राजकीय हाराकिरी

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सध्या मतदार यादीतील गोंधळाचा मुद्दा विरोधी पक्षांनी उपस्थित केला आहे. त्याबाबत मविआच्या काही नेत्यांनी थेट निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितली आहे. दुसरीकडे भाजपच्या मते, मतचोरीच्या बिनबुडाच्या मुद्द्यावरून सरकारी यंत्रणेवर आरोप करणे योग्य नव्हे. संविधानाने मत मांडण्याचा अधिकार दिला आहे, त्याचा गैरवापर केला जाऊ नये, असे मत भाजपने मांडले आहे..आपल्या समर्थनासाठी हाती काही शिल्लक नसले की कोणतीही व्यक्ती अथवा पक्ष थेट मुद्द्यावरून गुद्द्यावर उतरतो. तसेच विरोधी पक्ष आता आपल्या सोयीसाठी चक्क लोकशाही प्रक्रियेसोबत खेळ खेळू लागला आहे, ही अतिशय गंभीर आणि चिंताजनक बाब आहे. लोकशाहीत अतिशय पवित्र मानल्या जाणाऱ्या निष्पक्ष मतदान प्रक्रियेबाबत नागरिकांच्या मनात नाहक अविश्वास आणि शंका निर्माण करण्याचे पातक आपल्याकडून होत आहे आणि हेच आपल्या मुळावर उठणार आहे, याची जाणीवही न होण्याइतके विरोधी पक्ष बेभान झाले आहेत. कर्तृत्वातील आक्रमकपणा संपला, की तो पक्ष आपल्या बचावाकडे वळतो. भाजपला कायम पाण्यात पाहणाऱ्या विरोधी राजकीय पक्षांच्या भात्यात आता स्वत:चा नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी एकमेव आणि अखेरचे अस्त्र उरले आहे ते म्हणजे मतचोरीच्या बिनबुडाच्या मुद्द्यावरून सरकारी यंत्रणेवर आरोप करणे..अग्रलेख : संशयाचे जाळे हटवा.इतकी हतबलता यावी हेच त्यांचे अस्तित्व पुसण्यासाठी पुरेसे आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता येऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकांची कायदेशीर प्रक्रिया वेग घेऊ लागल्याने महाविकास आघाडीला आता जाग आली. त्यांच्या नेत्यांचे शिष्टमंडळ नुकतेच निवडणूक आयोगाला भेट देते झाले. महाविकास आघाडीच्या या नेत्यांनी मतदार याद्यांवर आक्षेप घेत निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर तोंडसुख घेतले. आरोप तरी नवे असायचे? जे वर्षानुवर्षे होत आले त्याच्याच तक्रारी करण्यात काय हशील? मतदारांची नावे, वय, पत्ते अशा चुका त्यांनी दाखवल्या. याद्या निर्दोष असाव्यात याबद्दल कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही; पण या चुका काय आताच झाल्या का? मात्र येत्या निवडणुकांमध्येही पराभव अटळ असल्याने बाजू सावरण्यासाठी आधीपासूनच काहीतरी मुद्दा हाती असावा म्हणून हे सारे घडवण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. ही सारी बॅकफूटवर जात असल्याचीच लक्षणे आहेत. .आपल्यासाठी एक न्याय आणि प्रतिपक्षासाठी वेगळा न्याय ही दुटप्पी भूमिका कायम विरोधी पक्षनेते बाळगत आले आहेत. मागील लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी संविधानाचे मुखपृष्ठ असलेली कोरी प्रत घेऊन मतदारांचा बुद्धीभेद करत फिरले आणि महाराष्ट्रात तोंडावर आपटण्याचे टाळण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांना मतांची कोणतीही चोरी झाल्याचे जाणवले नाही. