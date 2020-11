ढिंग टांग : मूळ आणि कूळ!

अमेरिकेतील निवडणूक पार पडल्यानंतर जगभरातील माध्यमांमध्ये जे काही छापून येत आहे, ते वांचून आम्ही गालातल्या गालात मुस्करतो आहो! मधूनच खिककन हंसत आहो!! अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष श्री. रा. रा. जो बायडेन आणि नव्या उपाध्यक्षा सुश्री कमलाताई हारिस यांच्या निवडीनंतर, त्यांच्या भारतीय मुळाबद्दल इतके काही छापून येत आहे की बस्स! दोघांचेही प्रत्येकी तीन-साडेतीनशे नातलग भारतात रातोरात निघाले!! ‘कालच कमलाताईंचा फोन आला होता, मी कांजीवरम इडलीची रेसिपी सांगितली’ अशी माहिती काहींनी दिली, तर रा. बायडेन यांचे घराणे मूळचे नागपूरचे असल्याचे निष्पन्न झाले! देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा अर्थात, त्यांच्या मूळ घराण्याची एक शाखा कल्याण येथेही स्थायिक झाली होती, असेही पुराव्यानिशी शाबित झाले आहे. खुद्द रा. बायडेन यांना मात्र ‘बायडेन फ्रॉम बॉम्बे’ असे संबोधलेले आवडते म्हणे! त्यांनी आपल्या विजयसभेतील भाषणाच्या अखेरीस (चुकून) ‘भारतमाता की जय’ असा पुकारा केल्याचे ऐकिवात आहे! खरे खोटे देव जाणे!! ‘आपलं माणूस’ जगाच्या महासत्तेच्या केंद्रस्थानी आल्याचा आनंद होणे साहजिकच आहे! तसा तो आम्हालाही झाला. परंतु, या दोघांच्या भारतीयत्त्वाबद्दल आमच्याकडे(सुद्धा) काही अधिकची माहिती आहे, ती सांगण्यासाठी हा प्रपंच. सौ. कमलाताईंचे तर आजोळच भारतातले असून त्या मूळच्या तामीळनाडूच्या आहेत, असे सांगितले जाते. परंतु, ते थोडे अर्धसत्य आहे. कसे ते पुढे सांगूच. सौ. कमलाताईंचे घटकाभर बाजूला राहू द्या, पण श्री. रा. जो बायडेन यांचे मूळदेखील भारतीय, नव्हे, महाराष्ट्रीय आहे, हे किती लोकांना माहीत आहे? रा. बायडेन यांना उत्कृष्ट मराठी बोलता येते, हे किती जणांना ठाऊक आहे? रा. बायडेन यांचे मूळ घर कल्याण येथे गावठाण भागात घर होते, याची किती लोकांना कल्पना आहे? आजही कल्याणला जो भाग भिडे गल्ली म्हणून ओळखला जातो, तो त्यांच्याच पूर्वजांच्या मालकीचा. पूर्वी येथे भिडे वाडा होता, कालौघात तो पडला व तेथे वन प्लस थ्री इमारत उभी राहिली. (रा. बायडेन यांच्या सूचनेनुसार तळमजल्याला पांच दुकानांचे गाळे काढण्यात आले...असो. अमेरिकी भांडवलशाहीचे संस्कार ते हेच! ) भिडे घराण्यातील एक पुरुष (त्याचे नावच पुर्षोत्तम असावे!) ‘ सतराव्या शतकात काल्यन येथून पुर्तगाळी गल्बतांतून पच्छिमेकडे परागंदा झाल्याची’ नोंद कल्याणच्या बखरीत आढळते. याच पुर्षाने अमेरिकेत आपली शाखा निर्माण केली. जो बायडेन हे त्याच वंशावळीतले. तथापि, कल्याणातील प्रापर्टीवरील त्यांनी क्‍लेम कायम ठेविल्याचे सांगितले जाते. त्याच वंशावळीतील एक शाखा नागपुरात गेली! तेथील एका गृहस्थांनी ‘आपलं-तुपलं’ नातं असल्याचे पत्र रा. बायडेन यांना १९७२मध्येच पाठवले होते...असो. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा आता सौ. कमलाताईंकडे वळू! सौ. कमलाताई मूळच्या तमिळनाडूच्या नसून जळगाव साईडच्या आहेत! त्यांचे मूळ घराणे हर्षे यांचे!! हर्षे घराण्यातील एक पूर्वज काही पिढ्यांपूर्वी केनियात गेला. तेथे हर्षेचे हारिस झाले. तेच पुढील पिढ्यांना चिकटले. परदेशात भारतीय नावांचे फार हाल होतात. हाल म्हंजे काय अगदी हॉलच!! या दोघाही विजयीवीरांचे सुमारे देशांमध्ये मिळून काही लाख नातलग आहेत, असे आता उघड होऊ लागले आहे, हा भाग वेगळा! चालायचेच! भिडे ऊर्फ बायडेन काय, हर्षे ऊर्फ हारिस काय...कुठूनही कुठेही गेलात तरी आपल्यातील मराठीपण लपते थोडेच? हीच ती मराठी अस्मिता, आणि हाच तो मराठी बाणा!

Web Title: dhing tang article about Elections in the United States