आधुनिक कादंबरीकार

मुकेश थळीकन्नड कादंबरीकार एस. एल. भैरप्पा यांचे निधन झाले. वय होतं ९४ वर्षे. २६ कादंबऱ्या लिहिणारे भैरप्पा हे चोवीस तास कार्यरत लेखक होते. अभ्यास, चिंतन, मनन, संशोधन हे आवडीने करणारे. आधुनिक भारतीय कादंबरीकार म्हणून त्यांनी नावलौकिक मिळवला. त्यांच्या 'पर्व' आणि 'मंद्र' या कादंबऱ्या मी बारकाईने वाचल्या. आवडल्या. 'वंशवृक्ष', 'धर्मश्री', 'दाटू', 'आवरण' या कादंबऱ्याही विलक्षण आहेत. .भैरप्पा यांच्याकडे निवांतपणे मुलाखत घेण्याची संधी मला एकदा पणजीत मिळाली. ते कला अकादमीच्या राज्य पुरस्कार प्रदान सोहळ्याचे मुख्य अतिथी म्हणून आले होते. त्या काळी एकच हॉटेल म्हणजे मांडवी. इंग्रजी वृत्तपत्रासाठी मुलाखत घ्यायला मी गेलो. ते नुकतेच पोचले होते. मला ही गादी नको कॉटवर जाजमच ठेवा, बस, असं ते वेटरला सांगत होते. असं का? हा पहिला प्रश्न मी विचारला. आयुष्यभर कर्नाटकातील गावातून एसटी बसने खड्ड्यातून धक्के खात जाताना, पाठदुखी जडली ती कायमच मागे लागलीय असं त्यांनी सांगितलं. 'पर्व' कादंबरीच्या अभ्यासावर मी विचारलं. ते महाविद्यालयात प्राध्यापक होते. विनावेतन रजा घेऊन कुरूक्षेत्र व इतर ठिकाणी गेलो, पुस्तकं धुंडाळली, वर्षभर अभ्यास केला असे ते म्हणाले. एका आगळ्या मितीवरून त्यांनी महाभारतातील पात्रांचा वेध घेतला आहे..मला शास्त्रीय संगीत फार आवडतं असं ते म्हणाले. कादंबरीच्या आकृतिबंधाचा गुंता वाढला व ती अडकल्यासारखी होते तेव्हा माझे आवडते राग, गायन वा वादन मी तासनतास ऐकतो. तोडी ऐकतो. काही तासांनी मला वाट दिसू लागते. कथानक प्रकाशमान व्हायला लागतं असं ते म्हणाले. फार गरिबीत त्यांचं बालपण गेलं. कुणाही लेखकाने मुंबईत काही वर्षे काढावीत, इथला काळ बलसागर - महासागर अनुभव देतो असे ते म्हणाले. मुंबईत आपण सिनेमा थिएटरमध्ये डोअरकीपर म्हणूनही काम केलं आहे असं ते प्रांजळपणे म्हणाले..त्यांचं 'भिट्टी' हे आत्मचरित्र वाचताना डोळे पाणावतात. भैरप्पा दिसायला गंभीर चिंतनशील वृत्तीचे. बोलतानाही तसेच. उगाच ताण वाटावा. किंचित विनोद, हसणं नाही. भैरप्पांच्या बहुतेक कादंबऱ्यांवर, विषय़ांवर सार्वजनिक मंचावर वाद झडले. गरमागरम टीकेचं मोहोळही उठलं. पण ते बधले नाहीत. आपलं काम चालू ठेवलं. त्यांना प्रवास खूप आवडायचा. आपण एकदा फ्रान्सला होतो. म्युझियम फी सुध्दा महाग. शेवटी पोटाला चिमटा देऊन जेवण कमी केलं, थोडक्यात भागवलं व फी भरून दिवसभर म्युझियमची चित्रं, शिल्पं डोळे भरून पाहिली असे लहान मुलाच्या आनंदाने ते सांगत होते..भैरप्पांच्या कादंबऱ्या मराठीत आणण्याचं फार मोलाचं काम उमा कुलकर्णी यांनी केलं आहे. अनेक भारतीय भाषात त्यांच्या साहित्यकृती अनुवादित झाल्या आहेत. मंद्र कादंबरी ही माझ्या आवडत्या विषयावर आहे, भारतीय शास्त्रीय संगीत. एका प्रतिभावान गायकाची विकृत वासनांमुळे कशी फरफट होते ते चित्र यात कमालीच्या कारागिरीने व कौशल्याने रेखाटले आहे. संगीतातील राग, त्यांचं स्वरूप, विस्तार, अदाकारी यांचं अफाट ज्ञान या लेखकाला आहे, त्याची प्रचिती कादंबरी वाचूनच घ्यावी. वर्णनं काव्यमय आहेत. नृत्याचेही संदर्भ येतात..Premium| Vishwas Patil: साहित्य संमेलनाचे बदललेले स्वरूप आणि मराठी साहित्याची सद्यस्थिती काय?.'तंतू' ही कादंबरी बरीच गडद आहे. तशा त्यांच्या सगळ्याच कादंबऱ्या ५०० ते ६०० पानांच्या. कॅनव्हास बराच मोठा. तंतू कादंबरीत यंत्रणेमुळे होणारी घुसमट दाखवली आहे. इतकी पात्रे स्थापन करून त्यांची एकामेकांशी नात्यांची, भावविश्वाची जोडणी हे लेखक किती हिकमतीने करतात ते समजायला ही कादंबरी वाचावी. ज्ञानपीठ न दिलेला हा ज्ञानपीठकार भारतीय प्रेरणांनी लिहिणारा एक महान लेखक होता. अनेक दशके संवेदनशील वाचकांच्या मनात अधिराज्य गाजवून, लेखकांच्या समुदायाला आत्मभान देऊन हा लेखक काळाच्या पडद्याआड गेला. थोर लेखक, थोर माणूस. या कालजयी साहित्यकाराला भावपूर्ण श्रद्धांजली..