हौस ऑफ बांबू :  मान, पान आणि…कान!

कु. सरोज चंदनवालेनअस्कार! एरवी मी नऊवारी साडी नेसणं सोडलंय. कोथरुडच्या (पुणे समाविष्ट) चहाटळ लोकांच्या नजरा टाळण्यापेक्षा न नेसणं पर्वडलं…म्हंजे नऊवारी साडी न नेसणं पर्वडलं!! मागल्या खेपेला मी अशीच एका कार्यक्रमासाठीaजाताना सहज म्हणून नऊवारी साडी नेसल्ये, तर रस्त्यात थांबवून मला 'काय बाई, कुटं हाय पोग्राम?' असं इच्यारलं. नतद्रष्ट मेले! सणासुदीला मात्र मी नऊवारी साडी नेसत्ये. नऊवारी आणि नथ हे माझं स्टाइल स्टेटमेंट आहे. नऊवारी साडी नेसून बाप्पाच्या मिरवणुकीत ढोल बडवताना माझा फोटो खूप गाजला होता. रसिकांनी तो बघितलाच असेलच. .नऊवारी साडी नेसणं हे एक आर्ट आहे आर्ट!सुंदरशी खडीचं डिझाइन असलेली निळी नभरंगी नऊवारी. पायात हाऽऽय हिल्स! नाकात नथ, कानात बुगड्या, मनगटात काकणं, कमरेला मोत्याचा पट्टा, गळ्यात चोकर…अहाहा! उगीच नाही मला पुण्याची पडुकोण म्हणत!...चापून चोपून नऊवारी साडी कशी नेसायची, याचं ट्यूटोरियल देणारी रील मी मध्यंतरी टाकली होती. हज्जारानी व्ह्यूज आणि लाइक्स आले. नऊवारी साडी नेसणं अगदी सोप्पं आहे. शिवूनच मिळते रेडीमेड!जरा कान इकडे करा. कुण्णालाही सांगायचं नाही हं. अगदी या कानाचं त्या कानाला कळता कामा नये. मी गेल्या आठवड्यात कानला जाऊन आल्ये. कान…कान…'क'ला काना, कान म्हणायचं, कान्स नाही. फ्रान्समध्ये आहे. इथं गेली आठेक दशकं तारकांची जत्रा भरते. फॅशनला पूर येतो. रेड कार्पेट भरभरुन वाहतं..पूर्वी या इलाख्यात बोरुची बनं होती म्हणे. फ्रेंच भाषेत 'काना' म्हणजे बोरू. गेली ऐंशी वर्षे इथं 'कान फेस्टिवल' भरतोय. सुरवातीला मला वाटलं, 'इएनटी'वाल्यांची काहीतरी भानगड असेल. पण या कानाचा त्या कानाशी काहीही संबंध नाही.तर मी अगदी तयार होऊन कानला पोचणार येवढ्यात कानोकान खबर लागली की साक्षात आपली महाराष्ट्राची फुलवंती ऊर्फ प्राजक्ता माळी भारत पॅवलियनमध्ये डेरेदाखल झाली असून ती रेड कार्पेटवरही उतरणार आहे. (मी उघडलेली ब्याग पुन्हा बंद केली…) सोबत अशोकमामा-निवेदिता सराफ, अंकिता वालावलकर, जयंती वाघधरे, आणि आदित्य जोशी वगैरे मराठी सितारेही झकपक, फैनाबाज पोशाख करुन तिथं अवतरले होते..महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक मंत्री आशिषजी शेलार यांनी ऐनवेळी काटकसर म्हणून तिकिट रद्द केल्यानं सगळी मदार फुलवंतीच्या खांद्यावरच होती. ती मदार तिनं पाच वार पायघोळ पदरासारखी समर्थपणे मिरवली.काय बै ते रूप! काय ते मराठमोळं सौंदर्य! काय त्या परदेशी नजरा! काय तो मराठी नखरा!! क्यामेऱ्यांचा नुसता चकमकाट…प्रियांका चोप्रा, ऐश्वर्या बच्चन वगैरे फिक्क्या पडतील, असा तो नजारा होता…नंतर आल्यासरशी प्राजक्तानं तिथल्या समुद्र किनाऱ्यावर जाऊन नऊवारीतलं एक भन्नाट फोटोशूटही आटोपून घेतलं. लग्नात मुंज!!'अभिजात मराठी' या ओटीटी मंचाच्या ग्लोबल लाँचिगसाठी प्राजक्ता तिथं गेली होती. हा ओटीटी मंच केदार जोशी यांनी प्रत्यक्षात आणला आहे. इथं मराठी कंटेंट मोफत उपलब्ध असणार आहे म्हणे. गेल्या वर्षी मे महिन्यात या ओटीटी मंचाचा लोगो मराठी भाषामंत्री उदय सामंत यांनी प्रकाशित केला होता. हे केदार जोशीही कोटबिट घालून रेड कार्पेटवर इकडे तिकडे फिरताना दिसले. उदयजी सामंत काही दिसले नाहीत- कारण काटकसर! विदेशात जाऊ नका, असं सांगून मोदीजी स्वत: परदेश दौऱ्यावर निघून गेले, आणि इथं अर्ध्या तासात अर्धा डझन तिकिटं क्यान्सल करावी लागली.मराठीचा मान- पान वाढवायला कान (दौरा) सत्कारणी लागो, हीच इच्छा..