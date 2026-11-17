पुण्यनगरीच्या हद्दीत नवा शाही कोतवाल आल्याचे वर्तमान पसरले, आणि अवघे शहर शहारले. शहारले म्हंजे अक्षरशः शहारले. कारण कोतवालाचे नावच मुळी शहा असे होते. पुण्यपत्तनी हवाई अड्ड्यावर मान्यवर शाही कोतवालांचे आगमन झाले, तेव्हापासून दोन दिवस पुण्यात उत्साहास खळ नव्हता. खळांची व्यंकटी सांडिली. भल्यांना धीर आला. ठिकठिकाणी जाऊन शाही कोतवालांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा जायजा घेतला, नागरिकांस धीर दिला. नागरिकांचा तगादा मोठाच होता. (तगादा : तक्रारी, गाऱ्हाणी, दावे) पुणेच ते!! शाही कोतवालांनी समर्थपणे सारे ऐकून घेतले..‘‘राज्यना मोटो कारभारी क्यां छे?’’ शाही कोतवालांनी विचारले. मोटो कारभारी कोण, हे प्रारंभी कोणाला कळले नाही. पण थोडक्या वेळाने ते सीएमसाहेबांबद्दल चौकशी करत आहेत, हे लक्षात आले. माननीय फडणवीससाहेब गडचिरोलीतील कार्यक्रमाला गेले असल्याचे सांगण्यात आले. शाही कोतवालांच्या कपाळावर एक आठी चढली..‘‘बीजो मोटो उपकारभारी क्यां छे?’’ शाही कोतवालांनी पुन्हा विचारले. बीजो कारभारी याने की डीसीएमसाहेब हे कळले. तेही गडचिरोलीतच असल्याचे सांगण्यात आले. शाही कोतवालांच्या कपाळावर दुसरी आठी चढली. तिसरी आठी चढण्याआधीच माननीय वैनीसाहेबांनी पटदिशी स्वागताचा पुष्पगुच्छ त्यांच्या हातात ठेवला....शाही कोतवाल पुण्यात पोचले असून ते आपली चौकशी करत आहेत, ही खबर मोटो कारभारी, आणि बीजो मोटो कारभाऱ्यांपर्यंत (गडचिरोलीत) पोचली. त्यांनी पावलो पावली होर्डिंगे लावून ‘मनाने’ आपण पुण्यातच असल्याचा संदेश ऑलरेडी दिला होता. गडचिरोलीतील कार्यक्रम भराभरा आटोपून दोघेही पुण्याकडे धावले..संध्याकाळी दोघेही निमूटपणे शाही कोतवालांसमोर उभे राहिले. कोतवालसाहेब म्हणाले : ‘‘हजु केटली राह जोवानीं?’’ दोघेही सॉरी म्हणाले.‘‘कारभारीयो, राज्यना शुं हालचाल छे?’’ कोतवालांनी विचारले. उत्तरादाखल बीजा कारभारी शब्द जुळवण्याच्या प्रयत्नात असतानाच चपळाईने मोटा कारभाऱ्यांनी उत्तर देऊनच टाकले.‘‘एकदम चोक्कस!! बहु सरस...काईज प्रोब्लेम नथी. चोर चोऱ्या करत आहेत. दरोडेखोर दरोडे टाकत आहेत. कोण कुठल्या पक्षात आहे, कोण कुठे जाणार आहे, कोण कुठे येणार आहे, याचा कुणालाही थांगपत्ता लागत नाही! सगळं काही आलबेल आहे कोतवालसाहेब!’’‘‘ठीक ठीक! बाई काईज प्रोब्लेम नथी ने?’’ शाही कोतवालांनी खोदून खोदून विचारले.‘‘वो क्या है, मै जब सीएम याने की कॉमन मॅन था, तभी-,’’ बीजा कारभारी सांगू लागले. त्यांना थांबवत मोटा कारभारी म्हणाले की आहेत, थोडे प्रॉब्लेम आहेत!!.‘‘खरीपाचा हंगाम गेला, आता रब्बीचे बघायचे, शेतकऱ्यांना अजूनही पाच हजाराची उचल मिळालेली नाही. पॅकेजही नाही!! दुर्भिक्ष्य आ वासून उभे आहे...जागोजाग आंदोलने चालली आहेत. त्यांचे काय करायचे? फार काळजी वाटते..’’ मोटा कारभारी डोळ्यात पाणी आणून म्हणाले.‘‘ते होऊन ज्याणार, तमे चिंता ना करो!’’ शाही कोतवालांनी आश्वस्त केले. सगळे खूश झाले. उपस्थितांमध्ये थोडी चुळबुळ झाली. बीजा कारभाऱ्यांनी मोटा कारभाऱ्यांना कोपराने ढोसकले, आणि कानात कुजबुजले, ‘‘क्रायसिस सांगून टाका तुम्हीच!’’‘‘शुं क्रायसिस?’’ शाही कोतवालाने क्रायसिस एवढा एकच शब्द ऐकला होता..‘‘पुण्यात एक भयंकर प्रकार घडलाय, त्यातून मार्ग कसा काढायचा हेच कळत नाही, आफ्टरऑल, प्रश्न कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आहे! त्याच्यापुढे दुष्काळबिष्काळ, शेतकरीबितकरी, कर्जबिर्ज काहीच नाही!!,’’ मोटा कारभारी पडेल आवाजात म्हणाले.‘‘बोलो, बोलो!’’ शाही कोतवाल म्हणाले. ते कुठलीही समस्या चुटकीसरशी सोडवू शकतात, असा त्यांचा लौकिक जबरा आहे.मोटा कारभारी कसेबसे म्हणाले, ‘‘कोतवालसाहेब, वैशाली-रुपाली बंद झालंय हो!’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.