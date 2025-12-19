डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे ‘भारतीयत्व’

भारतीय प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना विश्वासार्हता जपत प्लॅटफॉर्मची सुरुवात करावी लागेल. त्याचप्रमाणे व्यवहारात पारदर्शकता ठेवणे, आशयाच्या व्यवस्थापनात भारतीय संदर्भाचा विचार होणे आणि भेदाभेदाच्या बाबींना दूर ठेवणाऱ्या प्रभावी यंत्रणेच्या मदतीने प्लॅटफॉर्म विस्तारत नेणे या टप्प्यांच्या आधारे पुढे जावे लागेल..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अलीकडच्याच एका बैठकीनंतर सोशल- डिजिटल माध्यमांविषयी प्रसारित झालेल्या बातम्यांमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. पाठोपाठच ‘झोहो’च्या वेगवेगळ्या डिजिटल सेवा आणि ‘अरत्ताई’सारख्या भारतीय मेसेजिंग ॲपच्या चर्चाही ‘ट्रेंडिंग’ झाल्या. मूळ भारतीय बनावटीच्या सोशल व डिजिटल मीडिया ‘प्लॅटफॉर्म’निर्मितीच्या या चर्चा भारतीयांचे अशा माध्यमांविषयीचे आकलन आणि त्यांचा वापर आता एका वेगळ्या दिशेला घेऊन जाणाऱ्या ठरतील..यापूर्वीच्या काळातील माहिती-तंत्रज्ञान (इंटरमीडिअरी गाईडलाईन्स अँड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड) नियमावली २०२१, ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स २०२३’ आदी नियमांनी त्याची पायाभरणी केली. मात्र आता थेट भारतीय प्लॅटफॉर्मच्या निर्मितीचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो आहे.अमेरिकेने भारताविषयी नव्याने राबविलेल्या धोरणांमुळेच भारतीय प्लॅटफॉर्मची निर्मिती होणार असल्याचा एक सूर आपल्याकडे उमटलाही. मात्र, त्यामुळे ‘कू’सारख्या ‘भारतीय ट्विटर’ म्हणवल्या जाणाऱ्या प्लॅटफॉर्मची निर्मिती, त्याचा विस्तार आणि नंतरच्या टप्प्यातील त्याचे अपयश दुर्लक्षिले जाण्याची शक्यता वाढते..तसेच, ‘झोहो’ने सध्याच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी केलेली पूर्वतयारीही त्यामुळे नजरेआड जाऊ शकते. अमेरिकी सोशल आणि डिजिटल कंपन्यांच्या भारतातील विस्ताराचे टप्पे पाहता, अशा प्लॅटफॉर्मच्या नियमनासाठीचे कोणतेही नियम-कायदे नसताना त्यांचा भारतात प्रवेश व विस्तार झाला. त्यांनी भारतातील समाजकारण-राजकारण-अर्थकारण-साहित्य-संस्कृती अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये उलथापालथ घडवली.पुढे ‘डिजिटल इकॉनॉमी’, ‘क्रिएटर्स इकॉनॉमी’च्या सुरुवातीच्या काळातील गोडगुलाबी वातावरणनिर्मितीनंतर अशा प्लॅटफॉर्म वापराविषयीच्या धोरणांची निर्मिती होऊ लागली. त्यापाठोपाठ आता लगेचच भारतीय प्लॅटफॉर्म्सच्या उभारणीच्या चर्चांनाही वेग आला. हे सर्व विचारात घेता, भारतीय कंपन्यांची या क्षेत्रातील सुरुवात उशीरानेच होत आहे, हे लक्षात येते. भारतीय प्लॅटफॉर्मच्या दृष्टीने हे एक वेगळे आव्हान ठरते..परदेशी प्लॅटफॉर्मचे गणितसध्याच्या ‘अटेन्शन इकॉनॉमी’च्या युगात जागतिक प्लॅटफॉर्म कंपन्यांनी वापरकर्त्यांची संख्या वाढती ठेवणे, सेवांचा विस्तार करणे आणि त्याआधारे अर्थकारण वाढवणे हे टप्पे वापरत भारतामध्ये विस्तार केला. त्यांनी गरजेनुसार इंटरनेट सेवापुरवठादार, तंत्रज्ञाननिर्मिती, स्मार्टफोननिर्मिती आदी क्षेत्रांमधील कंपन्यांसोबत मोठमोठे व्यवहार वा गुंतवणुकीही केल्या. त्याआधारे या परदेशी कंपन्यांच्या प्लॅटफॉर्मरूपी मार्केटमधून त्या कंपन्यांचीच भरभराट होत गेल्याचे नंतर समोर आले..त्यामुळेच गेल्या दोन दशकभरांच्या काळात आपण आणि आपले चित्त हे या परदेशी कंपन्यांनी त्यांच्या जाहिरातदारांसाठी ‘उत्पादन’ बनवून विकल्याची जाणीव ‘सोशल डिलेमा’सारख्या माहितीपटाच्यानिमित्ताने अनेकांना झाली. आजच्या माहितीच्या युगात अत्यंत मौलिक मानला जाणारा आपला ‘डेटा’ या कंपन्यांनी बळकवल्याचा साक्षात्कारही अनेकांना झाला.