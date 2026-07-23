ढिंग टांग : लोच्यो थई गयो रे..!

स्थळ : ७, लोक कल्याण मार्ग, न्यू डेल्ही. वेळ : बप्पोरे.नेहमीचंच दृश्य. जणू काही घडलेच नसल्याप्रमाणे नमोजीभाई निवासस्थानाच्या हिरवळीवर दिल्लीच्या मोरांना दाणापाणी देत आहेत. त्यांचा हा राष्ट्रीय कार्यक्रम संपण्याची वाट पाहात पायऱ्यांवर मोटाभाई बसून आहेत. मोर दिल्लीचे असल्याने सध्या भडकलेल्या मनःस्थितीत आहेत. पण करतात काय? नाच म्हटल्यावर नाचणे भाग आहे. अब आगे…नमोजीभाई : (दाणे ऑफर करत) ऑ ऑ ऑ ऑ…अरे आवो ने गधेडा! मोर छे के गधेडा छे!! (मोरांना टेन्शन येते. न जावे तर भूक सतावते, जावे तर इगोचा इश्यू होतो. आफ्टरऑल, ते दिल्लीचे राष्ट्रीय पक्षी आहेत.).मोटाभाई : (पायऱ्यांवर बसून गुडघे चोळत) काले बहु लोच्यो थई गयो!! हवे शुं करवानुं? (काही मोर ‘कशी जिरली एका माणसाची’ या अर्थाचे एकमेकांकडे बघून हसतात. पण दाणेही टिपतात.)नमोजीभाई : (तंद्रीत) लोच्यो खावानुं!! सरस लागे!! (पुन्हा मोर एकमेकांकडे बघतात, पण च्याट पडून!)मोटाभाई : (चिंताग्रस्त होत्साते) हुं सुरती लोच्योनी वात नथी करता! आ तो टिपिकल दिल्लीना लोच्यो छे! काले परम दिवसे बहु गडमथल थया! खबर छे ने?नमोजीभाई : (अचानक आठवून) हां हां, खबर छे! अहिंया आपडे घरनी सामे कोंग्रेसनो युवराज रस्ता उप्पर बैठो हतो ने? मनी खबर पडी! पण मी घरातज नव्हता! त्यांच्याज लोच्या झाला! हाहा!! (‘कोंग्रेसनो युवराज’ हा उल्लेख ऐकून मोरांचे कान टवकारले जातात. यातले काही मोर अजूनही ल्युटियन्स दिल्लीचे पाईक आहेत.)मोटाभाई : (पडेल आवाजात) डोशी मरीना दु:ख नथी, पण काळ बगडे छे!!नमोजीभाई : (विचारात पडत) चोक्कस! वात तो खरी छे! पण कोंग्रेसना युवराज रस्तापर शुं काम आव्या? (मोर पुन्हा ॲलर्ट मोडवर…)मोटाभाई : (मोरांना कळू नये म्हणून सांकेतिक भाषेत) जंतर मंतरवर कोक्रोच जमले! त्यांनी डायरेक्ट संसद भवनवर धडक मारली! इतकी वर्ष दिल्लीत काढून आपल्याला हे जमलं नाही, असं वाटून कोंग्रेसच्या युवराज रस्त्यावर आला, अने त्याने तुमच्या घरासमोरच ठिय्या मारला! शेवटी पोलिसांनी त्यांना उचलून नेलं! हे राम! (सुस्कारा टाकत) मने तो लागे के हवे प्रधानजीना राजीनामा लेवानु पडशे!!.(ल्युटियन्सचे काही मोर मराठी जाणतात. पण मोरांनी ताबडतोब गुगल ट्रान्सलेट करुन कुजबूज सुरु केली.)नमोजीभाई : (दचकून) अरे भाय, एऊ ना कहो! हुं वडा प्रधान छुं!!मोटाभाई : (खुलासा करत) हुं धरमेंदरभाई प्रधाननी वात करु छुं!! बध्दा लोच्या एनेज कराव्यो!! आपडे भारतनी विश्वभर मां बहु बदनामी थई!!नमोजीभाई : (इगो हर्ट झाल्याने) मोटाभाई, विश्वनी चिंता मारा पर छोडी दो, हुं समर्थ छूं..!! तमे घरगृहस्थी संभाळी लो!!मोटाभाई : (जीभ चावून) ठीक वात!! तमे शुं लागे? आ कोक्रोच पार्टीना शुं किया जाय? मारी नाखवामां जावे के छोडी देवामां जावें? बोलो एनी साथे केवो व्यवहार करवामां आवे?नमोजीभाई : (हिशेब करत) हवे चूंटणी छे?मोटाभाई : (आठवून) ना…एवढ्यात नाही!नमोजीभाई : (चुटकी वाजवत) तो चिंता नथी करवानी! उन लोगोंको उनके हाल पे छोड दो! ना राजीनामा, ना चर्चा! ना रहे वांस, ना वागे वांसुली!! सांभळ्यो?(मोर च्याटंच्याट पडतात, आणि निमूटपणे गुजराती भाषा आणि व्यवहार शिकायचे ठरवतात.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.