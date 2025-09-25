तत्वज्ञानाचा विद्यार्थी अन् कसदार साहित्यिक

- सविता शिंदेआज दुपारी डॉ. उमा कुलकर्णी यांचा भैरप्पा गेले, हा संदेश वाचला आणि मागच्या वर्षी डॉ. भैरप्पा यांची झालेली भेट आठवली. हा भाग्ययोग जुळून आला तो डॉ. उमा कुलकर्णी यांच्या घरी. पुणे विद्यापीठ आणि भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन केंद्र या ठिकाणी आयोजित चर्चासत्राच्या निमित्ताने भैरप्पा पुण्यात आले होते..तेव्हा डॉ. भैरप्पा यांच्या साधेपणाबद्दल थोडे ऐकले होते, पण राष्ट्रीय स्तरावर नावाजलेल्या आणि पद्मविभूषण व सरस्वती सन्मान प्राप्त लेखकाला घ्यायला जाताना काहीसे दडपण आले होते. पण प्रत्यक्ष भेटीत मात्र आपण एखाद्या खूप आधीपासून ओळख असलेल्या, तपस्वी आजोबांना भेटत आहोत, असे वाटले. अतिशय शांत स्थिरचित्त असलेल्या डॉ. भैरप्पा यांना जेव्हा मी बडोदा विद्यापीठात त्यांच्या मराठीतील अनुवादित कादंबऱ्यांवर पीएचडी करत आहे, हे समजले तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर झळकलेले समाधान आणि आनंद मी आयुष्यभर विसरू शकणार नाही..१९३४ मध्ये कर्नाटकातील शांतेशिवर या गावात जन्मलेल्या भैरप्पा यांचे सुरुवातीचे शिक्षण त्यांच्या जन्मगावी आणि पुढे आजोळी बागूर येथे आणि हुबळी या ठिकाणी झाले. त्यांनी महाविद्यालयीन शिक्षण हुबळी आणि मैपूर येथे घेतले तर पीएच.डी. बडोदा विद्यापीठातून प्राप्त केली. अतिशय कष्टात बालपण गेलेल्या भैरप्पांना दोन वेळच्या जेवणासाठीचा संघर्ष करावा लागला. आईचा मृत्यू, बेजबाबदार वडील आणि भांडखोर आजी, यांच्यामुळे भैरप्पांना अगदी, लहान वयापासूनच शिक्षणासाठीही पैसे कमवावे लागले. वार लावून, माधुकरी मागून त्यांनी माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केले. माध्यमिक शिक्षण उदबत्त्या विकून जमवलेल्या पैशातून पूर्ण केले..शिक्षणासाठी आणि अगदी लहान वयात लागलेल्या वाचनाच्या सवयीसाठी प्रसंगी स्टेशनवर हमाली केली. डोअर कीपरची नोकरीही केली. लहान वर्गाच्या मुलांच्या शिकवण्याही घेतल्या. मुळात बुद्धिमान आणि अभ्यासू असणाऱ्या भैरप्पा यांना शिष्यवृत्तीही मिळत गेली. पदव्युत्तर शिक्षणासाठी त्यांना म्हैसूर विद्यापीठातून सुवर्णपदकही मिळाले. परदेशी शिक्षणासाठी मिळणारी ‘फुलब्राईट’ शिष्यवृत्ती त्यांना विद्यापीठातून पत्र न मिळाल्यामुळे सोडावी लागली. काडसिद्धेश्वर विद्यापीठ हुबळी, सरदार वल्लभभाई, पटेल विद्यापीठ, आणंद, एन. सी. आर. टी. ई. दिल्ली येथे त्यांनी अध्यापन केले. आणंद येथे अध्यापन करत असताना त्यांनी बडोदा विद्यापीठातून डाॅ. जावडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तत्वज्ञान विषयात पीएचडी मिळवली. भैरप्पा यांचा पीएचडीचा प्रबंध दीड वर्षातच लिहून पूर्ण झाला होता. परंतु विद्यापीठाच्या नियमाप्रमाणे त्यांना तीन वर्षे वाट पाहावी लागली. दरम्यानच्या काळात त्यांनी लिहिलेल्या ‘वंशवृक्ष’ या कादंबरीने त्यांना लोकप्रियता मिळाली..भारतीय परंपरा आणि आधुनिक काळ यामधील संघर्ष मांडणाऱ्या ‘वंशवृक्ष’ या कादंबरीवर पुढे चित्रपटही निघाला. कलाकार, त्या कलाकाराची कला आणि वैयक्तिक आयुष्य यांची सांगड घालू पाहणारी ‘मंद्र’, मानवी मन, मनोविकार आणि मानसिक द्वंद्व यांमधील संघर्ष मांडणारी ‘काठ’, महाभारतातील पात्रांना मानवी रूपात साकारणारी ‘पर्व’, स्वतःच्याच आयुष्याचा पट उलगडणारी ‘गृहभंग’, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचा महिलांकडून होणारा गैरवापर यावर आधारित ‘तडा’, आपलेच स्वतःचे आयुष्य इतरांच्या नजरेतून बघण्याच्या प्रयत्न करणारी ‘परिशोध’, जातिव्यवस्थेची भीषणता आणि त्यामुळे होणारी ससेहोलपट मांडणारी ‘जा ओलांडुनी’ या भैरप्पा यांच्या मराठी अनुवाद झालेल्या निवडक कादंबऱ्या आहेत. .Nashik Bees Attack: शीतकडा धबधबा पाहण्यासाठी गेलेल्या पर्यटकांवर मधमाशांचा हल्ला; भीतीदायक Video.मानवी मूल्ये, भारतीय संस्कृती, कुटुंबसंस्थेचे महत्त्व सांगणाऱ्या भैरप्पांच्या कादंबऱ्या कालजयी आहेत. पन्नास वर्षापूर्वी लिहिलेली ‘वंशवृक्ष’ आजही वाचली जाते आणि समकालीन वाटते. आजन्म तत्त्वज्ञानाचा विद्यार्थी राहिलेल्या त्यांच्या कादंबऱ्या या जोपर्यंत ‘मी कोण आहे’, ‘ज्ञान कसे मिळते’, ‘जीवनाचा अर्थ काय आहे’ असे प्रश्न पडत राहतील तोपर्यंत वाचल्या जातील. भैरप्पा देहाने जरी गेले तरी त्यांनी जगलेल्या मूल्यांच्या व नैतिकतेच्या रूपात कायम राहतील. या आधुनिक ऋषीला आदरांजली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.