यापूर्वी अशा परदेशी सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या विस्तारासाठी उपलब्ध ‘स्केल’ आता भारतीय ओळख असलेल्या कंपन्यांसाठी उपलब्ध नसेल. परदेशी सोशल मीडिया कंपन्यांचा आजपर्यंतचा इतिहास पाहता एकांगी वा टोकाच्या राजकीय विचारांचा अतिरेकी प्रसार करणाऱ्या ‘अल्गोरिदम्स’चा वापर, गुन्हेगारी वा हिंसेला खतपाणी घालणाऱ्या आशयाचा पाठपुरावा, अफवा- अपमाहिती- फेक न्यूजचा सुळसुळाट, करमणुकीच्या झालरीखाली वापरकर्त्यांची होत असलेली आर्थिक फसवणूक, व्यावसायिक हितासाठी राजकीय हस्तक्षेपांना दिलेली चालना असे मुद्दे या आधुनिक समस्या ठरतात..त्यामुळे विश्वासार्ह आणि सर्वसमावेशक अशा भारतीय प्लॅटफॉर्मच्या निर्मितीसाठी या समस्यांवर सुरुवातीपासूनच मात करणारे तंत्रज्ञान आणि त्यासाठीची समज विकसित करण्याच्या दिशेने भारतीयांना वाटचाल करावी लागेल.त्यासाठी सोशल मीडिया हा केवळ भावनाप्रधान आशयाच्या बाजारापुरता मर्यादित राहून चालणार नाही. तर अतिरंजिततेचा वा खोटेपणाचा प्रसार न करता, भारतातील बहुसांस्कृतिकतेला चालना देणाऱ्या, वस्तुस्थितीवर आधारित व समाजोपयोगी आशयाची पेरणी करू शकणाऱ्या प्लॅटफॉर्मचे महत्त्व धोरणकर्त्यांना समजून घ्यावे लागेल..विश्वासार्हता जपणे ही गरजआपल्याकडे नागरिक त्यांच्या खासगीपणाच्या अधिकाराविषयी सजग होऊ लागले आहेत. आपल्या पारंपरिक माध्यमसंस्थांना सोशल वा डिजिटल प्लॅटफॉर्म कंपन्यांविषयी असणारे कौतुक व त्यांविषयीच्या त्यांच्या गोडगुलाबी भावनाही आता मागे पडल्या आहेत.ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये प्लॅटफॉर्म कंपन्यांकडून बातम्या उपलब्ध करून देण्याबद्दलचा मोबदला मिळविण्याची तरतूद भारतातही लागू होण्यासाठी आपल्या पारंपरिक माध्यमसंस्थाही सध्या अधिक सजगतेने विचार करत आहेत. असा सजग नागरिक व स्पर्धक पारंपरिक माध्यमसंस्थांचा अवकाश नव्या भारतीय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सच्या भोवतीने असेल..जागतिक पातळीवरील इतर प्लॅटफॉर्म कंपन्या ज्यावेळी ‘सुपर ॲप’ विकसित करण्याच्या टप्प्यावर पोहोचल्या आहेत, त्यावेळी त्यांच्या स्पर्धेत उतरताना भारतीय प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना या बदलत्या स्थानिक परिस्थितीचाही विचार करावा लागणार आहे.त्यामुळेच त्यांना विश्वासार्हता जपत प्लॅटफॉर्मची सुरुवात करणे, आशय व्यवहारामध्ये पारदर्शकता ठेवणे, आशयाच्या व्यवस्थापनामध्ये भारतीय संदर्भातून जात-धर्म-लिंग-भाषा-समाजगट अशा भेदाभेदाच्या बाबींना दूर ठेवणाऱ्या प्रभावी यंत्रणेच्या मदतीने प्लॅटफॉर्म विस्तारत नेणे या टप्प्यांच्या आधारे पुढे जावे लागेल..‘सोशलायझेशन’ महत्त्वाचे!पाश्चिमात्य व्यक्तिकेंद्रित समाजरचनेचे प्रतिबिंब त्यांनी उभारलेल्या प्लॅटफॉर्म्सवरून दिसणे काहीसे स्वाभाविक ठरते. त्याला व्यवसायकेंद्रीत विचारांची दिलेली जोड ही अशा कंपन्यांच्या प्लॅटफॉर्मरूपी उत्पादनांना अधिकाधिक ‘पर्सनलायझेशन’कडेच घेऊन जाते.हे बदलण्यासाठी भारतीय समाजजीवनाचा विचार करून, व्यक्तीऐवजी समाजकेंद्रीत व्यवस्थेला प्राधान्य देणाऱ्या, निव्वळ व्यवसाय वा नफेखोरी सोडून समाजहिताला अग्रक्रम देणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सची निर्मिती ही भारतीयांची गरज ठरते..त्यासाठी भारतीय समाजाच्या संवादाची नेमकी गरज लक्षात घेणे, सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भातून असा संवाद खुल्या चर्चापीठांवरून होताना पाळावयाचे संकेत आणि त्यापाठीमागचे संवादविषयक भारतीय तत्त्वज्ञान समजून घेत, त्या अनुषंगाने तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. त्याआधारे स्वगत आणि वादांच्या पलिकडे जात संवादाकडे नेणाऱ्या भारतीय प्लॅटफॉर्मची निर्मिती शक्य असेल..त्यासाठी निव्वळ भावनिकता उपयोगाची नाही, हे ‘कू’च्या उदाहरणामधून एव्हाना अनेकांच्या लक्षातही आले असावे. त्यामुळेच 'भारतीय ट्विटर' अशी मान्यता असलेले 'कू' अपयशी ठरले, तरी या पुढील काळातील नवा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'भारतीय फेसबुक' संबोधला जाऊन अपयशी ठरू नये, याची खबरदारी भारतीयांनाच घ्यावी लागणार आहे.(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संज्ञापन व वृत्तपत्रविद्या विभागामध्ये सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.) 