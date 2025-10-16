ढिंग टांग : पाडा सिंहासने दुष्ट ही पालथी..!

पाड सिंहासने दुष्ट ही पालथी ओढ हत्तीवरुनी मत्त नृप खालती मुकुट रंकास दे, करटी भूपाप्रती …उपरोक्त रुद्रगीत ओठांवर आळवीतच आम्ही कदमताल करत निघालो आहो! आधीच बजावून ठेवतो, सांप्रत आमच्या नादाला लागणे हे आरोग्यास अपायकारक आहे. कां की आमच्या संतापास सीमा उरली नाही. नेत्रातून निखारे फुलले असून नाकातून, कानातून आणि एकाद-दुसऱ्या ठिकाणाहून धुरांचे लोट बाहेरी पडत आहेत. मघाशी एका आगावू माणसाने तापमान मोजण्यासाठी थर्मोमीटर आमच्या बगलेत खुपसला, त्याची काच वितळली, आणि पाराही सांडला!!.आमची ही अवस्था निवडणूक आयोगाशी झालेल्या आमच्या शिष्टमंडळाच्या महास्फोटक भेटीनंतर झाली आहे. निवडणुका घेतायत लेकाचे!!लोकशाहीचा पोरखेळ मांडणाऱ्या चुनाव आयोगाला समक्ष भेटून आम्ही जाब विचारला! ‘वाघाच्या जबड्यात, घालुनी हात, मोजितो दात’ हा आमचा बाणा आहे. मतदारयाद्यांमधले घोळ, लोकशाहीच्या नावाने हुकूमशाही गाजवणारे नतद्रष्ट सत्ताधारी, त्यांच्या बटीक झालेल्या व्यवस्था (आम्ही नाव कुणाचेही घेत नाही. यावरुन संतापाच्या भरातही आम्ही चातुर्य गमावलेले नाही, याची नोंद घ्यायला पायजेलाय! असो.) अशा अनंत चुकांचा जाब विचारण्यासाठी आम्ही (सगळेच्या सगळे) आयोगाकडे गेलो होतो. आमच्या एकाही प्रश्नाचे उत्तर आयोग देऊ शकला नाही. प्रत्येक प्रश्नाच्या उत्तरादाखल त्यांनी (पक्षी : आयोगाने) हात तेवढे झटकले. इतके हात झटकून लचक भरली नाही, हे त्यांचे नशीब! मुळात आम्ही सगळे प्रश्न संतापून विचारले होते..शिष्टमंडळाच्या गर्मागर्म चर्चेत घडले ते असे :सुरवातीला आश्चर्यचकित जयंत्राव पाटीलसाहेबांनी ‘कम्मालच आहे बुवा’ अशा अर्थाचे प्रास्ताविक केले. या गृहस्थांस सगळ्याचेच कायम आश्चर्य वाटते, याचे आम्हाला आश्चर्य वाटते. शेवटी न राहवून आम्ही ध्वनिक्षेपक हातात (हंटरसारखा) घेतला.खर्जसुरात आम्ही सुरवात केली,‘‘ आम्हाला मतदान होतं, पण ते आमच्यापर्यंत पोचत नाही, याची आम्हाला खात्री झाली आहे…बरं का!’’यावर आयोगानं ‘ओ, वॉव, इंटरेस्टिंग’ अशा अर्थाचे गरागरा डोळे फिरवत (हात झटकून) डावा हात हनुवटी खालून उत्सुक चेहरा केला. आम्ही पुन्हा ओरडलो, ‘‘खामोश! आता उदाहरणार्थ, हे बाळासाहेब जोरातांचं प्रकरण घ्या!’’.Pune News: अनधिकृत नळजोड तोडण्यास सुरुवात; गळती शोधण्याच्या मोहिमेअंतर्गत कारवाई, नोटीस बजावण्यासही गती.इथे काही कारण नसताना बाळासाहेब जोरातच दचकले. मनुष्य मुळात जंटलमन!‘‘जाऊ द्याहो! तो विषय इथं कशाला काढता?’’ असे ते गुळमुळीतपणाने म्हणाले. पण आम्ही बधलो नाही…‘‘एरवी ऐंशी-नव्वद हजारांनी हमेशा निवडून येणारे हे बाळासाहेब लाखालाखांनी पडतात, अगदी सणकून पडतात, याला काय अर्थय?’’ आम्ही लाखमोलाचा सवाल केला. यावर आयोग काय बोलणार? त्याने (पक्षी : आयोगाने) खालचा ओठ पुढे काढून दोन्ही पंजे कमळाच्या फुलांसारखे नाचवले. -‘आम्हाला कॅय म्हाईत?’ अशा अर्थाने. हादेखील हात झटकण्याचाच नाजूक प्रकार होय!!आम्ही पुन्हा ओरडलो, ‘‘ मतदार याद्यांमधून गावंच्या गावं गायब आहेत, याला काय अर्थय?’’.‘‘गावंच्या गावं की नावंच्या नावं?’’ आयोगाने कॅहीच्या कॅहीच क्वेरी काढली. वर ‘मतदारयाद्यांच्या बदलांची आम्हाला पावर नाय!’ असे उडवाउडवीचे उत्तरही दिले.‘‘पावर नाय तर मग बोल्ता कशाला?’’ शिष्टमंडळातील कुणीतरी संतप्त युवानेता ओरडला.‘‘खामोश! आम्ही इथं काय वेळ जात नाही म्हणून आलोय?’’ आम्ही कडाडलो. यावर काय उत्तर द्यायचे? अशा विचाराने आयोगाने नेहमीच्या सवयीने हात झटकले.शेवटी निवडणुकाच घेऊ नका, असे निवडणूक आयोगाला सांगून आम्ही तिथून निघालो, तोवर जेवणाची वेळ झाली होती.निष्कर्ष : निवडणुका होतील तेव्हा होतील, जेवणाची वेळ कुणाला टळली आहे?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.