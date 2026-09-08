satirical-news

ढिंग टांग : रात्र वैऱ्याची आहे...!

मला नखं वाढलेली समजतात, केस वाढलेले समजतात, पण जीडीपी वाढला म्हणजे नेमकं काय वाढलं हे काही समजत नाही बुवा!
dhing tang

dhing tang

sakal

ब्रिटिश नंदी
Updated on

दादू : (काळजीपोटी फोन फिरवत) म्यांव म्यांव म्यांव म्यांव..!

सदू : (फोन उचलत) ओळखली तुझी डरकाळी! बोल!!

दादू : (काही न सुचून) कसा आहेस?

सदू : (कोरडेपणाने) बरा आहे, पण तितकासा बरा नाही!

दादू : (समजुतीनं) श्रावणी सोमवार आहे, तुझा मूड बरा नसणारच!

सदू : (कंटाळून) कधी एकदा श्रावण संपतोय असं झालंय!

Loading content, please wait...
maharashtra
british nandi
Maharashtra Politics
Marathi News Esakal
www.esakal.com