ढिंग टांग : इस्लामाबाद फाइल्स..!

टायटलवर जाऊ नये. कुठल्याही गोष्टीला 'फाइल्स' जोडले की थोडी सनसनाटी निर्माण आपोआप होते. एपस्टिन, खरात, केरळ, काश्मीर अशा अनेक फायली तयार आहेत. त्या फायलींच्या गठ्ठ्यावर आम्ही इस्लामाबाद फाइल ठेवत आहो. इस्लामाबादेतील सेरेना नामक पंचतारांकित हाटेलात इराण, अमेरिका आणि यजमान पाकिस्तान यांच्यात युद्धबंदीच्या वाटाघाटी झाल्या. या वाटाघाटींमध्ये पाकचे लष्कर प्रमुख असीम मुनीर मध्यस्थी करत होते. इराणकडून कलिबाफ, अराघची अशा नावाचे काही प्रतिनिधी आले होते, तर अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि अध्यक्ष डोलांडतात्या ट्रम्प यांचे जावई जारीड कुशनर होते. आपल्या सासऱ्याने आपल्याला चांगल्या भावनेने धाडलेले नाही, असा संशय त्यांच्या मनात आहे. त्यामुळे नाखुशीनेच आले होते..''कुणीतरी आपल्या जावयाला पाकिस्तानात धाडेल का?,'' असे त्यांनी डोळ्यात पाणी आणून जेडी व्हान्स यांना विचारले.''माझी बायको तेच म्हणत होती...ती इंडियन आहे,'' जेडी व्हान्स यांनी खासगी माहिती दिली. दोघांनीही चुक चुक अशी हळहळ व्यक्त करुन वाटाघाटींचे टेबल गाठले.पाकी लष्कर प्रमुख असीम मुनीर हे अत्यंत निष्णात, चतुर आणि सावध गृहस्थ आहेत. त्यांनी टेबलावर काटे, चमचे, प्लेटी, ग्लासे अशी संहारक अस्त्रे ठेवू नयेत, अशा सक्त सूचना देऊन ठेवल्या होत्या. पण इराण आणि अमेरिकी शिष्टमंडळांनी ही आयुधे खिशातून आणली होती.वाटाघाटींची बोलणी अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणात झाली. कलिबाफ यांनी समोरचा पेपरवेट उचलून सहज जेडी व्हान्स यांच्या दिशेने फेकला. इराणच्या शिष्टमंडळात ७१ माणसे होती. येवढी माणसे अजून इराणमध्ये टिकाव धरून आहेत, याचे जावई कुशनर यांना आश्चर्य वाटले. वेळवखत पाहून त्यांनी टेबलाखाली आश्रय घेतलला. तेवढ्यात तडाखेबाज नेते व्हान्स यांनी अराघची यांची कॉलर पकडली. दोघांची खेळीमेळी सोडवण्यासाठी असीम मुनीर यांनी तीनदा हवेत पिस्तूल झाडून शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला..असीम मुनीर : (येक्या हातात पिस्तूल खामोश! अमन रख्खो!! दुनियाच नाही तर कायनात मध्ये अमन पसरावी म्हणून आम्ही देशोदेशी बंदे पाठवून बॉम्बबिम्ब फोडून इन्सान कमी करत आहोत! एक दिन ऐसा आयेगा की इन्सानही नहीं बचेगा और चारो ओर अमन ही अमन होगा!!व्हान्स : (विचित्र चेहरा करून ** ***** ** ****!! (त्यांनी इंग्रजीत काय म्हटले ते येथे देता येणार नाही. गोषवारा असा : तुम्ही काय बोलता ते आम्हाला किंचित, सूक्ष्म आणि थोडेसेसुद्धा कळले नाही. तुमच्या आजोबांच्या पायाची शपथ!)अराघची : (ताडकन उठून) मीटिंग संपली? मी निघालो!!जेडी व्हान्स : (खेळीमेळी कंटिन्यू...) होर्मुझ उघड बे! उघड ते होर्मूझ...उघड ना!! नाटक काय करतो? उघड, उघड!!अराघची : (गंमतीजंमतीत) अडलय माझं खेटर! उंटाच्या बुडख्याचा मुका घ्यायला सांगितलं होतं कोणी? आता तुम्हालासुद्धा टेरिफ लावतो! बॅरलमागे दोनशे कोटी डॉलर टाका!!जारिड कुशनर : (कळवळून) माझ्या पायावरचा बुटाचा पाय कोणाचा आहे? ओह माय मदर!!जेडी व्हान्स : (ओरडून) खड्ड्यात जा! हाड हाड!!कालिबाफ, अराघची : (कुत्रे हाकलल्यागत) हडी हडी! छुत छुत!!...अचानक हलकल्लोळ झाला. इराण आणि अमेरिकेची शिष्टमंडळे अस्तन्या सावरत आधी एकमेकांवर आणि नंतर संयुक्तपणे असीम मुनीर यांच्यावर तुटून पडली. काही अमनपसंद अधिकाऱ्यांनी खेळीमेळीतच मुनीर यांच्या लष्करी गणवेशाचा शर्ट त्यांच्याच पाटलोणीतून उपसून काढला आणि त्यांना टेबलाखाली चेपून धरले. ''घेशील उंटाचा मुका, आँ?' असे आवाज उठले. अशी मज्जा!.