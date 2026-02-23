ढिंग टांग - कोई न बोले ऊठ…!

स्थळ : मातोश्री हाइट्स, वांद्रे सोसायटी. वेळ : निजानीज.चि. विक्रमादित्य : (खोलीचे दार ठोठावत) हाय देअर बॅब्स...मे आय कम इन?उधोजीसाहेब : पांघरूण अंगावर ओढून घेत) नोप...गुडनाइट! दूध पिऊन झोप बरं!! विक्रमादित्य : (खोलीत धाडकन शिरत) एका इंपॉर्टंट टॉपिकवर डिस्कशन करायचं होतं...! उधोजीसाहेब : (कटकटून) मी असलं काही करत नाही रे! डिस्कशन कसलं? मी थेट आदेश देतो...विक्रमादित्य : (गांभीर्यानं) सॉरी! लोकशाहीत डिस्कस करावंच लागतं!! कांट हेल्प!! उधोजीसाहेब : (उडवून लावत) ते सगळं तुम्ही करा, आणि आदेश मागायला माझ्याकडे या!! विक्रमादित्य : (हट्ट न सोडता) आपल्या राज्यसभेच्या एकमेव जागेचं काय करायचं आहे? आघाडी पीपल आर डिमांडिंग दॅट प्लेस!! मी म्हटलं, नथिंग डुइंग, ती जागा आमची आहे, आणि आमचीच राहणार!!उधोजीसाहेब : (समंजस सुरात) ऐसी बात बोलिये, कोई न बोले झूटा, ऐसी जगह बैठिये, कोई न बोले आता उठा...!.दिवाळीच्या गजाली: सणाच्या रंगतदार आठवणींचा फेरफटका.विक्रमादित्य : (दाद देत) वॉव!! नाइस पोएम!उधोजीसाहेब : (सुटकेचा निश्वास टाकत) तू सांगून टाकलंस ना, बेस्ट झालं! हाच आदेश समजा म्हणावं! जा आता!!विक्रमादित्य : (कपाळाला आठ्या घालून) मी म्हटलं, आम्हाला इतर ज्येष्ठ लोकांबद्दल अतीव आदर आहे, पण रिझर्व केलेली सीट ऑफर करण्याइतका नाही!! इथं मुंबईत कोणी लोकल ट्रेनमध्ये चौथी सीटही ऑफर करत नाही, आणि ही तर आफ्टरऑल राज्यसभेची सीट आहे...उधोजीसाहेब : (निक्षून सांगत) बरं केलंस, स्वच्छ सांगून टाकलंस ते!! तुझे शिवाजी पार्कचे काकासुद्धा महापालिकेत स्वीकृत मेंबराची जागा मागत होते...विक्रमादित्य : (धक्का बसून) दिलीत की काय?उधोजीसाहेब : (अंगठा दाखवत) ठेंगा!! मी त्यांचा फोनच घेतला नाही! हाहा!!विक्रमादित्य : (कबुली देत) मलाही आला होता फोन, माझ्या भावाचा! मीही त्याचा फोन घेतला नाही, द्या टाळी!!उधोजीसाहेब : (सुस्कारा सोडत) पण आघाडीधर्म पाळावा लागतो कधी कधी! राजकारण सोपं नाही...कळेल तुला हळू हळू!!.विक्रमादित्य : (निरागसपणाचा कडेलोट...) आघाडीधर्म म्हंजे काय हो बॅब्स!!\r\n\r\nउधोजीसाहेब : (शब्द जुळवून धोरणीपणाने) आघाडीधर्म म्हणजे एकमेकांची सावलीसारखी पाठराखण करणं! पण दिवसा हं!! अंधार झाला की सावली सोडून जातेच! तसाच असतो आघाडीधर्म! संकटात कुणीही कुणाचं नसतं...कळेल तुला हो!!\r\n\r\nविक्रमादित्य : बरं बरं!! हे आघाडीचं राजकारण, आदर, आपुलकी, प्रेम, मनोमीलन वगैरे ठीक आहे, पण सिटा देणं जरा टू मचच होतं...नाही का?\r\n\r\nउधोजीसाहेब : (समंजसपणानं) आघाडीधर्म आम्हालाही समजतो, म्हटलं! पण हे असं कोण करतं? आपलं काहीही कुणालाही द्यायचं नाही, या तत्त्वावर तर मी आजवर इथं येऊन पोचलो! तू आणखी पुढे जा!!\r\n\r\nविक्रमादित्य : (नाराजीनं) पण आपले विश्वप्रवक्ते संजयकाका नेमकं कोणाच्या बाजूनं बोलतात ते कळतच नाही! कधी वाटतं ते आपले प्रवक्ते आहेत, कधी वाटतं की सिल्वर ओकच्या दारावर...\r\n\r\nउधोजीसाहेब : (घाईघाईनं) संजयकाका नेमके कोणाचे आहेत, हे मला तरी कुठं कळलंय आजवर? आपण त्यांच्याकडे लक्ष देऊ नये!\r\n\r\nविक्रमादित्य : (आवाज खाली आणत) बॅब्स, तुम्ही जाणार का राज्यसभेवर?\r\n\r\nउधोजीसाहेब : (हादरुन) छे, छे! भलतंच काय विचारतोस?\r\n\r\nविक्रमादित्य : (केसांमधून सहज हात फिरवत)...मग एखादा फर्ड्या इंग्रजीत बोलणारा, अभ्यासू, पर्यावरणवादी, राजबिंडा तरुण खासदार तुम्हाला चालेल का? सांगा ना!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.