ढिंग टांग : संकटमोचक संकटात…!

आदरणीय श्री नानासाहेब फडणवीसजी, शतप्रतिशत प्रणाम. मी आता ठीक आहे, काळजी नसावी. तुम्ही उगीच काळजी करत राहाल म्हणून लिहीत आहे. अर्थात परवा वरळीला जांबोरी मैदानाकडे जाताना जे घडले त्या धक्क्यातून अजूनही पुरेसा सावरलेलो नाही, पण दैनंदिन कामाला लागलो आहे. मी पक्षाच्या आदेशाबाहेर कधी जात नाही. शिस्तीचा कार्यकर्ता आहे. (मंत्री असलो म्हणून काय झाले?) पक्षाने आणि सरकारने (पक्षी : तुम्ही) आदेश द्यावा, आणि आम्ही पालन करावे, ही आमची रीत आहे. आजवर अनेक मोर्चांना मी तोंड दिले. दरवेळी कुठलाही पेचप्रसंग उभा राहिला की पक्षादेशानुसार त्या पेचप्रसंगाच्या समोर मी उभा राहातो. पेच सुटतो! म्हणून मला संकटमोचक मंत्री असे बिरुद मिळाले. आजवर त्याचे कौतुक वाटत होते, आता ते टोचते आहे. .मराठा आरक्षणाचा मोर्चा असो, तपोवनचा ताप असो किंवा आणखी कुठली भयंकर घटना, हा गिरीशभाऊ पहिले घटनास्थळी धावतो. (कान पाडून) लोकांचे म्हणणे ऐकून घेतो, चर्चा करून वेळ काढतो.गळू लौकर फुटायचे असेल तर त्याला पोटिस बांधतात. लौकर पिकून फुटते, आणि जखम बरी होते. पोटिसचे काही प्रकार आयुर्वेदात दिले आहेत. गळू लौकर फुटण्यासाठी त्यावर विड्याच्या पानाचे पोटिस बांधावे. विड्याचे पान आणावे. खाऊ नये! ते तव्यावर गरम करुन एरंडेल तेलासोबत गळवावर बांधावे. काही लोक अंजीर न खाता त्याचे पोटिस बांधतात. (काय हे?) हळकुंडे भाजून त्यांची राख किंवा थेट हळद गळवावर लावल्यानेही गळू पिकते आणि फुटते. हे काहीच जमले नाही तर गिरीशभाऊंना बोलवावे!!...असा माझा लौकिक आहे. नानासाहेब, मी मी महाराष्ट्राचा पोटिस आहे. (पोलिस नव्हे, प्लीज नोट!) असो..आंदोलने-मोर्च्यांना तोंड देण्यात तरबेज असलेला मी, पण परवा वरळीत मात्र गळफटून गेलो. नारीशक्तीला वंदन करायला मोर्चाने गेलो, आणि पोळून घेतले. नारीशक्ती थेट अंगावरच धावून आली. त्या ताईंनी मला धारेवर धरले, तेव्हा क्षणभर वाटले की प्राणांतिक संकट आले. चारचौघात त्या भगिनीने 'गेट लॉस्ट फ्रॉम हिअर' असे सुनावले. एक प्लास्टिकची बाटलीही फेकली. तो रुद्रावतार बघून मी 'अहो, आम्ही निघतोच आहोत, दहा-पंधरा मिनिटात रस्ता मोकळा करतो, सॉरी, सॉरी!' असे म्हणालो. पण वंदन करूनही ती नारीशक्ती शांत होईना. त्यानंतर दिवसभर सारखे डोळे भरून येत होते, घशात आवंढा येत होता आणि ओठ किंचित बाहेर येत होता. पण आता मी सावरलो आहे. काळजी नसावी.सावरलो असलो तरी मला अनेक प्रश्न पडले आहेत. मुंबईत आजवर इतके मोर्चे निघाले, कुणीच कसे कुणाला फैलावर घेतले नाही? मोर्चामुळे पहिल्यांदा मुंबईत ट्राफिक जाम झाला का? 'नवनिर्माण'वाले, 'लाल बावटा'वाले, किंवा फॉर दॅट मॅटर शिवसेनेचा (कुठलीही घ्या!) मोर्चा असता तर हे असे घडले असते का? माझ्याच चेहऱ्यात असे काही आहे का, की कोणीही यावे, टिचकी मारुनी जावे? दिवसभर मी सारखा आरशात पाहातो आहे. काही कळेनासे झाले आहे....नारीशक्तीने मला फैलावर घेतले याचे दःख नाही, साहेब. पण त्यानंतर सगळ्यांनी मला बोट दाखवून 'अस्संच पाहिजे एका माणसाला' अशा वाकुल्या दाखवल्या. जाऊ दे. एकेकाचे नशीब म्हणायचे आणि सोडून द्यायचे. मी यापुढेही पक्षासाठी काहीही करीन. मी एक शिस्तीचा कार्यकर्ता आहे. पण एकच विनंती- यापुढे मला संकटमोचक तरी म्हणू नका! प्लीज!!कळावे. आपला आज्ञाधारक. गिरीशभाऊ..