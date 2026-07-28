ढिंग टांग : रोझेस आर रेड..!

सदू : (प्रेमभराने) दादूराया, तुझं मनसे अभिनंदन आणि खूप खूप शुभेच्छा! तुम जिओ हजारो साल! साल के दिन हो पचास हजार!! दादू : (सद्गदित होऊन) सदूबाळा, किती रे गोड आहेस! इतका गोड की नुसता शेकहँड केला तरी शुगर वाढेल आमची!! सदू : (आणखी प्रेमाने) दादूराया! ही घे फुलं! लाल लाल गुलाबाची फुलं!! रोझेस आर रेड, व्हायोलेट्स आर ब्ल्यू, नो नाइफ कॅन कट आवर बंधुप्रेम इंटु टूऽऽ..!दादू : (कौतुकाने ओसंडून) कोसो सुचतॉ तुला अं!! बघता बघता इंग्रजीत कविता केलीस! सदू : (ओशाळून) हल्ली मी इन्स्टावर बराच वेळ असतो!! दादू : (ममतेने) छान आहेत फुलं!! मी काचपात्रात ही फुलं खुपसून त्यात ॲस्प्रोची गोळी घालून ठेवीन! चांगली आठ-दहा दिवस टवटवीत आणि टप्पोरी राहतात!! .सदू : (आदराने) फुलांचं डोकंही दुखणार नाही!! छान!!...तुझं जनरल नॉलेज अफाट आहे, दादूराया! घरबसल्या कसं मिळवतोस इतकं ज्ञान?दादू : (डोळे मिचकावत) म्हणून तर माझं आणि जेनझी पिढीचं जमतं! आपली डिजिटल स्पेस सोडून जेनझी मंडळी रस्त्यावर आली, कार्यभाग साधला आणि परत आपल्या डिजिटल जगात परत गेली! मीसद्धा तस्संच करतो! आपल्या भाषेत यालाच तर वर्क फ्रॉम होम म्हणतात!सदू : (कपाळाला आठी...) मग मी काय करतो? मीसुद्धा वर्क फ्रॉम होमच करतो ना?दादू : (चेष्टा करत) तू वर्क फ्रॉम होमसोबत ब्रेकफास्ट डिप्लोमसी, लंच डिप्लोमसी, डिनर डिप्लोमसीही करतोस!! ते वेगळं असतं...सदू : (चेष्टा न कळून) ओह, लंचवरुन आठवलं!...आज काय स्पेशल?दादू : (आनंदाने) काल मध्यरात्री केक कापला! झोपायला उशीर झाला! जाग्रण झालं! आधीच दिवसभराच्या मोर्च्यामुळे दमलो होतो! त्यामुळे आज काहीही स्पेशल नाही! नेहमीचंच!!सदू : (किंचित खट्टू होत) त्यात आज मंडे! शिवराक!! ह्या:!!.दादू : (आठवणीनं) केक खा की!...पूर्वी याच मातोश्रीवर कार्यकर्त्यांची झुंबड उडायची! दिवसभर शेकहँड करून करून माझे हात दुखायचे! आता ती कटकट गेली!!सदू : (हात पुढे करत) पण मी आहे ना! आपलं मनोमीलन झालंय, त्याचा महाराष्ट्राला कित्ती आनंद झालाय! हे काल पाहिलंस ना? सगळी तरुण जेन झी पिढी आपल्यावर खुश होती...दादू : (स्वप्नात रमून जात) खूप दिवसांनी एवढी गर्दी बघितली रे..!सदू : (रुकार देत) मीसुद्धा..! आपल्या महाराष्ट्रात एवढे जेनझी आहेत? कमालच आहे!!दादू : (दाद देत) तुझी ती शाब्दिक कोटी मस्त होती हं! जेनझीनं झिंज्या उपटल्या वगैरे!!सदू : (नम्रपणे) तुझंही अंधभक्त विरुद्ध देशभक्त वगैरे मुलांना आवडलं!!दादू : (विचारात पडत) मी नेहमी म्हणतो की नाही? तुम्ही पक्ष चोराल, चिन्ह चोराल, आमदार-खासदार चोराल, पण माझी मराठी जनता कधीही चोरु शकणार नाही!सदू : (‘हो’ ला ‘हो’!) ...खरंय! चोर लेकाचे!! पण तुझ्या माहितीसाठी सांगतो, कालची जेनझी गर्दी माझ्यासाठी होती....दादू : (सावध होत) सत्तरेक टक्के माझ्यासाठी होती, तीसेक टक्के तुझी असेल!सदू : (आक्रमकपणाने) चूक! साठ टक्के माझी, चाळीस टक्के तुझी!दादू : (मनोमीलन मोडमध्ये) फिफ्टी-फिफ्टीवर तडजोड करू! चालेल?सदू : (मुद्द्याची गोष्ट...) आता पुढे काय करायचंय?दादू : (हनुवटी खाजवत) आज सेलेब्रेट करु! मग वाट बघू, पुढे कुठलं आंदोलन होतंय का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.