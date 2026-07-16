शहरांच्या राहाणीमान क्रमवारीत भारत नीचांकी

दिल्ली : जगात राहाण्यासाठी सर्वार्थाने सर्वोत्तम शहर आहे, ते डेन्मार्कची राजधानी कोपेनहेगन. त्या खालोखाल पहिल्या दहा क्रमांकात व्हिएन्ना (ऑस्ट्रिया), मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया), सिडने (ऑस्ट्रेलिया), झुरिक (स्वित्झरलँड), जिनिव्हा (स्वित्झरलँड), ओसाका (जपान), अडेलेड (ऑस्ट्रेलिया), व्हँकुव्हर ( कॅनडा) व टोकियो (जपान) असा दहा शहरांचा क्रम लागतो.वरील क्रमवारीत ऑस्ट्रेलिया, स्वित्झरलँड व जपान या देशांच्या प्रत्येकी दोन शहरांचा समावेश आहे. .इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स य़ुनिट्स (इआययू) ग्लोबल लिव्हेबिलिटी इंडेक्स २०२६ ने केलेल्या जगातील १७३ शहरांच्या पाहाणीनुसार कोपेनहेगनने सलग दुसऱ्यांदा पहिला क्रमांक मिळविला आहे. स्थान वा क्रमांक ठरविताना त्यांचे स्थैर्य, सर्वोत्तम पायाभूत रचना, पर्यावरण, संस्कृती, व आरोग्य विषयक सोयी व शिक्षणव्यवस्था या मानकांवर त्यांची क्रमवारी ठरविली जाते.नियतकालिक ‘द इकॉनॉमिस्ट’ मध्ये अलीकडे प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखात त्या विषयी माहिती आहे. विशेष म्हणजे यात अमेरिकेतील एकही शहर पहिल्या दहा क्रमांकात नाही. उलट, हवाई राज्याची राजधानी होनोलुलू चा पंचविसावा तर न्यू यॉर्कचा ६६ वा क्रमांक आहे..कोपेनहेगनचे वैशिष्ठ्य म्हणजे, केवळ ६ लाख लोकसंख्येच्या शहरात ६ लाख ७५ हजार सायकल्स असून ६० टक्के लोक कामासाठी त्यांचा वापर करतात. दिवसाकाठी सायकल प्रवासाचे प्रमाण तब्बल १० लाख ४४ हजार कि.मी. आहे. बिजिंगमध्ये ३२०० कि.मी, पेक्षा अधिक सायकल ट्रॅक्स आहेत. तेथे २० लाख ७० हजार लोक रोज सायकल वापरतात. या उलट, सायकल वरून प्रवास करणारे दिल्लीत ११ लाख १ हजार लोक असून ते ४० लाख ते ५० लाख ट्रिप्स करतात. असे असूनही दिल्लीतील प्रदूषण तसूभरही कमी झालेले नाही. उलट, कोपेनहेगन व बीजिंग ही शहरे पूर्णत: प्रदूषण मुक्त आहेत. दिल्लीने जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहराचा बहुमान(!) मिळवलाय, तर देश म्हणून ‘सर्वाधिक गलिच्छ देश’ असे भारताला संबोधले जाते. याचे कारण, राजकीय नेते, कंत्राटदार व नोकरशाही यांनी केवळ वैयक्तिक लाभासाठी पर्यावरणाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून आपल्या शहरांची पूर्ण वाट लावली आहे. म्हणूनच जगातील १७३ देशातील शहरांच्या यादीत पहिल्या १०० शहरांमध्ये भारतातील एकाही शहराचा समावेश नाही, ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब होय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेले स्वच्छ भारत अभियान पूर्णपणे फसले आहे. जनेतेच्या राहाणीमानाकडे सरकार काय, कुणाही नागरिकाचे लक्ष राहिलेले नाही. सर्वत्र ‘ठेविले अनंते तैसेचि रहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान’ असाच सूर दिसतो, हे लांछ्नास्पद होय. दिल्लीचा क्रमांक १२०, मुंबई १२१, चेन्नई १२३ तर बेंगरूळूचा १२७ वा क्रमांक आहे..जगातील राहाण्यास अयोग्य असलेल्या शहरात तेहराण, हरारे, कीव्ह, पोर्ट मोर्सबे, लागोस, अलजिर्स, कराची, त्रिपोली व दमास्कस यांचा समावेश आहे.