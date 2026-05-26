ढिंग टांग : मार्को रुबियो रिपोर्ट..!

डिअर ऑनरेबल प्रेसिडेण्ट डोनाल्डतात्या यांसी बालके मार्को अंटोनियो रुबियो याचा शतप्रतिशत प्रणाम आणि शि. सा. न. आपल्या आदेशानुसार मी भारतात येऊन पोचलो. पोचल्यावर कार्ड टाकावे, असे तुम्ही बजावले होते. त्यानुसारच हे पत्र लिहीत आहे. इकडील सर्व क्षेम आहे, तथापि, दिल्लीतल्या गर्मीने हैराण झालो आहे. हे पत्रदेखील मी हॉटेलच्या खोलीत केवळ टावेल गुंडाळलेल्या अवस्थेत लिहीत आहे, यात काय ते समजावे. .माणसाने एकवेळ युध्द करावे, पण मे महिन्यात दिल्लीत जाऊ नये. दहा मिनिटेदेखील बाहेर उभे राहवत नाही. मी महासत्तेचा विदेश मंत्री असल्यामुळे मला सदैव कोटबिट घालून बसावे लागते. दिल्लीत कोणीही कोट घालून मे महिन्यात बसून दाखवावे. त्याला डझनभर बॅरल तेल मोफत देण्याची माझी तयारी आहे.गर्मीमुळे मला पहिलेच भाषण दहा मिनिटांत गुंडाळावे लागले. भाषणाचे पहिलेच वाक्य मी 'फार बोलणार नाही' असे पुणेरी पद्धतीने उच्चारले. लोकांना वाटले की आता दोन तासांची निचिंती! पण मी खरोखर दहा मिनिटात गुंडाळले. मायामीचा रहिवासी असल्याने उकाड्याचा अनुभव मलाही आहे. तिथेही तापमान बरेच असते. पण दिल्ली दूर आहे तेच बरे आहे, हे दिल्लीत गेल्यावरच कळते..कार्यक्रमात बराच रिकामा वेळ होता. तुमची जेनेटभाभी म्हणाली, 'डार्लिंग मला ताजमहाल नाही दाखवणार?' आता ताज महालात काय पाहायचे? चार मिनारांच्यामध्ये एक घुमटाकार संगमरवरी इमारत. नक्षीकाम वगैरे. पण तिथे जाऊन समोरच्या बाकावर बसून फोटो घेण्याचे एक 'ताजशास्त्र' विकसित झाले आहे. नवे लग्न झालेली जोडपी इथे विशिष्ट कोनात तळहात धरुन ताजमहाल उचलल्याच्या पोजमध्ये फोटोबिटो काढून घेतात. त्या बाकालाही 'डायनाचा बाक' असे नाव पडले आहे. गेलो, झाले! शास्त्राप्रमाणे फोटो काढले. वास्तविक आम्हाला चार मुले आहेत!! हो...चारच...डॅनियेला, आमांडा, अँथनी आणि डोमनिक...! सकाळी अकराच्या टळटळीत उन्हात ताजमहाल बघून झाला. पोलिस बंदोबस्त बरा होता. आमच्यासाठी खास उघडी मोटार दिमतीला देण्यात आली होती. अन्यथा, इतर पर्यटकांसारखे पायाचे तुकडे पडले असते. असो.डिअर तात्यासर, तुमचे मार्गदर्शन मोलाचे ठरले. दोन व्यक्तींबद्दल तुम्ही मला सावध केले होते. दोघांनाही अचूक ओळखू शकलो. भारताचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर या गृहस्थाचे काही कळत नाही. अज्जिबात हसत नाहीत. मी हस्तांदोलन करताना 'गुड मॉर्निंग' म्हटले, तर त्यांनी नुसते 'हं' येवढेच म्हटले. मग म्हणाले, 'बसा' मी बसलो. मग ते म्हणाले, 'चहा घ्या' मी घेतला! काही काळाने तेच सुपर पावर असून मी तेलासाठी वणवण करणाऱ्या एखाद्या विकसनशील देशाचा दुय्यम अधिकारी आहे, असे मला वाटू लागले. काय माणूस आहे!!.अधिकृत भेटीगाठी करताना आणखी एक व्यक्ती सारखी एका खांबाआडून दुसऱ्या खांबाकडे लपत छपत जात होती. मी कुणाला तरी विचारले, 'हे कोण?' तर उत्तर मिळाले, ''त्यांच्याकडे बघून न बघितल्यासारखं करा, ते गुप्तहेर डोभालसाहेब आहेत!'' मी कपाळाला हात लावला...तात्यासर, मी मि. मोडी यांना भेटायला जाताना मेलडी चॉकलेटांचा पुडा घेऊनच गेलो. त्यांनी मेलडी देण्याआधी मीच त्यांच्या हातावर ठेवली!! त्यांना काय करावे हे कळेना!! जगभर मेलड्या वाटत फिरतात. मेलड्या घेताना कसे वाटले असेल, हे त्यांना आता कळायला हवे!!उद्या-परवाकडे निघतो आहे. येताना आठवणीने इन्स्टण्ट ढोकळा अने फाफड्याची पाकिटे आणत आहे. काळजी नसावी. बाकी भेटी अंती. आपला आज्ञाधारक. मार्को अं. रुबियो, विदेशमंत्री, अमेरिका.