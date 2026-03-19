ढिंग टांग : नव्वद मिनिटांची भेट..!

प्रिय मित्रवर्य कर्मवीर भाईसाहेब (मु. पो. ठाणे) यांसी, काल रात्री तुम्ही घाईघाईने विमान पकडून दिल्लीला गेलात, असे कळले. रात्रभर बेचैन होतो. अखेर सकाळी उठून मीसुद्धा दिल्लीला आलो आहे. काल दिल्लीत वंदनीय मोदीजींनी तुम्हाला दीड तास भेट दिली असे कळले. सकाळी साडेदहा ते बारा तुम्ही त्यांच्यासोबत होता..इतकी काय गहन चर्चा झाली? आपली महायुती भक्कम आहे. आपले सरकार गतिमान आहे. आपला फेविकॉल का जोड है असे तुम्हीच म्हणता. मग असे (मला न सांगता) दिल्लीला कसे गेलात? अशाने मन दुखावते. वंदनीय मोदीजींनी तुम्हाला नव्वद मिनिटे वेळ दिला, होर्मुझची सामुद्रधुनी पेटलेली असताना मोदीजी तुमच्यासोबत दीड तास घालवतात, ही फक्त महाराष्ट्रासाठी नाही, संपूर्ण जगासाठी खळबळजनक बातमी आहे..तेहेतीस देशांमध्ये तुमचे नाव यापूर्वीच पोचले आहे. तुमच्यासमवेत चहा (आणि भजी) घेत असताना वंदनीय मोदीजींनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा फोन आला असताना, 'हुं तमे पाछळ फोन करीश. हुं अमणां बिझी छुं' असे सांगितल्याचे कळते! खरे आहे का?मी दिल्लीतच संचलन समितीच्या बैठकीला आलो आहे. तुम्ही म्हणाल तर मी वेषांतर करुन भेटायला येईन. बऱ्याच दिवसात वेषांतरही केलेले नाही. कळावे. आपला.नानासाहेब फ..प्रिय नानासाहेब, जय महाराष्ट्र. माझ्या मागोमाग तुम्ही दिल्लीला येऊन धडकलात? कमालच झाली. मी सहजच भेटायला आलो होतो. आमच्या खासदारांना मार्गदर्शन करायचे होते. काम केले तर मान मिळेल, असे मी त्यांना सांगितले आहे. पण तो आमचा पक्षांतर्गत प्रश्न आहे.वंदनीय मोदीजींना भेटायला मी गेलो असता ते तसे रिकामेच होते. साहजिकच आमच्या गप्पा रंगल्या. दीड तास कसा गेला, हे क़ळलेदेखील नाही. महाराष्ट्रात महायुती सरकारचे काम उत्तमपैकी चालू आहे, असे मी त्यांना सांगून टाकले..सध्या गॅस टंचाईची उगीचच ओरड विरोधक करत आहेत. वास्तविक इराणच्या विरोधात युद्ध पुकारले असताना होर्मुझच्या खाडीतून (खाडीच ना?) भारतीय तेलाची जहाजे मोदीजींनी अलगद बाहेर काढली. मी मोदीजींचे अभिनंदन केले.त्यांना म्हणालो की 'मोदीसाहेब, तुमच्यामुळेच आज देश गॅसवर आहे!' त्यावर ते थँक्यू म्हणाले, आणि त्यांनी दुसऱ्यांदा चहा मागवला. मोदीजींमुळे आज देशात कुठेही गॅस टंचाई नाही. विरोधक खोटा प्रचार करत आहेत. हॉटेलवाले गॅसचे निमित्त पुढे करुन सुट्ट्यांवर गेले आहेत. जाऊ दे..गप्पांच्या ओघात मी इराण युद्धात काही प्रयत्न करू का? असे मोदीजींना विचारले. इराणी महिलांसाठी ट्रम्प यांनी लाडकी बहीण योजना जारी करावी, संपूर्ण इराण युद्ध संपवेल, असा तोडगा मी सुचवला आहे. 'आयडिया काही वाईट नाही, मी सांगतो डोलांडला' असे मोदीजी म्हणाले. खुश होऊन त्यांनी तिसऱ्यांदा चहा मागवला..माझे बोलणे चालू असतानाच ट्रम्पसाहेबांचा फोन आला, हे खरे आहे. मोदीजींनी त्यांना 'नंतर फोन करा' असे सांगितले हेदेखील खरे आहे. कारण ते माझ्याबरोबर बसले आहेत, असे कारण त्यांनी ट्रम्पसाहेबांना सांगितले. त्यांनाही ते पटले असावे. कारण 'ओह माय गॉड' असे म्हणून घाईघाईने त्यांनी फोन ठेवल्याचे मला कळले!! असो. बाकी राजकीय चर्चा काहीच झाली नाही. त्यांनी माझ्या कुटुंबीयांची चौकशी केली. घरी गॅस आहे का? असेही आपुलकीने विचारले.दिल्लीत वेषांतर करुन भेटण्याची गरज नाही. मुंबईतच भेटू. बाकी भेटीअंती सगळं सांगतोच.तुमचाच.कर्मवीर भाईसाहेब. (मु. पो. दिल्ली.)