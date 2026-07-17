संपादकीय

ढिंग टांग : ओडिसिअसचे धनुष्य...!

ओडिसिअसच्या पराक्रमाशी निष्ठावान धनुष्य, पीनलोपीच्या अढळ प्रतीक्षेची परीक्षा आणि स्वयंवरातील भिकाऱ्याच्या वेषात प्रकटलेला अजिंक्य वीर
The story symbolizes courage, loyalty and the unmatched strength of a true warrior through the iconic Odysseus' bow.

The story symbolizes courage, loyalty and the unmatched strength of a true warrior through the iconic Odysseus' bow.

Sakal

ब्रिटिश नंदी
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आयोनियाच्या निळ्याशार समुद्रात

सोंगटीसारख्या तरंगणाऱ्या चिमुकल्या

इथाका बेटावरील महानाट्यातला

हा प्रसंग...प्रत्यंचेसारखा ताणलेला.

आपल्या महानायकाची वाट पाहात

दिवसेंदिवस जीव मुठीत धरून जगणाऱ्या

पीनलोपीला शिसारी आली आपल्याच

स्वर्गीय सौंदर्याची.

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