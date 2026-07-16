संपादकीय

शहरांच्या राहाणीमान क्रमवारीत भारत नीचांकी

जागतिक राहणीमान निर्देशांकात कोपेनहेगन आघाडीवर; १७३ शहरांच्या यादीत भारतातील एकाही शहराला पहिल्या १०० मध्ये स्थान नाही, दिल्ली-मुंबईसह सर्व महानगरांची दयनीय स्थिती उघड
The Global Liveability Index 2026 ranked Copenhagen as the world's most liveable city, while no Indian city featured among the top 100.

The Global Liveability Index 2026 ranked Copenhagen as the world's most liveable city, while no Indian city featured among the top 100.

Sakal

विजय नाईक
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दिल्ली : जगात राहाण्यासाठी सर्वार्थाने सर्वोत्तम शहर आहे, ते डेन्मार्कची राजधानी कोपेनहेगन. त्या खालोखाल पहिल्या दहा क्रमांकात व्हिएन्ना (ऑस्ट्रिया), मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया), सिडने (ऑस्ट्रेलिया), झुरिक (स्वित्झरलँड), जिनिव्हा (स्वित्झरलँड), ओसाका (जपान), अडेलेड (ऑस्ट्रेलिया), व्हँकुव्हर ( कॅनडा) व टोकियो (जपान) असा दहा शहरांचा क्रम लागतो.

वरील क्रमवारीत ऑस्ट्रेलिया, स्वित्झरलँड व जपान या देशांच्या प्रत्येकी दोन शहरांचा समावेश आहे.

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