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात कोणताही पक्षपातीपणा भासला नाही; पण त्यांचा खोटारडेपणा उघडा पडल्याने मतदारांनी विधानसभा निवडणुकीत त्यांना धूळ चारली तेव्हा मात्र लगेच मतदानात घोळ झाल्याचे लक्षात आले. आपल्या जागा येतील तिथे ओठ घट्ट मिटून मौन बाळगायचे आणि पराभव झाला तिथे मतदानात घोळ झाल्याच्या शंकेचे वातावरण निर्माण करत आपल्या अपयशावर पांघरूण घालायचे ही खोड जुनीच झाली आहे. यात महत्त्वाचे म्हणजे अशा सततच्या रडारडीमुळे मतदारांचा आपल्यावरील विश्वास कायमचा उडून चालला आहे, हे त्यांच्या लक्षातच येत नाही. राजकीय अपरिपक्वपणाचे हे आणखी एक लक्षण. राज्यातील गेल्या विधानसभा निवडणुकीत पानिपत झाल्यावर विरोधी पक्षाने गोंधळ घातला. .मुंबईत मतदारांना वेळ संपल्याचे कारण सांगत परत पाठवण्यात आल्याचा आरोप झाला; पण जेव्हा वेळ संपण्यापूर्वी मतदान केंद्राच्या आवारात शिरलेल्या सर्वच्या सर्व मतदारांचे उशिरापर्यंत मतदान करू देण्यात आल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली तेव्हा कुठे कोल्हेकुई बंद झाली. राज्यातल्या एका मतदारसंघात तर समांतर आणि घटनाबाह्य मतदान घेण्याचा लोकशाहीला मारक असा घाट घातला गेला. इथपर्यंत मजल जातेच कशी? आधी वर्षानुवर्षे ईव्हीएम घोटाळ्याची केवळ चर्चाच केली. आजवर कुणीही सप्रमाण हा घोटाळा सिद्ध करू शकले नाही. तो बार फुसका निघाल्याने आता मतदारांना मतदानच करू दिले नाही, कुठे मतदारांची नावेच गायब केली, अशा आरोपांची राळ उठवली जात आहे. बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर तर विरोधी पक्षांनी सारी मर्यादाच ओलांडली. काय तर म्हणे, देशात झालेल्या निवडणुकांच्या निकालांमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने भाजपशी संगनमत करत फेरफार केला. अरे आपण विरोधी पक्षनेते आहोत, याचे तरी भान ठेवा आणि कसे तकलादू आरोप करतोय, याबाबत गांभीर्याने विचार करा. संविधानाने मत मांडण्याचा अधिकार दिला आहे त्याचा गैरवापर केला जाऊ नये, याची जबाबदारी प्रत्येकाने पाळली पाहिजे; नाही तर तो लोकशाहीचे धिंडवडे काढण्यासारखा प्रकार होतो. .बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाला लक्ष्य करत वापरलेला बिनकामाचा फॉर्म्युला आता जिथे निवडणुका होतील तिथे वापरला जाणार का? निवडणूक आयोगासारख्या स्वतंत्र यंत्रणेला वेठीस धरून काय साध्य होणार आहे? ना ते बिहारमध्ये यशस्वी होणार ना महाराष्ट्रात. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना खरेच नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाची चाड असेल तर त्यांनी खोटे आरोप करण्याचे उपद्व्याप सोडून येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका कशा सुरळीत पार पडतील, यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांना सहकार्य करायला हवे. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत २०२२ साली; तर अनेक नगरपालिकांची मुदत त्याआधी म्हणजे २०२१ मध्ये संपली आहे. महापालिकांपासून ते पंचायत समित्यांचा कारभार प्रशासन हाकत आहे. प्रशासन आणि नागरिकांमधला लोकप्रतिनिधी हा दुवा पुन्हा सुरू व्हावा, यासाठी लवकरात लवकर निवडणुका होऊन सत्ता विकेंद्रीकरणाचे तत्त्व प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पुढाकार घेण्याऐवजी पुढील पराभवाचे समर्थन करण्यासाठीची तयारी विरोधी पक्षनेते करत असतील तर ती राजकीय हाराकिरीच म्हणावी लागेल. .लोकशाहीची थट्टा!