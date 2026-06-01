ढिंग टांग : अखेर तिढा सुटला..!

स्थळ : अज्ञात. वेळ : अज्ञात. पात्रे : नेहमीची तीन.बैठक चालू आहे. खुर्च्या तीनच. तिन्ही खुर्च्यांवरील महायुतीचे नेते गप्प बसून आहेत. एक (नंबर) नेता उगीचच फायली वरखाली करून सह्या कुणी कुणी केल्या आहेत, ते तपासून बघतो आहे. दोन नंबरचा नेता पेपरमिंटची गोळी चघळत इकडे तिकडे बघतो आहे. तिसऱ्या क्रमांकाचे नेतृत्व ‘हाताची घडी, तोंडावर बोट’ या आविर्भावात गप्प बसून आहे. अब आगे... नानासाहेब : (फायलीतून डोकं वर न काढता) कधी आलात?भाईसाहेब : (पेपरपिंट एका गालातून दुसऱ्या गालात) कध्धीच..! पण मी वैनीसाहेबांच्या आधी आलो!! सर्वांत आधी मीच येणार होतो, पण तुम्ही आधीच येऊन बसला होता...वैनीसाहेब : (मान वर करून हो ना! नानासाहेब : (अपराधी सुरात) त्याला काही इलाज नाही! हे माझंच घर आहे!भाईसाहेब : (माहिती काढल्याप्रमाणे) दिल्लीला जाऊन आलात की! नानासाहेब : (भक्तिभावाने हवेत हात जोडत) नमो नमः नमो नः!! वंदनीय मोदीजींचं दर्शन घेतलं की कसं बरंऽऽ वाटतं! मी त्यांच्याकडे जाऊन नेहमी भरपूर ऊर्जा घेऊन येतो!! वैनीसाहेब : (रितीभातीनुसार हात जोडत) हो ना!! .भाईसाहेब : (हात जोडल्यासारखे छातीशी नेत) मीसुद्धा चिक्कार ऊर्जा घेऊन आलो! पण तुमचा जनरेटर वेगळा, माझा वेगळा आहे...नानासाहेब : (डोळे मिटून हितोपदेश करत) महायुतीचा ऊर्जेचा स्रोत एकच! वंदनीय मोदीजी!!भाईसाहेब : (खरमरीतपणाने) मोटाभाई इन्वर्टर आहेत का? तेसुद्धा जनरेटरच आहेत! लोडशेडिंगच्या काळात जनरेटर आणि इन्वर्टरच कामाला येतात! हो की नाही वैनीसाहेब?वैनीसाहेब : (जोडलेले हात अभावितपणे तसेच...) हो ना!नानासाहेब : (दिलखुलासपणाने) बाकी आपला जागावाटपाचा तिढा सुटला, हे बरं झालं!भाईसाहेब आणि वैनीसाहेब : (एका सुरात ओरडून) सुटला? कधी?नानासाहेब : (गंभीरपणाने) ज्या क्षणी मी वंदनीय मोदीजींना भेटलो, त्याच क्षणी महाराष्ट्राच्या समोरचे सर्व प्रश्न सुटले!!.भाईसाहेब : (कपाळाला आठी...) मग काय ठरलं फायनल?नानासाहेब : (निर्वाणीच्या सुरात) अकरा अधिक चार अधिक दोन इज इक्वल टु सतरा!!भाईसाहेब : (कपाळावरील आठ्यांमध्ये एक वाढून) नाइन प्लस सेवन प्लस वन...असं ठरलं होतं ना?वैनीसाहेब : (गडबडून) हो ना!!नानासाहेब : (ठामपणाने) बारा अधिक तीन अधिक दोन असा ओरिजिनल फार्म्युला होता...मीच म्हटलं की आमची महायुती आहे, सगळ्यांना सोबत घेऊन महाराष्ट्राचा गतिमान विकास...वैनीसाहेब : (बेसावधपणाने) हो ना!.भाईसाहेब : (घाईघाईने) मी हेच म्हणत होतो! मी महाराष्ट्राचा कारभारी होतो तेव्हापासून दिल्लीत जाऊन ऊर्जा घेण्याचा गतिमान कार्यक्रम सुरू आहे! ‘एक तर तू राहीन किंवा मी राहीन’ अशी टोकाची भाषा करणारे आज कुठं आहेत?नानासाहेब : (निर्धाराने) ते राहू द्या हो! पण ही निवडणूक आपण जिंकू! सतराच्या सतरा जागा जिंकू!भाईसाहेब : (दाढी खाजवत नाराजीने) पण आम्हाला चारच? हे काही योग्य नाही...वैनीसाहेब : (उगीचच) हो ना!नानासाहेब : (मखलाशीने) वैनीसाहेब, तुम्ही कशाला ‘हो ना, हो ना’ करताय? तुम्हाला एक मिळणं अवघड होतं, तिथं दोन मिळाल्या!भाईसाहेब : (कंटाळून) पण हा फार्म्युला तरी फायनल आहे का? मोटाभाई मला म्हणाले, तुमच्या मनासारखं होईल! चिंतानी कोई वात नथी!!नानासाहेब : (निर्वाणीच्या सुरात) फायनलच की! तुम्हा दोघांना चॉईस तरी काय आहे?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.