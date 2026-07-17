ढिंग टांग : ओडिसिअसचे धनुष्य...!

आयोनियाच्या निळ्याशार समुद्रातसोंगटीसारख्या तरंगणाऱ्या चिमुकल्याइथाका बेटावरील महानाट्यातलाहा प्रसंग...प्रत्यंचेसारखा ताणलेला.आपल्या महानायकाची वाट पाहातदिवसेंदिवस जीव मुठीत धरून जगणाऱ्यापीनलोपीला शिसारी आली आपल्याच स्वर्गीय सौंदर्याची..आरशात आपली प्रतिमा पाहतानाझटकन वळवून घेतला तिनेआपला त्रैलोक्यात गाजणारा चेहरा.‘‘प्रियतम ओडिसिअस, कधी येशील रे?’’स्फुंदत स्फुंदत ती स्वतःशीच पुटपुटली.वीस वर्षे होऊन गेली, बापाविना वाढलेलामेटालिकसही ऐन युवावस्थेत आला,पण ट्रॉयच्या युद्धानंतर जणूपृथ्वीतलावरून अदृश्य झालेल्याओडिसिअसची चाहूल कुठे लागेना.अस्तित्व जाणवेना. पत्ता सापडेना.महालाभोवती घोटाळणाऱ्या लांडग्यांनामग सुटली पीनलोपीच्या सौंदर्याची लालसा.हरघडी तिच्या मनधरणीसाठीयेऊन थडकू लागली.इथाका बेटाच्या बंदरात शाही गलबते.‘‘पीनलोपी, सोड त्या ओडिसिअसचा नाद,नको पाहूस वाट, ट्रोजन युद्धातच तो कामी आला,किंवा परतीच्या प्रवासात टाचा घासून मेलाही असेल!सायरनच्या गीतांना भुलूनझालाही असेल ठार वेडा, त्याची कसलीपाहातेस वाट? तो मेला, मेला, मेला!’’कित्येक आप्तेष्टांनीही तिला समजावले,पण पीनलोपीचे हृदय सांगत राहिले :‘‘येईल, ओडिसिअस येईल! येणारच!’’गवाक्षातून आलेल्या वाऱ्याच्या झुळकीसोबततिच्या सरळ नासिकेभोवती दरवळून गेलायारो फुलांचा परिचित सुगंध, जोओडिडिअसच्या रुंद छातीवर तिला येत असे.अचानक भास झाला की,.दमदार पावले टाकत,बाहूंवरचे अजेय धनुष्य सांभाळतचिलखताचा भार हसत हसत उतरवतखुद्द ओडिसियस चालत येत आहे...जलकुंभीच्या लडिवाळ फुलांच्या लटांसारखेललाटावर रुळणारे त्याचे कुरळे केस.नजरेतला कावा, फसवे प्रीतीचे खेळ.ती शहारली, मोहरली, पण भानावर आली...दासीला बोलावून तिने सोडले फर्मान :‘‘देशोदेशीच्या त्या लंपट राजपुत्रांना कळवा,महाराणी पीनलोपी स्वयंवराला आहे तयार!सम्राट ओडिसियसच्या धनुष्याला प्रत्यंचा लावूनओळीने ठेवलेल्या बारा कुऱ्हाडीच्या वेजांमधूनजो अचून लक्ष्य साधेल, त्याच्याच गळ्यातपीनलोपीची वरमाला पडेल!’’एकच खळबळ उडाली,रथांचे तांडे इथाकाच्या दिशेने सुटले.देशोदेशीचे लग्नाळू राजपुत्रलाळ गाळत पीनलोपीच्या परिणयासाठीइथाकाकडे निघाले.पण....हा ‘पण’च अवघड होता...बारा कुऱ्हाडींच्या वेजांमधून बाण मारणे सोडा,धनुष्याची प्रत्यंचा ओढणेही होते अशक्य.तरीही काही बावळटांनी स्वतःचे केलेच हसू!फटफजितीच्या स्वयंवर सोहळ्यातसारेच खजिलावस्थेत माना खाली घालूनबसलेले असतानाच गर्दीतून उठलाएक भणंग, अनिकेत, भिकारी!अस्वच्छ, अस्नात, दाढीचे खुंट वाढलेल्यात्या भिकाऱ्याने अक्षरशः एका हातानेउचलला तो तीरकमठा.लीलया बाण चढवत धरला नेम,आणि सुसाटत गेला एकच बाणबारा कुऱ्हाडींच्या बारा वेजातूनजसा गिरीकंदरातून, दरीखोऱ्यातून,सांदीसपाटीतून रोरावत जावा झंझावात..जयजयकाराच्या घोषात, टाळ्यांच्या कडकडाटातभिकाऱ्याने फेकून दिले देहावरचे जीर्ण फडके,आणि हात उंचावून उभा राहिलाट्रोजनचा अजिंक्यवीर निष्णात योद्धाशूरांचा शिरोमणी -ओडिसियस!ज्याच्या चरित्राने जन्मली महाकाव्ये,दंतकथा आणि अर्कभूत झालाइतिहासाचा सारांश.महाकाव्ये हेच सांगतात की,वीराचे शस्त्र वीराच्याचपराक्रमाशी ठेवते इमान.त्याच्याच होतात शौर्यगाथा.मग ते ओडिसिअसचे धनुष्य असो,किंवा पार्थाचे गांडीव!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.