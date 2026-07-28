संपादकीय

ढिंग टांग : रोझेस आर रेड..!

जेनझीच्या गर्दीत दादू-सदूचं ‘वर्क फ्रॉम होम’ प्रेम, गुलाब, कविता आणि मोर्च्यांच्या गदारोळात नवं मनोमीलन
The satirical piece blends social media culture, political alliances, and public movements through witty Marathi storytelling.

The satirical piece blends social media culture, political alliances, and public movements through witty Marathi storytelling.

Sakal

ब्रिटिश नंदी
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सदू : (प्रेमभराने) दादूराया, तुझं मनसे अभिनंदन आणि खूप खूप शुभेच्छा! तुम जिओ हजारो साल! साल के दिन हो पचास हजार!!

दादू : (सद्गदित होऊन) सदूबाळा, किती रे गोड आहेस! इतका गोड की नुसता शेकहँड केला तरी शुगर वाढेल आमची!!

सदू : (आणखी प्रेमाने) दादूराया! ही घे फुलं! लाल लाल गुलाबाची फुलं!! रोझेस आर रेड, व्हायोलेट्स आर ब्ल्यू, नो नाइफ कॅन कट आवर बंधुप्रेम इंटु टूऽऽ..!

दादू : (कौतुकाने ओसंडून) कोसो सुचतॉ तुला अं!! बघता बघता इंग्रजीत कविता केलीस!

सदू : (ओशाळून) हल्ली मी इन्स्टावर बराच वेळ असतो!!

दादू : (ममतेने) छान आहेत फुलं!! मी काचपात्रात ही फुलं खुपसून त्यात ॲस्प्रोची गोळी घालून ठेवीन! चांगली आठ-दहा दिवस टवटवीत आणि टप्पोरी राहतात!!

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