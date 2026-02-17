ढिंग टांग : घरचा आहेर..?

सदू : (भडकलेल्या मनोवस्थेत) हलोऽऽ…! कोण बोलतंय?दादू : (प्रेमळपणाने) म्यांव म्यांव! अरे मीच आहे रे! तुझा मोठा भाऊ!! आज तू स्वत:हून फोन केलास, किती आनंद झाला म्हणून सांगू?सदू : (सूर थोडा खाली आणत) जरा काम होतं…दादू : (उत्सुकतेनं) मी कुठलंही काम करायला तयार आहे! तू फक्त हो म्हण!!सदू : (किंचित नाराजीनं) ते राहू दे! पण दादूराया, तुझ्या त्या फर्जंदाला सांभाळ!दादू : (विचारमग्न होत) माझ्या पदरी अनेक फर्जंद आहेत, त्यापैकी कुठला?.सदू : (कटकटून) तसे अनेक फर्जंद माझ्याकडेही आहेत! तुझ्या भोंगेवाल्या फर्जंदाची तक्रार करतोय मी!दादू : (कपाळाला हात लावत) ओह…तो फर्जंद होय! त्याचं काही विचारू नकोस! रोज काही ना काही बोलून बसतो, आणि माझी पंचाईत होते…काय करावं कळत नाही!सदू : (रागावून) तूच त्यांना डोक्यावर बसवून ठेवलंयस! किती लाड करशील एखाद्याचे? फर्जंद फर्जंदासारखा वागला पाहिजे!दादू : (रदबदली करत) तसा तो फर्जंद स्वभावानं चांगला आहे रे! हुशारही आहे, पण…पण…जरा जास्त बोलतो!सदू : (चिडखोरपणाने) ज्यास्त? अतिच बोलतो! परवा त्यानं, मनोमिलनानंतर या दोघा भावांनी महाराष्ट्र पालथा घालायला हवा होता! चित्र वेगळं दिसलं असतं म्हणे!!दादू : (भोळेपणाने) यात काय चुकीचं आहे?.सदू : (आणखी चिडत) आजकाल विरोधकांना…म्हणजे आपल्याला विजयाची भूकच उरलेली नाही, असं म्हटलंय त्यानं! थोडक्यात, आपण दोघेही घरकोंबडे आणि अल्पसंतुष्ट, आरामशीर प्राणी आहोत, असं त्याला सुचवायचंय!दादू : (विचारात पडत) लहान तोंडी मोठा घास घेण्याची सवयच असते काही लोकांना! तू लक्ष देऊ नकोस, मी सांगतो आमच्या फर्जंदास!!सदू : (तावातावाने) त्या फर्जंदानं मलाही भेटून उपदेश केला, हे तुला माहीत आहे का दादूराया? मला म्हणाला, ‘काय हे? माणसाने हिंडले पाहिजे. डोळे उघडे ठेवून फिरले पाहिजे. लोकांची मने जाणून घेतली पाहिजेत. खरा नेता लोकांच्या गावात जातो. मग घरात जातो. मग घरबसल्या त्यांच्या हृदयात जातो. तिथं मुक्काम टाकतो. हे एवढे केले तेव्हा कुठे चारातले एक मत मिळते. याला शॉर्टकट नाही.दादू : (थक्क होत्साता) असं म्हणाला तो फर्जंद?.सदू : (आणखी संतापून) आपण घराबाहेर कधी पडायचं, हे ठरवणारा हा फर्जंद कोण?दादू : (रागारागाने) मला तर कुणी असं सांगायला लागलं की संतापच येतो! कामंधामं सोडून उगीचच कसली हिंडाहिंडी करायची? उलट ‘वर्क फ्रॉम होम’ हीच खरी कार्यसंस्कृती आहे, असं माझं ठाम मत आहे...सदू : (हळू आवाजात) दे टाळी! माझंही!!दादू : (निक्षून सांगत) कोणीही कितीही भरीस घातलं तरी घराबाहेर म्हणून पडायचं नाही, सदूराया! कळलं?.सदू : (ठणकावून) अडलंय माझं खेटर! मी कशाला जातोय बाहेर? गेलो तरी इकडे माहीम आणि तिकडे दक्षिण मुंबईच्या पलिकडे कधी जात नाही मी!दादू : (तत्वज्ञ वृत्तीनं) मतांसाठी इतकी भटकंती करणं आपल्याला शोभतही नाही! ऊठसूट कसले मतांचे जोगवे मागायचे? शी:!!सदू : (तिरस्काराने) शी: शी: शी:!!दादू : (अभिमानाने) महाराष्ट्रासाठी, मराठी माणसाकडून मी घरात बसल्या बसल्या प्राणपणाने, जिवाची पर्वा न करता लढत राहीन, हीच माझी प्रतिज्ञा आहे!!सदू : (अनुमोदन देत) माझीही!! फक्त तेवढा फर्जंद सांभाळ रे!! जय महाराष्ट्र!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.