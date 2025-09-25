संपादकीय

तत्वज्ञानाचा विद्यार्थी अन् कसदार साहित्यिक

डॉ. एस. एल. भैरप्पा यांच्या साधेपणाची, शांत स्थिरचित्त वृत्तीची प्रत्यक्ष अनुभूती आयुष्यातील अविस्मरणीय क्षण ठरली. त्यांच्या कादंबऱ्यांतून व्यक्त झालेली मूल्ये आणि संस्कृतीचे भान आजही प्रेरणा देत राहील.
- सविता शिंदे

आज दुपारी डॉ. उमा कुलकर्णी यांचा भैरप्पा गेले, हा संदेश वाचला आणि मागच्या वर्षी डॉ. भैरप्पा यांची झालेली भेट आठवली. हा भाग्ययोग जुळून आला तो डॉ. उमा कुलकर्णी यांच्या घरी. पुणे विद्यापीठ आणि भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन केंद्र या ठिकाणी आयोजित चर्चासत्राच्या निमित्ताने भैरप्पा पुण्यात आले होते.

