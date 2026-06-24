संपादकीय

ढिंग टांग : गद्दार आणि उद्धार..!

पक्षांतराला गद्दारी की लोकशाहीचा ‘उद्धार’? मतदारसंघ विकास, निधी, नेतृत्वाचा अभाव आणि ‘मोदींचे हात बळकट’ करण्याच्या उदात्त कारणांची ब्रिटिश नंदी शैलीत खिल्ली
Satirical take on party switching and defection in Maharashtra politics

Satirical take on party switching and defection in Maharashtra politics

Sakal

ब्रिटिश नंदी
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पक्षांतर करणाऱ्यास सर्वसाधारणपणे गद्दार असे म्हटले जाते. गद्दारीची अनेक कारणे असू शकतात. ती सर्वच्या सर्व सयुक्तिक आणि योग्यही असू शकतात, किंवा अर्धी सयुक्तिक आणि अर्धी नियुक्तिक असू शकतात. काहीही असले तरी पक्षांतर करणे हे काही लोकशाहीविरोधी कृत्य आहे, असे आम्हाला वाटत नाही. पक्षांतरबंदीची कुऱ्हाड गद्दारांवर कोसळलीच पाहिजे, असे काही घटनातज्ज्ञांचे मत असते, तर काहींच्या मते ही कुऱ्हाड वगैरे नसून गुलाबपाणी असायला हरकत नाही. तसे आपण सगळेच थोडेफार घटनातज्ज्ञ आहोत. घटना ऊर्फ संविधान हे एक लाल रंगाचे पुस्तक आहे, एवढे ज्ञानही घटनातज्ज्ञ म्हणावयास पुरेसे आहे.

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