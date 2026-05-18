ढिंग टांग : झुरळशाही झिंदाबाद..!

आधी वंदू झुरळशाही । तीच सारे हीत पाही ।तिच्यापुढति कोणी नाही । सान थोर ॥झुरळांची कीर्त मोठी । जात आहे धूर्त मोठी ।जगण्यामाजी स्मार्ट मोठी । सर्व प्राणीमात्रांत ॥.कोठेही होतो यांचा उदयो । पर्जन्य, हिम अथवा वायो ।फाइव स्टार किंवा ओयो । झुरळे असती सदासुखी ॥षटपदी ही जात नामी । धूर्त आणिक हरामी ।जिने व्यापिले संपूर्ण व्योमी । ऐसी सर्वसंचारी हो ॥टिचभराचा देह साचा । परंतु देखिता बसते वाचा ।.शोधुनी जैं खोचा नि खाचा । दडोनि बैसे प्रजात ही ॥अक्राळ विक्राळ विचित्र रुप । मूर्तिमंत अमंगळ विरुप ।निर्दाळण्या करावी दौडधूप । तरीही न मरते बेणे ॥अशुभदर्शी दोन मिशा । सहस्त्रनेत्री धुंडी दाहीदिशा ।अहोरात्र भोगी अन्नान्नदशा । ऐसे असे झुरळतत्व ॥.जे न देखे कधीही रवी । जेथे सारे अंधचि कवी ।तेथ ही जात वंश वाढवी । आपुलाला प्रचंड ॥सांदी सपाटी कोपरे । फडताळे खाटा दप्तरे ।पोटमाळे नि न्हाणीघरे । भवार्णव व्यापिले ॥तैलप देखिता येई शहारा । सुगृहिणीचा आर्त पुकारा ।भांड्याकुंड्यांचा डोलारा । कोसळे गा धडाधडा ॥.इवलाले झुरळ निरागस । जैं शिरते अल्लद प्यांटीत ।नरपुंगवाची पतली हालत । तैं होते क्षणार्धात ॥मांजरास छुतछुत म्हणावे । सुण्यांस हडीहडी करावे ।परंतु, झुरळास हाकलावे । तो ध्वनी कोणता, आँ? ॥झुरळ असते अंधारयात्री । उजेडाची तया न खात्री ।दर्शनहेळामाजी गलितगात्री । करीतसे हे पिशाच्च ॥.रात्र पडतां झुंडी येती । उच्छिष्टांच्या पंगती उठती ।मोरीतील भांडीपराती । गजबजून जाती पहा ॥ऐसी ही तिलबट्ट्याची जात । त्यासी द्यावी कैसी मात ।कीटनाशकांची लावी वासलात । तीच ही हो प्रजात ॥.आम्ही कवण? काय पुसता? । दांताड दिसे ऐसे हांसता ।आम्ही हो झुरळे दिवसा लापता । रात्री तुम्हां वैऱ्याची ॥पिंडी अथवा ब्रह्मांडी । सप्तलोक वा त्रिखंडी ॥आम्ही अमर्त्य वीर त्रिदंडी । सावचित्त राहावे ॥जेव्हा नव्हते चराचर । सत्य-असत्य नश्वर ।आदिमानवादी डिनॉसोर । त्याच्या आधी आम्ही हो ॥.हिरोशिमाच्या ढिगाऱ्यांवर । भोगून सारा किरणोत्सार ।विजयोत्सवी मिशा फेंदार । झुरळे उभे होते पैं ॥कितीही चिरडा ठेचा, मारा । डीडीटी, बेगॉन फवारा ।मस्तकी घाला विषांचा भारा । झुरळ कभी मरते नही ॥.झुरळे तुमच्या घरात । झुरळे उभी न्यायालयात ।झुरळे तुमच्या पार्लमेंटात । झुरळे सदा उपस्थित ॥झुरळे सरकारी नोकरीत । झुरळे आयटी कंपनीत ।झुरळे दुकानी, सराफीत । झुरळेचि झुरळे सर्वत्र ॥या भूमंडळाचे ठायी । झुरळांविना दुजा नाही ।ज्याला दूषणे देतानाही । विचार दोनदा करावा ॥.जनहो, हे जग बागुरड्यांचे होय । तेथ मानवांचे चाले काय?।लोकशाहीचा खरा विजय । ही बागुरडी साधिती ॥संविधानाचे आडोशाला । दबा धरोनि जो बैसला ।तयाला बागुरडा झोंबिला । प्राणपणे अवधारिजो ॥.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.