इराण- विरूद्ध अमेरिका व इस्रायल युद्ध सुरू होण्यापूर्वी आखाती देशातील दुबई, अबु धाबी, मस्कत, व कुवेत याकडे शहरांकडे श्रीमंताची धाव होती. मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत होती. श्रीमंत लोक, भारतीय नटनट्या संपत्ती, बंगले खरेदी करीत होती. ती लाट आता बऱ्याच प्रमाणात ओसरली आहे. कारण, आखाती देशांवर इराण केव्हा हल्ला करील, याची शाश्वती उरलेली नाही. वरील शहरांसह अम्मान (जॉर्डन) मनामा (बहरीन) व दोहा (कतार) या शहरांचे महत्व कमी झाले आहे. दोहाचा (अबू धाबी) क्रमांक १०८, तर, दुबई ७९ व अबू धाबी ७६ व्या क्रमांकावर घसरले आहेत..उलट, चीनमधील फुजाऊ, वुशी, नानजिंग, झुहाय या चार व पोर्तुगालमधील लिस्बन या शहरांचा दर्जा उंचावला. राहाणीमानाच्या मानकांमध्ये त्यांची प्रगती चांगली आहे, असे आढळून आले. चीनमधील मॉल्स दुबईमधील मॉल्सचे आज स्पर्धक बनले आहेत. मानवाधिकारांच्या हननाबाबत आजही चीनचा लोकशाही निर्देशांक युरोपीय देशांच्या मानाने कितीतरी खाली आहे. परंतु, राहाणीमानाबाबत तो अमेरिका व युरोपीय देशांचा स्पर्धक बनलाय.या व्यतिरिक्त, उत्तर अमेरिका, आशिया व ऑस्ट्रेलेशिया, दक्षिण अमेरिका व कॅरिबियन, सब-सहारा आफ्रिका, पूर्व युरोप, मध्य आशिया व उत्तर आफ्रिका अशी विभागणी पहाणीमध्ये करण्यात आली असून, कोणती शहरे राहाण्यायोग्य आहेत, यांची यादी देण्यात आली आहे.पत्रकार प्रभू छावला यांनी अलीकडे लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे, की भारतामध्ये २५० महानगरपालिका, हजारो नगर मंडळे व नगर पंचायत आहेत. परंतु, त्यांचा कारभार इतका गचाळ व अकार्यक्षम आहे, की पावसाळा आला, की शहरांत पूर येतात, नाले कायमचे तुंबलेले असल्याने त्यांचे घाणेरडे पाणी वसाहतींतून पसरते, त्याचा निचरा न झाल्याने रोगराई पसरते. २००५ मध्ये मुंबईतील पावसाने बिघडलेल्या रस्त्यांनी एक हजारावर बळी घेतले, तर २०१५ मध्ये चेन्नईतल्या पुराने तीन चतुर्थांश शहर व्यापल्याने सुमारे ५ लाख लोकांना बेघर व्हावे लागले. दिल्ली, बंगरूळू, हैद्राबाद या शहरात नाला सफाईची इतकी दुर्दशा आहे, की पावसाळा आला, की लोक जीव मुठीत धरून बसतात. पंतप्रधान मोदी यांनी ‘स्मार्ट सिटी’ मोहीम सुरू केली. पण, तिचा सरकारला पूर्णपणे विसर पडलाय. मोहिमेला अनेकदा पुढे ढकलण्यात आले. २०२५ अखेर या मोहिमेवर १.५ लाख कोटी रू. खर्चून केवळ बोटावर मोजण्याइतक्याच शहरात काही प्रमाणात सुधारणा झाल्या..‘कौन्सिल ऑफ अक्टीव्ह मोबिलिटी’ नुसार, भारतीय शहरातील केवळ ९ ते २० टक्के फुटपाथ (पादपथ) दर्जेदार आहेत. फुटपाथचे वाहनतळ झाले आहेत. त्यावर बेकायेदशीररित्या हातगाडीवाले व अन्य व्यवसाय करणारे ठाण मांडून बसलेले असतात. त्यामुळे नागरिकांना सुरक्षित चालण्यासाठी जागाच उरलेली नाही. दिल्लीमध्ये २०२५ मध्ये नगरपालिकेने ४७६६ बेकायदेशीर बांधकामाच्या तक्रारी नोंदविल्या. ‘नॅशनल क्राइम ब्यूरो’ नुसार, बेकायदेशीर बांधकामामुळे सुरक्षेची ‘अयसी-तैसी’ झाली असून, २०२४ मध्ये देशात आग लागण्याच्या ५९७१ घटना घडल्या, त्यात ५ हजार ८८८ लोकांचा बळी गेला, याचा अर्थ दिवसाकाठी १६ लोक अशा घटनांना बळी पडत आहेत.कचरामुक्त शहराच्या मानकात बृहन्मुंबई व बेंगरूळू या शहरांना स्वच्छ सर्वेक्षणानुसार शून्य क्रमांक मिळाले आहेत. भ्रष्टाचारांने एकही क्षेत्र सोडलेले नाही. अविरत बांधकामामुळे शहरांवर धुळीचे थर चढले आहेत. श्वास घेणे कठीण झाले आहे. पैसे खाऊन रोजरोसपणे साऱ्या कायद्यांचे उल्लंघन होत देश गाळात चालला आहे, त्यामुळे विकसित भारताचे २०४७ मधील स्वप्न साकार होण्याची शक्यता नाही. मग भारत भलेही जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था असो, की पाच ट्रिलियनचे डॉलर्सची अर्थव्यवस्था म्हणून उद्दीष्ट गाठण्याचे प्रयत्न करो.समाप्त –.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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