सचिन सावंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे सध्या सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निवडणुकांबाबतचा मुख्य वाद निवडणूक प्रक्रियेचा नसून मतदार यादीचा आहे. कारण राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुकांसाठी विधानसभा निवडणुकीच्या २९ ऑक्टोबर २०२४ ऐवजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या १ जुलै २०२५ रोजी अद्ययावत केलेल्या मतदार यादीला निर्धारित मानण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वासच डळमळीत झाला आहे. कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मागील विधानसभा निवडणुकीतील मतदार यादी वापरली पाहिजे; पण या वेळी राज्य निवडणूक आयोगाने वेगळा मार्ग अवलंबला आणि अद्याप यादी सार्वजनिकही केलेली नाही! सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, राज्य निवडणूक आयोगाला या यादीत कोणतेही बदल करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. अनेक राज्यांत हा अधिकार राज्य आयोगांकडे असतो; पण महाराष्ट्रात नाही. .त्यामुळे या यादीतील त्रुटी, चुकीची नावे किंवा मतदार पात्रतेबाबत आक्षेप घेण्याचा अधिकार कोणाकडे आहे, हा मूलभूत प्रश्न आहे. उत्तर स्पष्ट आहे - तो अधिकार केवळ केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे आहे. याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भाजप व निवडणूक आयोगाच्या संगनमताने केलेली ‘व्होटचोरी’ आणि महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या मतदार यादीतील घोळ देशासमोर आणला आहे. त्यांच्या मोहिमेदरम्यान महाराष्ट्रातील अनेक मतदार याद्यांमध्ये धक्कादायक गोंधळ समोर आला. काही मतदारांची नावे अनेक ठिकाणी होती, काहींची पूर्णपणे गायब, एकाच घरात अनेक मतदार होते; तर काही ठिकाणी मृत व्यक्तींची नावे यादीत होती. २०२४च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या चार महिन्यांत राज्यात ४१ लाख मतदार वाढणे ही गंभीर बाब उघडकीस आली. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे १६ ते १९ ऑक्टोबर या चार दिवसांत सहा लाख ५५ हजार ७०९ मते कशी वाढली, हा प्रश्न निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीवरूनच उपस्थित होतो. २०२४ला संपूर्ण वर्षभर लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार नोंदणी सुरू असताना विधानसभा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर दिलेल्या चार दिवसांच्या शेवटच्या मुदतीत एवढी मतदार वाढ झाली यातून संशयाला वाव मिळतो. आता विधानसभा निवडणुकीदरम्यान ऑक्टोबर २०२४ मधील मतदार यादीतले हेच घोळ जुलै २०२५ पर्यंत वाढवले गेले आहेत. म्हणजेच, त्याच त्रुटी आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही दिसल्या जाण्याची शक्यता प्रबळ आहे. विरोधकांचा आक्षेप स्पष्ट आहे - जर ही यादी अभ्यासासाठी आणि तपासणीसाठी वेळच दिला नाही, तर त्यातील चुकींवर आक्षेप नोंदवणे अशक्य होईल आणि घोळ समोर दिसत असतानाही त्याकडे डोळेझाक करणे हा लोकशाहीच्या मूळ प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर थेट प्रहार आहे. आता तर भाजपचे मंत्रीही यादीत चुका आहेत, हे मान्य करत आहेत. राज्य निवडणूक आयोग म्हणतो, की तो केवळ ‘वॉर्ड किंवा प्रभागनिहाय विभाजन’ करून यादी तयार करेल आणि आक्षेप फक्त ‘मतदार योग्य वॉर्डात आहे का नाही’ एवढ्यापुरतेच घेतले जातील; पण मतदार योग्य आहे की नाही, तो खरोखर अस्तित्वात आहे का, दुसऱ्या भागात दुबार नाव आहे का, मृत मतदार यादीत राहिले आहेत का या अत्यावश्यक बाबींवर आयोग काहीच करणार नाही..