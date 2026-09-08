ढिंग टांग : रात्र वैऱ्याची आहे...!

दादू : (काळजीपोटी फोन फिरवत) म्यांव म्यांव म्यांव म्यांव..! सदू : (फोन उचलत) ओळखली तुझी डरकाळी! बोल!! दादू : (काही न सुचून) कसा आहेस?सदू : (कोरडेपणाने) बरा आहे, पण तितकासा बरा नाही!दादू : (समजुतीनं) श्रावणी सोमवार आहे, तुझा मूड बरा नसणारच! सदू : (कंटाळून) कधी एकदा श्रावण संपतोय असं झालंय!.दादू : (समजूत घालत) संपेल लौकरच! परवाच तर दहीहंडी झाली...सदू : (कपाळाला आठी...) मी त्याला नुसतीच हंडी म्हणतो! मला एकच मटणहंडी माहितेय...दादू : (निरागसपणाने) तुझा इतका मूड का गेलाय?सदू : (वैतागून) थापा मारतात रे हे लेकाचे! जीडीपी वाढला म्हणे! हु:!!दादू : (निरागसतेची कमाल...) मला नखं वाढलेली समजतात, केस वाढलेले समजतात, पण जीडीपी वाढला म्हणजे नेमकं काय वाढलं हे काही समजत नाही बुवा! काय आहे रे ही भानगड?सदू : (ओठ काढून) प्रुत..! मला तरी कुठं काय माहितेय!.दादू : (घाईघाईने विषय बदलत) ते जाऊ दे! तुमचे चिरंजीवही फोटो काढतात, हे माहीत नव्हतं मला! काकाचा आदर्श ठेवला त्यानं! मला अभिमान आहे...सदू : (कपाळाला आणखी एक आठी...) तो फोटो काढतो, पण भिंतीवरून खाली काढतो! तुझ्यासारखा कॅमेऱ्यातून नाही काढत!!दादू : (कपाळाला हात लावत) हात्तिच्या! असंय होय! हाहा!! मला कुणीतरी सांगितलं की तुमच्या पुतण्यानं पुण्यात झकास फोटो काढला म्हणून! मला वाटलं की-सदू : (खुलासा करत) आमच्या चिरंजीवांनी मोदीजींचा फोटो भिंतीवरून काढला! माझं म्हणणं इतकंच की त्यांचे फोटो लावा, पण फोटोची भिंत बदला!!.दादू : (चक्रावून) भिंत बदला म्हंजे? अशी कशी भिंत बदलणार? भिंत बदलणं काय, पक्ष बदलण्याइतकं सोपं आहे का? कैतरीच!!सदू : (कंटाळून) जाऊ दे! तुला समजावून सांगणं म्हणजे भिंतीवर फोटो...आपलं ते हे...डोकं आपटण्यासारखं आहे!दादू : (रागावून) तू आपल्या लोकांच्या सणासुदीची टिंगल करतोस, हे काही योग्य नाही! अशानं आपली मतं जातील, सद्याऽऽ!!सदू : (कडवटपणाने) जाऊ देत! एरवी तरी लेकाचे कुठे देतात आम्हाला मतं? नुसती भाषणं ऐकायला येतात, टाळ्याबिळ्या वाजवतात आणि मतदानाच्या दिवशी कमळाचं बटण दाबून येतात! आमचं इंजिन कायम बंद पडलेलं!!.दादू : (हसू आवरत) आता आपलं मनोमीलन झालंय ना! मग काही गोष्टी माझ्यावर सोपव बरं! पण तू जरा सांभाळून बोलत जा, बरं का!सदू : (संतापानं) वाघ म्हटलं तरी खातो, वाघोबा म्हटलं तरी खातो, तर मी म्हणतो की वाघ्याच!! काय फरक पडतो?दादू : (जाणीव करून देत) आता आपण दोघांनी मिळून त्या कमळेचा नक्षा उतरवायचाय! पुढल्या निवडणुकीत त्या गद्दारांना गाडलं नाही तर मी नावाचा दादू नाही!! आता मागे हटायचं नाही! सदैव सैनिका पुढेच जायचे, न मागुती तुवा कधी फिरायचे!!सदू : (त्वेषाने)...लाख बोललास, दादूराया! रात्र वैऱ्याची आहे, सावध रहा!! दंगली घडवून आणल्या जातील, आणि त्यात आपल्या लोकांची नावं गोवली जातील!! सांभाळून राहा रे बाबांनो!!दादू : (गंभीर होत) खरंय, सदूराया! अगदी खरंय! पण सावध राहायचं म्हंजे नेमकं काय करायचं?सदू : (हताशेनं) ते तरी मला कुठं माहितेय, दादूराया? जे चाललंय, ते चालू द्या...येवढंच! जय महाराष्ट्र!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.