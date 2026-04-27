व्यक्तिनामा : संवेदनशील; तरीही कणखर

आशिष तागडेसरकारच्या प्रशासनात करिअर करण्याचे स्वप्न अनेक जण पाहतात. परंतु तेवढ्या जिद्दीने त्या स्वप्नाचा पाठपुरावा सगळेजण करतातच असे नाही. पाथर्डी(जि. अहिल्यानगर)सारख्या कायम दुष्काळी असलेल्या गावातील एका तरुणाने मात्र हे स्वप्न पाहिले आणि ते साकार करण्यासाठी जिद्दीने प्रयत्नही केले. हा तरुण म्हणजे नुकतेच तेलंगणाचे 'पोलिस महासंचालक' झालेले महेश भागवत. भागवत हे १९९५ बॅचचे आयपीएस अधिकारी. त्यांचे दहावीपर्यंतचे शिक्षण पाथर्डी येथे, तर पुढील शिक्षण पुणे येथे झाले. आजपर्यंतच्या सेवेत त्यांनी नक्षलवाद्यांच्या विरोधातील अनेक मोहिमांत सहभाग घेतला आहे. व्हाईट कॉलर गुन्हेगारी नियंत्रणात आणणे, संघटित अमली पदार्थ विक्रेत्यांवर कारवाई करणे, मानवी तस्करीला आळा घालणे, पीडितांना लैंगिक तस्करीच्या जाळ्यात अडकू न देणे, राज्य, देश व परदेशात तस्करांवर खटला चालवणे, अशा मोहिमा त्यांनी यशस्वीपणे राबविल्या आहेत. प्रशासनात सहभागी होऊन सरकारी यंत्रणांचा लोकविकासासाठी वापर करायचा या भूमिकेतून त्यांनी 'यूपीएससी'ची परीक्षा दिली. समाजातील काही प्रश्न मुळापासून सोडविले पाहिजेत, ही धारणा ठेवून कामास प्रारंभ केला. संघटित मानवी तस्करीच्या जाळ्यातून त्यांनी दोन हजारांहून अधिक महिला व मुलींची सुटका केली आहे. कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या मदतीने त्यांनी दोनशे कुंटणखाने बंद केले आहेत. वीटभट्ट्या व इतर ठिकाणी काम करणाऱ्या सात हजारांहून अधिक बालमजूर व वेठबिगारांची सुटका केली आहे. ओडिशा राज्यातील बालमजुरांसाठी त्यांनी सुरू केलेल्या विद्यालयाचा एका हजार विद्यार्थ्यांना फायदा झाला आहे. .देशाच्या गृहमंत्रालयाने प्रकशित केलेल्या मानवी तस्करीवरील आठ पुस्तकांमध्ये भागवत यांचे योगदान आहे. त्यांनी लिहिलेले 'सिनर्जी बिटविन स्टेकहोल्डर्स' हे पुस्तक दिल्लीच्या 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विद्यापीठा'च्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट आहे. व्हिएन्ना, ऑस्ट्रिया येथील संयुक्त राष्ट्र मानवी तस्करीविरोधी परिषद, अमेरिका येथील 'भारताचा दहशतवादविरोधी लढा' या विषयावरील व ''ह्यूमन ट्रॅफिकिंग आणि कम्युनिटी पोलिसिंग' या परिसंवादात त्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. भागवत यांना मिळालेल्या पदकांची यादी लक्षात घेतली तरी आपल्याला त्यांच्या आजपर्यंतच्या कारकिर्दीची व्याप्ती लक्षात येते. त्यांना राष्ट्रपती शौर्य पदक (२००४), राष्ट्रपती पोलिस गुणवत्तापूर्ण सेवा पदक (२०११), राष्ट्रपती पोलिस विशेष सेवा पदक (२०२२) यांसह मणिपूर पोलिस विशेष कर्तव्य पदक, आंध्रप्रदेश पोलिस अंतर्गत सुरक्षा पदक, केंद्रीय गृहमंत्री प्रशंसापत्राने सन्मानित करण्यात आले आहे..''स्पर्धा परीक्षा एक प्रकारची 'मॅरेथॉन रेस' आहे. साधारणतः तीन-तीन, चार-चार वर्षे या परीक्षेचा अभ्यास करावा लागतो. तितका संयम तुमच्यात असायला हवा'', असे त्यांचे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना सांगण असते. गेल्या दहा वर्षांत झालेल्या स्पर्धापरीक्षांत त्यांनी मार्गदर्शन केलेले दोन हजार तीनशे अधिकारी देशसेवेत रुजू झाले आहेत. तुम्हाला या परीक्षा का द्यायच्या आहेत, प्रशासनात करिअर का करायचे आहे, यामागची तुमची भूमिका स्पष्ट हवी, असे ते सांगतात. पैसा, प्रसिद्धी, सत्ता अशा मोहांपायी या परीक्षांकडे वळणारेदेखील बरेच आहेत. मात्र या परीक्षांच्या नावातच जो 'सर्व्हिस' शब्द आहे, त्याचा विसर पडता कामा नये, असा मंत्र ते कायम सांगतात..''देशसेवेसाठी आणि समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी प्रशासकीय सेवा हे उत्तम माध्यम आहे. समाजसुद्धा खूप आशेने अधिकाऱ्यांकडे बघत असतो. ज्या खुर्चीवर आपण बसत आहोत, ज्या पदावर आपण काम करत आहोत त्याला न्याय देता यायला हवा. सामाजिक भान जपत जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांना मदत करायला हवी. तुमचं काम हीच तुमची ओळख बनायला हवी, त्यासाठी काम करायला हवे'' हे भागवत आवर्जून सांगतात..डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व मेधा पाटकर यांच्यासोबत काम केल्याने त्यांना सामाजिक कामांचीही आवड निर्माण झाली. सुरवातीला टाटा कंपनीत काम करत त्यांनी स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास केला. कालांतराने रतन टाटा यांची भेट झाल्यानंतर 'मैने भी टाटा का नमक खाया है..' याची आठवण त्यांना करून दिली. नक्षलवाद्यांशी लढताना एक नक्षलवादी शरण आला व तो पुढे 'प्रोफेसर' होऊन भागवत यांना भेटला ही त्यांच्या जीवनातील अविस्मरणीय घटना आहे. मानवी तस्करीच्या विरोधात लढताना दीड हजार मुलींची शरीर विक्रय करण्याच्या व्यवसायातून सुटका करत त्यांचे पुनर्वसन केले व साडेपाच हजार लहान मुलांची वेठबिगारीतून सुटका करत त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणल्याचे मोठे समाधान मिळाले आहे, हे भागवत आवर्जून सांगतात.