जड कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात असल्याने जड कच्चे तेल अधिक प्रमाणात आयात करते तर अमेरिकेत हलके कच्चे तेल मोठ्या प्रमाणात काढले जात असल्याने याची निर्यात केली जाते. भारतात जड तेल शुद्धीकरणाबरोबरच हलके कच्चे तेल शुद्धीकरणाचे प्रकल्प कार्यरत असून दोन्ही प्रकारच्या तेलावर प्रक्रिया केली जाते..कच्च्या तेलाच्या व्यापाराची दुसरी मोठी बाजू ही रशियाबरोबरचा द्विपक्षीय व्यापार आहे. आजमितीस भारताचा रशियाबरोबरचा व्यापार ६८.७ अब्ज डॉलरवर पोहोचला असून यात भारताची व्यापारी तूट ५९ अब्ज डॉलर इतकी आहे. ट्रम्प पुरस्कृत आयातशुल्कामुळे तापलेल्या व्यापारयुद्धामुळे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी अमेरिकेचे भारतावर लादलेले आयातशुल्क दंडात्मक आहे असे मत व्यक्त करून भारताबरोबरच्या व्यापारातील असमतोल दूर करून तो शंभर अब्ज डॉलरवर नेण्याचे सूतोवाच अलीकडे केले आहे. तथापि, रशिया व चीनबरोबरच्या व्यापारात भारत सातत्याने तूट सहन करीत असून अमेरिकेबरोबर करीत असलेल्या व्यापारात भारत सातत्याने व्यापारी अधिक्य मिळवीत आहे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अमेरिका व चीन नंतर जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा आयातदार देश भारत आहे. येथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, भारत ज्या देशांकडून कच्च्या तेलाची आयात सर्वाधिक करीत आहे, त्यांच्याशी भारताला द्विपक्षीय व्यापारात ‘व्यापारी तूट’ सहन करावी लागत आहे. याउलट अमेरिका व अमेरिकन प्रभावाखालील युरोपियन युनियनबरोबर भारताचा सर्वात मोठा द्विपक्षीय व्यापार होत आहे, त्यात भारताला व्यापारी अधिक्याचा मोठा लाभ होत आहे, हे विसरून चालणार नाही..कोळंबीपासून सॉफ्टवेअरपर्यंत....भारताला आपले अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापार, विशेषतः अमेरिकेबरोबर जो सर्वाधिक असून तो अधिक्यात आहे, हे टिकविण्याचे मोठे आव्हान येत्या काळात पेलावे लागणार आहे. अमेरिकेसारखा व्यापारी भागीदार देश गमावणे भारताच्या हिताचे नाही. म्हणूनच भरवशाचा मित्रदेश रशियाशी असलेले निकोप संबंध कायम ठेवून अमेरिकेबरोबरचे व्यापारी संबंध टिकवण्यावर व वाढविण्यासंबंधी आगामी काळात धोरणाची आखणी करावी लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 