हेच खरे संकट आहे. त्यामुळे विरोधकांनी एकमुखाने ही यादी आणि तिच्या आधारे होणाऱ्या निवडणुकीला विरोध दर्शवला आहे. राहुल गांधी यांनी ‘व्होटचोरी’चे केवळ आरोप केलेले नाहीत, तर प्रत्यक्ष आकडेवारीसह पुरावे दिलेले आहेत. एका भागात हजारो मतदारांची नावे गायब, काहींची यादीत पुनरावृत्ती; तर काहींची नावे परगावी दाखल. हे फक्त चुकून झाले, असे म्हणणे म्हणजे वास्तव नाकारण्यासारखे आहे. या पार्श्वभूमीवर काही मूलभूत प्रश्न निर्माण होतात. जर राज्य निवडणूक आयोगाने १ जुलैची यादीच वापरायची ठरवली, तर १ नोव्हेंबरची ताजी व अंतिम यादी का वापरली जात नाही? केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सतत मतदार नोंदणी आणि छाननीची प्रक्रिया सुरू असते. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांपूर्वी छाननीनंतर मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाते, त्यावर हरकती व आक्षेप घेतले जातात आणि नंतर पुरवणी व अंतिम यादी जाहीर केली जाते. हीच प्रक्रिया स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पूर्णपणे गायब आहे. जर लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्येही ‘व्होटचोरी’ होत असेल, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तर खुले रानच राहणार! कारण येथे छाननीची प्रक्रिया नाही, हरकती घेण्याचा कालावधी व संधीही नाही. त्यात भर म्हणजे, मित्रपक्षातील काही आमदार स्वतः सांगत आहेत, की त्यांच्या मतदारसंघात बोगस मतदार मोठ्या संख्येने आहेत. मग अशा स्थितीत या यादीवर आधारित निवडणुका म्हणजे लोकशाहीच्या नावाखाली फसवणूकच ठरते. बरे या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट मशीनही वापरण्यात येणार.नाही, असे आयोगाने जाहीर केले आहे. म्हणजे पारदर्शकतेला पूर्ण तिलांजलीच दिली जात आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. या सर्व परिस्थितीत एक उपाय असू शकतो तो हा की - राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर करावयाच्या यादीस काही दिवसांची हरकतीची मुदत देणे. त्या हरकती केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निकाली काढून नंतर अंतिम यादी राज्य आयोगास देणे. तसेच व्हीव्हीपॅटचा वापर करणे. अशाने पारदर्शकता वाढेल आणि लोकशाहीवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होईल; पण सध्याचा कल बघता, हे घडेल अशी आशा नाही. शासन आणि राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकीच्या गडबडीत या महत्त्वाच्या प्रक्रियेवर पांघरूण घालण्याच्या प्रयत्नात दिसत आहे..निवडणूक आयोगाचे उत्तरदायित्व .लोकशाहीचे सर्वात महत्त्वाचे साधन म्हणजे मतदान. त्या मतदानाचा पाया म्हणजे विश्वासार्ह मतदार यादी. जर यादीच संशयास्पद असेल, तर निवडणूक कितीही पारदर्शक पार पडली तरी तिच्या निकालावर प्रश्नचिन्ह राहणारच. राज्यातील विरोधक - काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि इतर विरोधी पक्ष - एकमुखाने यालाच विरोध करत आहेत. त्यांचा दावा स्पष्ट आहे : ‘मतदार यादी दुरुस्त करा, पारदर्शक प्रक्रिया ठेवा, तेव्हाच निवडणुका घ्या.’ ही मागणी केवळ राजकीय नाही; तर ती लोकशाहीच्या अस्तित्वाशी निगडित आहे. कारण मत म्हणजेच लोकांचा आवाज आणि मतदार यादीतील जाणीवपूर्वक ठेवलेला गोंधळ म्हणजे त्या आवाजाला गप्प करण्याचा प्रयत्न आहे, हे स्पष्ट आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 