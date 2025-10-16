satirical-news

ढिंग टांग : पाडा सिंहासने दुष्ट ही पालथी..!

इथे काही कारण नसताना बाळासाहेब जोरातच दचकले. मनुष्य मुळात जंटलमन!
Dhing Tang: Anger erupts during Election Commission meeting, demands accountability for dictatorship in the name of democracy.

ब्रिटिश नंदी
पाड सिंहासने दुष्ट ही पालथी

ओढ हत्तीवरुनी मत्त नृप खालती

मुकुट रंकास दे, करटी भूपाप्रती

…उपरोक्त रुद्रगीत ओठांवर आळवीतच आम्ही कदमताल करत निघालो आहो! आधीच बजावून ठेवतो, सांप्रत आमच्या नादाला लागणे हे आरोग्यास अपायकारक आहे. कां की आमच्या संतापास सीमा उरली नाही. नेत्रातून निखारे फुलले असून नाकातून, कानातून आणि एकाद-दुसऱ्या ठिकाणाहून धुरांचे लोट बाहेरी पडत आहेत. मघाशी एका आगावू माणसाने तापमान मोजण्यासाठी थर्मोमीटर आमच्या बगलेत खुपसला, त्याची काच वितळली, आणि पाराही सांडला!!

