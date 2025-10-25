सौंदर्यदृष्टी लाभलेला माध्यमकर्मी

पॅरिसच्या रस्त्यांवरून फिरत असताना पीयूष पांडे यांच्याशी झालेलं बोलणं आठवत होतं. जुनी शहरं, त्यांचं दिसणं, त्याचं सौंदर्य आणि ते वर्षानुवर्ष कायम ठेवण्यासाठी समाजाने आणि व्यवस्थेने केलेली सजग धडपड याविषयी आम्ही बोललो होतो. अर्थात आमचं बोलणं झालं होतं म्हणजे ते बोलत होते, अन् मी ऐकत होतो. निमित्त होतं ‘पांडेपुराण’ या मी केलेल्या ‘पांडेमोनियम’ या त्यांच्या इंग्रजी पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाच्या प्रकाशनाचं. तेव्हा ते आवर्जून पुण्यात आले होते..Gondia Crime: घरगुती कारणावरून मोठ्या भावाने केला धाकट्याचा खून.‘मनोविकास प्रकाशना’ला मराठी भाषांतराचे हक्क देताना ते भाषांतर वाचून योग्य वाटल्यासच प्रकाशित करण्याची अट त्यांनी घातली होती. ‘पांडेमोनियम’ बाजारात आलं तेव्हा आल्याआल्या मी वाचलं होतं. त्यामुळे त्याचं मराठीत भाषांतर करण्यामागे पीयूष पांडेची ओळख झाली तर मला हवी होती, एवढाच सूक्ष्म हेतू होता. सुदैवानं ती झाली..माझं हे मराठी भाषांतर तुम्ही वाचलं आहे का, असा प्रश्न त्यांना विचारला तर ते म्हणाले, ‘‘मी वाचलेलं नाही; पण माझी बायको मराठी आहे, तिने वाचले आहे.’’ तुम्हाला मराठी वाचता येतं का, या प्रश्नावर ते म्हणाले, ‘‘बायकोला येत असलेली भाषा आपल्याला येत नाही हा आनंद मी कायम ठेवतो!’’ प्रकाशनाच्या दिवशी त्यांनी केलेलं काम, त्यांना मिळालेले पुरस्कार, त्यांच्या जाहिराती या सगळ्या गोष्टींचं कौतुक झालंच; पण मला विशेष जाणवलं, ते म्हणजे कुठलाही नियम कसोशीने पाळण्याची त्यांची असलेली इच्छा! जाहिरात वगैरे क्षेत्रातली मंडळी असल्यावर ती आचरट असणार, तुम्ही ‘आंबा’ म्हटले की ती मंडळी हटकून ‘चिंच’ म्हणणार असा एक आपला अंदाज असतो. पण या बाबतीत ते वेगळे होते..गाडीतून जाताना मी ड्रायव्हरशेजारच्या सीटवर बसलो होतो. तर मागून त्यांनी ‘सीटबेल्ट’ लावायची मला सूचना केली. पुण्यात फक्त ड्रायव्हरला ‘सीटबेल्ट’ सक्तीचा आहे, असं पुटपुटत मी ‘सीट बेल्ट’ लावला खरा; पण एकूण मिळून जाहिराती करताना सगळे नियम-चौकटी मोडणारा हा सर्जनशील माणूस सार्वजनिक जीवनाचे नियम आणि पथ्ये पाळण्याविषयी मात्र कमालीचा जागरूक आहे, हे माझ्या लक्षात आलं. मनुष्य गोष्टीवेल्हाळ. त्यांनी पुस्तकात न लिहिलेली एक गोष्ट मी त्यांना खोदून विचारली. ‘मिले सूर मेरा तुम्हारा’ आणि त्यानंतर केलेली ‘बजे सरगम’ (देश राग) ही त्यांची दोन महत्त्वाची कामं. त्यांनी त्याविषयी पुस्तकात विस्तृत लिहिलेलं आहे..आमच्याकडे एक मराठी संगीतकार याचे श्रेय घेतात, त्यांचा तुम्ही पुस्तकात उल्लेख केला केला नाही, असं मी त्यांना विचारलं. त्यावर ते म्हणाले होते की, संगीतकार वेगळा आणि ‘म्युझिक अरेंजर’ वेगळा! आमचं असं ठरलं होतं की, भीमसेन जोशींना हे गायला द्यायचं आणि ते जे गातील ती चाल आणि तीच सगळ्यांनी पुढे फॉलो करायची. म्हणजे ती चाल त्यांची नाही तर, असं मी पुन्हा त्यांना अडवलं तर ते म्हणाले, ‘‘भीमसेन जोशींना चाल सांगावी अशी कोणाची लायकी आहे का? ते म्हणतील ती चाल! मग मी त्यांना म्हटलं, ‘‘पुण्यात भीमसेन जोशींचं घर आहे तुम्हाला बघायचं का? आपण गाडी तिकडून घेऊ शकतो. ते म्हणाले नको, गाणं ऐकतो मी त्यांचं, पुरे आहे.’’ आम्ही दोघेही हसलो..त्यांनी माझ्या ‘रंगा पतंगा’ चित्रपटाची लिंक मागून घेतली.‘‘ मी आणि माझी बायको आम्ही चांगले मराठी सिनेमे बघतो, तुझाही बघू’’ असं सांगितलं. त्यांच्या मूळ इंग्रजी पुस्तकावर त्यांनी मला, माझं पुस्तक मराठीत आणल्याबद्दल तुझा आभारी आहे असं लिहून सही केली. ‘पांडेपुराण’ वाचून अनेकांच्या प्रतिक्रिया मला येतात आणि पियूष पांडे यांच्या कामाविषयी ते भरभरून बोलत राहतात. मी स्वतःला सांगतो की, हे कौतुक तुझं नाही, तू फक्त इंग्रजीचा माल मराठीत टाकलेला लमाण आहेस. वाढप्याने आचाऱ्याचं श्रेय घेऊ नये..Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .पुण्यात फिरत असताना रस्त्यात विश्रामबागवाडा लागला आणि मग जुनं पुणं, तिथले वाडे, शहराचं बाह्य सौंदर्य अशा सगळ्या चर्चेवर गाडी आली. रोममध्ये, पॅरिसमध्ये, इंग्लंड-स्कॉटलंडमध्ये ही सगळी जुनी घरं त्याच पद्धतीने अजूनही जपून ठेवलेली आहेत, मग आपल्याकडे हे का होत नाही, या प्रश्नाचा अतिशय चांगला उहापोह त्यांनी केला. ‘‘शहराने तसे नियम करावे लागतात त्यासाठी. तिकडे आर्किटेक्ट उपलब्ध असतात. तुमच्या मालकीचं घर आहे, यासाठी तुम्ही सार्वजनिक सौंदर्य बिघडवू शकत नाही. समाजमन सौंदर्याची जपणूक करणारं असावं लागतं, ते मुळात आपल्याकडे नाही,’’ असं सगळं ते बोलत होते. आत्ता याक्षणी मी पॅरिसमधील ‘लुव्र संग्रहालया’च्या बाहेर बसून सार्वजनिक सौंदर्याच्या जपणुकीची वर्षानुवर्षाची परंपरा डोळ्यांमध्ये साठवत असतानाच पीयूष पांडे गेल्याची बातमी येऊन थडकली आणि त्यांच्या या सगळ्या आठवणी लिहिण्याची वेळ आली. काही योगायोग घडले नसते तर बरं झालं असतं असं वाटतं!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.