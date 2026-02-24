satirical-news

ढिंग टांग : बिनशर्ट विरोध…!

हे मी काय ऐकते आहे? एआय परिषदेच्या मांडवात आपल्या काही कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातला म्हणे!
ब्रिटिश नंदी
बेटा : ढॅण टढॅऽऽण...मम्मा, आयम बॅक!

मम्मामॅडम : (पक्षकार्यात निमग्न...) हं! आलास? बरं झालं...तुला बोलावून घेणारच होते!

बेटा : (खांदे उडवत) मी नेहमीच येतो की! बोलावून घेण्याची काय गरज?

मम्मामॅडम : (गांभीर्यानं) हे मी काय ऐकते आहे? एआय परिषदेच्या मांडवात आपल्या काही कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातला म्हणे!

