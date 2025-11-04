संपादकीय

कच्च्या तेलाच्या आयातीचे राजकारण

भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अमेरिकेच्या वाढीव शुल्काचा परिणाम; रशियाशी व्यापारी संबंध टिकवताना अमेरिकेला न दुखावण्याचे आव्हान. तेल व्यापाराच्या राजकारणात भारताची आर्थिक कसोटी; निर्यातीवर, आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर होणारा प्रभाव.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डॉ. अशोक कुडले

तेलाच्या आयातीच्या मुद्द्यावरून भारताला अमेरिकेने घेरले असून, आपल्या देशावर वाढीव आयात शुल्क लावले आहे. तिकडे या व्यापारात आपल्या देशाला फायदा होतोय. अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारात आपली निर्यात जास्त आहे, त्यामुळे अमेरिकेचे महत्त्व आपल्या दृष्टीने अधिक आहे. अमेरिकेला न दुखावता आणि रशियाची मैत्री कायम ठेवून आपल्याला तेलाच्या व्यापाराचे राजकारण हाताळायचे असून, त्यात आपली कसोटी लागेल.

