संपादकीय

ढिंग टांग : झालमुडी खॉबे...?

बंगाली झालमुडीच्या पुडीपासून बंगालच्या राजकारणापर्यंतचा प्रवास; मोदींच्या ‘दहा रुपयांच्या’ चटपटीत खेळावर व्यंगात्मक फोडणी
halmudi vs. Panta Bhat: A Culinary Metaphor for Bengal’s Political Shift

Sakal

ब्रिटिश नंदी
Updated on

चटकमटक खाणार, त्याला देव देणार, असे कुणीतरी म्हटलेच आहे. चटकमटक पदार्थांना उत्तरेत का कुणास ठाऊक च्याट असे म्हणतात. आम्हाला ही संज्ञा आवडत नाही. च्याट काय च्याट? मराठीत च्याट घालून पाडतात. किंवा बशी, श्रीखंड वा रश्शाची वाटी, बूट किंवा तत्सम काही गोष्टी चाटतात. उदाहरणार्थ : बूटचाट्या...आता ही यादी बरीच वाढवता येईल. पण थोडक्यात आवरलेले बरे. मुद्दा येवढाच की आम्ही च्याट खात नाही, भेळपुरी वगैरे खातो. बंगाली भेळेला झालमुडी असे म्हणतात. बंगालीबाबूंचे सगळे वेगळेच असते. पाणीपुरीला पुचका असे म्हणतात. काहीही हं! आमच्या मराठीत फार्तर पचका होतो, तो खातबित नाहीत.

