कुशल संघटक, खंबीर नेता

सरदार वल्लभभाई पटेलांची आज (३१ ऑक्टोबर) जयंती. त्यानिमित्त स्वातंत्र्यलढ्यात आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातही सरदार पटेलांनी बजावलेल्या उत्तुंग कामगिरीची माहिती.
सरदार वल्लभभाई पटेलांची समग्र माहिती मराठी भाषिक जनतेला फारशी नाही, असे जाणवते. इंग्रज गेल्यानंतर भारतातले संस्थानिक स्वतंत्र पद्धतीने निर्णय घेणार होते. त्या सर्वांना भारतात विलीन करण्याचे आणि भारताचे अखंडत्व कायम राखण्याचे महान कार्य सरदार पटेलांनी पार पाडले; एवढेच मराठी लोकांना माहीत आहे. पण यापेक्षा सरदारांचे कर्तृत्व कितीतरी मोठे आहे. पुढच्या काळात पटेलांचे कर्तृत्व जाणून घेण्याची उत्सुकता आणखी कमी होत जाईल. कारण देशावर राज्य करणाऱ्या ‘गुजरात लॉबी’ने महात्मा गांधीजींना नाकारून सरदार वल्लभभाई पटेल हाच एकमेव गुजराती अस्मितेचा माणूस असा प्रचार करण्यास सुरूवात केली आहे.

