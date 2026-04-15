ढिंग टांग : होर्मुझ : पाणसुरुंगांवर नामी उपाय..!

होर्मुझची सामुद्रधुनी पेटली आहे. तोडगा निघण्याची गरज आहे. परंतु, 'आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी' असेच साऱ्यांचे चालू आहे, याचे दु:ख होते. वास्तविक आमचे ऐकले असते तर होर्मुझची सामुद्रधुनी पेटतीच ना. होर्मुझप्रश्नी आम्ही अनेक उपाय आजवर सुचवले. त्यापैकी एक जरी अमलात आणला असता तर आज होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत पापलेटे, सरंगे, सुरमई, बांगडे मजेत पोहोत राहिले असते. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत युद्धनौका आणि तेलवाहू जहाजे असतात, पण तेथे मासे असतात का, हा प्रश्न आजवर एकालाही पडला नाही, हे अतिशय वेदनादायी आहे. सामुद्रधुनी असो, खाडी असो किंवा आखात असो, मासे हवेतच. इराणी लोक चहा आणि आमलेटासाठी प्रसिद्ध आहेत, पण एवढी मोठी सामुद्रधुनी असूनही त्यांना मत्स्याहाराबद्दल प्रेम नाही, याला काय म्हणावे? अहह! किंवा चूक चूक चूक!!.होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत एरवी तसा काही प्रॉब्लेम नाही. पण इराणने तिथे पाणसुरुंग पेरुन ठेवले आहेत. जमिनीत पेरतात ते भुईसुरुंग, आणि समुद्रात पेरतात ते पाणसुरुंग. या पाणसुरुंगांमुळे प्रॉब्लेम झाला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जायचे असेल तर हे पाणसुरुंग हुकवत जावे लागणार. ते हुकवायचे म्हणजे आधी हुडकावे लागणार. हे आव्हानात्मक काम आहे. अमेरिकी नौदलाचा एक ताफा तिथे पोचल्यावर इराणी नौदलाने काहीच प्रतिकार केला नाही. गळ टाकून खुर्चीत आरामात बसणाऱ्या मच्छिमारासारखे ते किनाऱ्यावर बसून राहिले.पाणसुरुंग नेमके कसे दिसतात हे आम्हाला ठाऊक नाही. सर्वसाधारणपणे मासे, समुद्री शैवाल किंवा प्रवाळासारखे दिसत असावेत, असा आपला एक अंदाज आहे..अमेरिकी युद्धनौका होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या तोंडाशी (नांगर टाकून) उभ्या राहिल्या. 'पुढे धोका आहे' ही पाटी त्यांनी वाचली होती. आता आली का पंचाईत! पण आम्हाला विचाराल तर इराणने ही नुसती आवई उठवली आहे, असे आमचे स्पष्ट मत आहे. भुईसुरुंगावर पाय ठेवला की तो फुटतो. पाणसुरुंगावर कोण पाय ठेवणार आहे? त्यावरुन जहाज गेले काय, किंवा मासा पोहोत गेला काय, एकूण एकच. कारण पाण्यात फेकलेल्या वस्तूचे वजन हवेतील वजनापेक्षा कमी भरते. कारण गुरुत्वाकर्षणाच्या विरुद्ध पाण्याचे उत्प्लावक बल कार्य करत असते. त्यामुळे वस्तूचे भासमान वजन कमी भरते. अनेक लठ्ठ मनुष्यमात्रे तरण तलावात खुश असतात, ते यामुळेच. काहीही ढिम्म न करता आपले वजन कमी झाले, असे त्यास अथवा तीस वाटते. याच कारणामुळे म्हशी पाण्यातून लौकर बाहेर येत नाहीत. असो!मुद्दा हा की पाणसुरुंग जहाजाच्या वजनाने फुटणे शक्यच नाही. ही साधी गोष्ट अमेरिकी सैन्याच्या अधिकाऱ्यांना कळू नये, याचेच आम्हाला आश्चर्य वाटते..पाणसुरुंग दिसलाच तर तो लांब काठीने खाली किंवा बाजूस ढकलावा, आणि वरून जहाज अल्लाद पुढे न्यावे, इतका सोपा उपाय आहे. अथवा आणखी एक खर्चिक उपाय आहे. खर्चिक उपाय करण्यास अमेरिकेची कधीच ना नसते. मोठाली मच्छिमार जहाजे लढाऊ जहाजांच्या आधी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत पाठवावीत. पर्सनेट जाळ्यांनी युक्त असलेली ही जहाजे मासेमारीच्या नावाखाली जाळे फेकतील, त्यात पाणसुरुंगही येतीलच. ते सगळे गोळा करुन इराणच्या किनाऱ्यावर ढिग घालून ठेवावेत. म्हणावे, बसा बोंबलत! इराणने तेलवाहू जहाजांना जबर टोल लावला आहे. मच्छिमार जहाजांना हा टोल माफ असावा! त्यामुळे ही मोहीम यशस्वी होईल, याची खात्री वाटते.…असे खूप उपाय आमच्यापास आहेत. पण लक्षात कोण घेतो?.